Preparati per un western molto britannico con samurai in Tornado

Lionsgate è una società di produzione che va sempre alla grande con le idee, non importa quanto siano folli o meno. E alle sue produzioni, che oscillano sempre tra il botteghino di basso profilo e il mega-successo, si aggiungerà presto il film in stile western diretto dallo scozzese John Maclean, Tornado.

Con un cast guidato da Tim Roth e composto da Takehiro Hira, Kōki, Jack Lowden, Douglas Russell, Rory McCann e Jamie Michie, la storia è ambientata nella campagna inglese intorno al 1790. La sinossi ufficiale ci dice che "Tornado, una giovane donna giapponese determinata, si trova in una situazione pericolosa quando lei e lo spettacolo di marionette samurai itineranti di suo padre incrociano la strada con una banda di criminali spietati guidati da Sugarman e dal suo ambizioso figlio Little Sugar. Nel tentativo di crearsi una nuova vita, Tornado coglie l'opportunità di prendere in mano la situazione e rubare l'oro della sua ultima rapina. Con suo padre assassinato dalla banda e la sua vita in grave pericolo,Tornado corre contro il tempo per sfuggire a una fine violenta e vendicare la morte di suo padre.

Il film non ha ancora una data di uscita, ma puoi guardare il suo primo trailer qui sotto.