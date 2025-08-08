Presentazione della roadmap: ecco cosa aspettarsi da Titan Quest II nei prossimi mesi

HQ

Venerdì scorso, come parte del THQ Nordic Showcase, lo sviluppatore Grimlore Games ha sorpreso molti quando ha fatto shadowdrop Titan Quest II , lanciando il gioco come progetto di accesso anticipato. Con questo primo assaggio del titolo generale ora disponibile per i giocatori PC, ti starai chiedendo in che modo il futuro si espanderà e migliorerà l'esperienza.

È stata rivelata la prima roadmap del gioco, presentando e condividendo informazioni su quali aggiornamenti verranno offerti nell'immediato futuro. Come parte della roadmap, ci viene detto che ci saranno aggiornamenti importanti ogni tre mesi e che il bilanciamento più piccolo, la correzione di bug e gli aggiornamenti minori sono pianificati ogni sei settimane, con hotfix in arrivo quando e come necessario.

Nell'immediato futuro, entro la fine del 2025, possiamo aspettarci un aggiornamento che porta un nuovo capitolo per il gioco, oltre a un aggiornamento delle funzionalità che aggiunge un creatore di personaggi e un aggiornamento di sistema che introduce una nuova maestria.

Oltre a questo, per i piani del gioco per il 2026, possiamo aspettarci capitoli aggiuntivi, nuovi oggetti, nuovi nemici e boss, nuove missioni, ancora più maestrie, crafting, multiplayer migliorato e una serie di opzioni di supporto linguistico extra.

Per aggiungere a questo, Grimlore promette che la versione in accesso anticipato del gioco durerà fino alla fine del 2026 e che il prezzo rimarrà a € 29,99 per chiunque voglia accaparrarsi una copia al momento. Quando si verificherà l'evoluzione 1.0, aspettatevi che il prezzo salga a 49,99 euro per i potenziali acquirenti da quel momento in poi.

Inoltre, come ultimo disclaimer, Grimlore spiega che non ci saranno cavalcature in arrivo nel gioco, che il multiplayer arriverà presto per intero, che una versione per console avverrà in linea con la build 1.0 e che "ci aspettano più contenuti, perfezionamenti e sorprese divine".