Presentiamo in anteprima il Summer Game Fest e l'Xbox Games Showcase nell'ultimo The Gamereactor Show

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Siamo ben oltre la settimana più intensa dell'anno per le notizie e le informazioni sui videogiochi, dato che il periodo 'non-E3' è in pieno svolgimento. Già la trasmissione State of Play è arrivata e ha offerto tantissime rivelazioni e annunci promettenti, ma sarà seguita da altre trasmissioni importanti nei prossimi giorni, incluso il Summer Game Fest di stasera.

A tal fine, per l'episodio di oggi di The Gamereactor Show, presentiamo in anteprima il Summer Game Fest e anche l'Xbox Games Showcase di domenica, parlando di ciò che ci aspettiamo di vedere in entrambi i concerti e anche di ciò che speriamo davvero che venga preso in mostra.

Questo anche dopo aver condiviso alcune riflessioni e impressioni sullo Stato del Gioco, incluso il parlare del cubo di God of War: Laufey, su cui Alex ha sicuramente opinioni forti. Non dimenticate di seguire tutto questo, inclusi brevi teaser di altri show come Future Games Show e PC Gaming Show, nell'ultimo episodio del podcast.

E a tal fine, puoi trovare il nuovo programma qui sotto, o sul tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.