Presidente di Sega: "Poche aziende possono vantare un catalogo musicale così fantastico come il nostro"

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Negli anni '80 e soprattutto negli anni '90, Sega creò una magia videoludica e diede una seria competizione con Nintendo con il Mega Drive. Ma anche Sega Saturn e Dreamcast hanno visto un numero incredibile di ottimi titoli, molti dei quali condividevano il filo conduttore di una musica straordinaria.

In un'intervista con Famitsu, il presidente di Sega Shuji Utsumi riceve elogi per l'eccellente musica di gioco di Sega e, poiché lui stesso ha una rara conoscenza dell'industria dopo il suo periodo come presidente di Warner Music Japan, concorda con la dichiarazione, sottolineando che poche aziende possono eguagliare Sega in questo ambito e che vuole rendere questa musica più accessibile al pubblico (tradotto in DeepL):

"Dal punto di vista aziendale, poche aziende possono vantare un catalogo musicale così fantastico. In precedenza sono stato presidente di Warner Music Japan e, basandomi sulla mia esperienza nell'industria musicale, credo davvero che 'la musica di Sega sia eccezionale.' Voglio creare un ambiente in cui tutti possano ascoltare queste canzoni più facilmente, ad esempio tramite Spotify o Amazon Music."

Utsumi continua la sua linea di ragionamento, citando lo studio Atlus di Sega come esempio di etichetta che sta andando eccezionalmente bene su Spotify:

"A proposito, Atlus è registrato come artista singolo sui servizi di streaming musicale, ma su Spotify si posiziona in cima agli artisti che vendono bene in tutto il mondo. Questo dimostra quanto sia davvero popolare la musica per videogiochi."

Ecco perché ora vuole rendere più facile godersi la musica di Sega, con piani che includono playlist, collaborazioni con altri artisti e persino esibizioni dal vivo. Dice che il fatto che alcune canzoni siano in giapponese non è un problema, citando come esempio l'iconica traccia degli Yakuza "Baka Mitai":

"Ci sono molti fan in tutto il mondo che amano la musica Sega, quindi sarebbe fantastico se potessimo, ad esempio, creare playlist con tracce Sega per rendere più facile ascoltarle. Ovviamente, stiamo anche considerando collaborazioni con altri artisti e performance dal vivo.

Ai concerti legati al gaming, anche i visitatori internazionali cantano insieme in giapponese, ed è proprio allora che si percepisce davvero la forza della musica. Ho persino visto pubblici sia dal Giappone che dall'estero cantare all'unisono la popolare canzone 'Baka Mitai' della serie Yakuza."

Quanto sei personalmente interessato alla musica per videogiochi e la ascolti di solito su piattaforme come Spotify?