Preparati per la seconda stagione di X-Men '97 leggendo un fumetto dedicato al preludio

HQ

Abbiamo aspettato da oltre due anni (quando uscirà in debutto) la seconda stagione di X-Men '97, ma la buona notizia è che la serie animata Disney+ tornerà quest'anno e già in estate. Non sono ancora state date precise, ma sappiamo che lo show è più vicino che più lontano e che ulteriori informazioni saranno fornite "nei prossimi mesi".

Come lo sappiamo, vi chiedete? Marvel ha rivelato che un fumetto preludio uscirà questo giugno per collegare insieme la prima e la seconda stagione della serie animata. Il fumetto è semplicemente conosciuto come M-Men '97: Stagione Due e riporterà in vita i mutanti e i personaggi che avete imparato ad adorare nella serie che funge da seguito della amata serie degli anni '90, con questa storia che offre esplorazioni nei punti più ampi della trama che i nuovi episodi affronteranno.

La sinossi aggiunge: "Il giorno dell'estinzione è passato e i tuoi X-Men preferiti sono persi nel tempo! Derivando dalla serie X-Men '97 di Marvel Animation, segui gli X-Men lasciati indietro in un mondo che dà la caccia e odia i mutanti! Riusciranno a sopravvivere? E dove - o quando - sono gli X-Men adesso?! Nessun fan degli X-Men '97 può perdersi questo!"

Questa serie sarà una miniserie in cinque parti e vedrà insieme Steve Foxe come sceneggiatore e Salva Espin come disegnatore, due persone che hanno effettivamente creato il fumetto preludio per la prima stagione di X-Men '97 qualche anno fa.

Annuncio pubblicitario:

Puoi vedere la copertina del fumetto qui sotto e, per quanto riguarda la data ufficiale di debutto, è fissata per il 3 giugno.