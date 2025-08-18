Presentiamo in anteprima la Gamescom 2025 nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show

HQ

È il momento di quello che è diventato il più grande evento nel calendario annuale dei giochi, poiché dopo il crollo dell'E3, la Gamescom tedesca è scappata ed è diventata il titano del gruppo. Per il 2025, la Gamescom si terrà questa settimana, con Opening Night Live in programma già domani, 19 agosto, e con l'arrivo è il momento del nostro annuale The Gamereactor Show episodio dedicato al festival.

Esatto, questa volta io e Alex condividiamo tutte le nostre aspettative e speranze riguardo alla Gamescom 2025 e Opening Night Live, discutendo degli annunci che ci aspettiamo e delle cose che speriamo di vedere anche noi.

Per ascoltare le nostre speranze e i nostri sogni per l'imminente spettacolo e festival, assicurati di dare un'occhiata all'ultimo episodio di The Gamereactor Show qui sotto o sul tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.