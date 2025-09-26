Presentati i primi accessori ufficiali per la Xbox portatile

HQ

C'è stato un sacco di fermento intorno a ROG Xbox Ally oggi dopo che Microsoft ha annunciato per la prima volta i suoi prezzi e poi ha iniziato i preordini, che sono andati esauriti quasi immediatamente. Ora che tutto è ufficiale, il dispositivo verrà rilasciato tra tre settimane e le persone hanno preordinato i loro dispositivi, anche gli accessori hanno iniziato ad essere annunciati.

Naturalmente, c'era da aspettarselo, e SanDisk, Seagate e Asus stesso sono pronti con vari prodotti. Tramite Xbox Wire, ora ci viene presentato:

Scheda microSD Sandisk - Archiviazione ad alte prestazioni per Xbox Ally X, fino a 2 TB, velocità fino a 200 MB/s.

SSD FireCuda 530R di Seagate - Velocità e durata estreme, supporto per Microsoft DirectStorage. Disponibile in 1 TB, 2 TB e 4 TB.

ROG Xbox Ally (2-in-1) Premium Carrying Case - Custodia idrorepellente con fodera in pile e borsa rimovibile per caricabatterie da 65 W. Protegge il tuo alleato Xbox ed è facile da trasportare.

Ottenere una custodia sembra sensato e siamo sempre a favore di più spazio di archiviazione, quindi questi sembrano sicuramente prodotti abbastanza rilevanti. Vedi qualcosa che vuoi ottenere per il tuo ROG Xbox Ally ?