Preparati per una velocità assurda: Spaceballs 2 arriva ad aprile 2027

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Anche se abbiamo sentito parlare del progetto più volte, sembra ancora surreale che vedremo davvero un nuovo Spaceballs, 40 anni dopo l'originale. Per completare il tutto, presenta ancora in gran parte lo stesso cast principale, insieme al brillante Mel Brooks, che ha scritto la sceneggiatura ed è il produttore - alla matura (e rispettabile) età di 99 anni... E il fatto è che avrà 100 anni quando il film andrà in anteprima.

Lo sappiamo perché Deadline ora riporta che il film ha finalmente una data di uscita fissa. Il 23 aprile 2027 potremo posarci al buio del cinema per vedere quando "il schwartz si risveglia". Possiamo ovviamente aspettarci un roasting incessante rivolto principalmente a Star Wars, ma anche a Star Trek, Aliens e Dune (e molto altro ancora)

Detto ciò, tutto quello che possiamo fare ora è aspettare i primi poster e un teaser trailer, che speriamo sia qualcosa che potremo aspettarci con ansia questo autunno. Quali sono le tue aspettative? Spaceballs 2 può essere valido quanto l'originale?