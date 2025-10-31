Preparati per un fantastico Natale alla guida del cane con Paw Patrol Rescue Wheels: Championship

HQ

I membri più giovani della famiglia stanno diventando sempre più interessati ai videogiochi e c'è poco che i genitori possano fare per fermarlo. Piuttosto, vogliamo abbracciarli e insegnare loro a godersi questo intrattenimento nel modo in cui piace a noi stessi. Ci sono molte nuove scelte nei giochi di corse quest'anno, con Mario Kart World, Sonic Racing: Crossworlds e Disney Speedstorm in cima alla griglia di partenza, ma oggi un nuovo contendente si unisce alla corsa per essere il re delle corse il prossimo Natale.

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship esce oggi per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, e presenta corse emozionanti ed eleganti insieme ai famosi cuccioli e un cast di nuovi personaggi, mai disponibili prima come in altri titoli del franchise, tra cui Roxi, Boomer, e il cattivo e antagonista dei cuccioli Il sindaco Humdinger in persona.

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship presenta 12 diversi tracciati e tre diversi livelli in cui i personaggi eseguono acrobazie e acrobazie in aria per ottenere potenziamenti e sbloccare nuove mosse, il tutto mentre raccolgono chicche per i cuccioli e potenziamenti per andare più veloci. Tuttavia, tutto questo è stato progettato pensando all'accessibilità e Outright Games, i creatori del gioco, hanno pensato a controlli molto intuitivi progettati per bambini dai tre anni in, quindi è l'ideale per fare qualche gara con i più piccoli e con la famiglia, grazie alla sua modalità cooperativa.

"Siamo entusiasti di portare Paw Patrol Rescue Wheels: Champions alle famiglie di tutto il mondo", ha dichiarato Stephanie Malham, CEO di Outright Games. "L'aggiunta di personaggi amati come Roxi, Boomer e il sindaco Humdinger, insieme alle nostre meccaniche di corsa accessibili ma emozionanti, garantisce un'esperienza di gioco divertente per i fan di Paw Patrol di tutte le età".

Che ne dite, siete pronti a correre per Adventure Bay con i personaggi in Paw Patrol Rescue Wheels: Championship ?