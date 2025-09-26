Presentati i primi accessori ufficiali per la Xbox portatile
Se stai ricevendo una di quelle cose, potrebbe essere una buona idea procurarsi una custodia per il trasporto.
C'è stato un sacco di fermento intorno a ROG Xbox Ally oggi dopo che Microsoft ha annunciato per la prima volta i suoi prezzi e poi ha iniziato i preordini, che sono andati esauriti quasi immediatamente. Ora che tutto è ufficiale, il dispositivo verrà rilasciato tra tre settimane e le persone hanno preordinato i loro dispositivi, anche gli accessori hanno iniziato ad essere annunciati.
Naturalmente, c'era da aspettarselo, e SanDisk, Seagate e Asus stesso sono pronti con vari prodotti. Tramite Xbox Wire, ora ci viene presentato:
Scheda microSD Sandisk - Archiviazione ad alte prestazioni per Xbox Ally X, fino a 2 TB, velocità fino a 200 MB/s.
SSD FireCuda 530R di Seagate - Velocità e durata estreme, supporto per Microsoft DirectStorage. Disponibile in 1 TB, 2 TB e 4 TB.
ROG Xbox Ally (2-in-1) Premium Carrying Case - Custodia idrorepellente con fodera in pile e borsa rimovibile per caricabatterie da 65 W. Protegge il tuo alleato Xbox ed è facile da trasportare.
Ottenere una custodia sembra sensato e siamo sempre a favore di più spazio di archiviazione, quindi questi sembrano sicuramente prodotti abbastanza rilevanti. Vedi qualcosa che vuoi ottenere per il tuo ROG Xbox Ally ?