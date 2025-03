Preparati per una vita notturna come nessun'altra in Pokémon Legends: Z-A

HQ

Abbiamo avuto modo di vedere un sacco di Pokémon Legends: Z-A gameplay all'inizio di quest'anno al recente Pokémon Day Pokémon Presents, ma già Nintendo è pronta a mostrare di più. Come parte del Nintendo Direct in corso, abbiamo appena avuto modo di vedere un sacco di azione aggiuntiva dal prossimo sequel, molte delle quali incentrate sulla vita notturna di Lumiose City e su ciò che i giocatori possono aspettarsi da questo.

Al timone ci sono battaglie con allenatori d'élite e un sistema di classificazione che consente ai giocatori di salire in cima come mai prima d'ora. Poi abbiamo anche avuto un altro teaser del ritorno di Mega Evolutions e abbiamo avuto modo di vedere Alakazam in azione in una forma superiore.

Per il resto, quasi tutto il resto che è stato mostrato nel trailer era già stato confermato, come il Pokémon iniziale, il nuovo sistema di lotta, l'esplorazione del tetto e del cantiere e così via.

Il debutto di Pokémon Legends: Z-A è ancora previsto per la fine del 2025.