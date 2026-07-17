Mi sento felice ogni volta che vedo Brendan Fraser. Ho amato l'attore da quando ho visto La Mummia al cinema quando avevo dodici anni, e ho sempre pensato che avesse un carisma fantastico sullo schermo e che sapesse davvero recitare anche lui. Il suo ritorno sul grande schermo è stato atteso da tempo, e la sua interpretazione nel triste ma un po' sopravvalutato The Whale è stata in realtà piuttosto brillante. Ma questa recensione non riguarda la sua carriera di attore; parla di un nuovo dramma sulla Seconda Guerra Mondiale, questa volta visto da una prospettiva meteorologica.

Stavo per scrivere che è il primo drama meteorologico al mondo, ma abbiamo The Weather Man di Gore Verbinski con Nicolas Cage e sicuramente diversi altri. È una professione che avrebbe bisogno di una parola un po' bene, dato che la maggior parte dell'umanità crede che il proprio lavoro consista solo nel leccarsi un dito, sollevarlo verso il cielo e indovinare se pioverà, grandine o soffiare una tempesta. Non è poi così semplice però.

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Pressure, riassunta in poche frasi: "Nelle ultime ore prima del D-Day del 1944, il destino del mondo libero è appeso a un filo. Il generale Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser) e il capitano James Stagg (Andrew Scott) si trovano ad affrontare una scelta difficile e fatale: lanciare la massiccia Operazione Overlord, o rischiare di perdere completamente la guerra. Stagg è il capo meteorologo della RAF e, quando fornisce una previsione critica di tempesta sul Canale della Manica, scatena un conflitto teso con i leader alleati - l'invasione dovrebbe essere posticipata?"

Eisenhower sente la tensione in Pressure.

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Ti dà un brivido o l'angolazione sembra noiosa? Per me spicca, e adoro i drammi sulla Seconda Guerra Mondiale, quindi era quasi scontato che l'avrei guardata. Anthony Maras è il regista e ha debuttato nel lungometraggio nel 2018 con Hotel Mumbai, con Dev Patel nel ruolo principale, dove anche quel film si basa su eventi reali.

In Pressure, Fraser offre una performance superba nel ruolo di Eisenhower, che ha l'ultima parola sulla decisione se procedere o meno con il D-Day, dove tutto dipende (qualcosa che forse nessuno aveva previsto, o che il pubblico non aveva nemmeno considerato) se il tempo lo permetterà. Sono i dettagli più piccoli a rivelarsi davvero decisivi, e Irving Krick, interpretato da Chris Messina, si sente sminuito quando la sua competenza meteorologica, che si basa quasi esclusivamente su dati storici, viene messa in discussione dal capo meteorologo della RAF, Staff, interpretato da Andrew Scott. Insiste sul fatto che debbano raccogliere dati meteorologici aggiornati praticamente da ogni angolo del mondo per effettuare un'analisi approfondita di come soffia esattamente il vento intorno alla Normandia, al fine di determinare se uno sbarco sia fattibile o una missione puramente suicida prima che sia stato sparato un solo colpo.

Chiunque abbia mai tenuto una presentazione in classe sa come ci si sente.

A volte Scott è superbo, a volte un po' rigido, ma in Pressure fa un ottimo lavoro. Lo staff riceve un aiuto inaspettato da Kay, interpretata da Kerry Condon, segretaria di Eisenhower, e qui abbiamo l'unico personaggio femminile di rilievo del film, il che di per sé non sorprende affatto. Queste stanze erano riservate agli uomini, così come gran parte della macchina da guerra.

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Pressure è relativamente breve (100 minuti) ma penso che la sua durata giochi a suo favore. Quando la tensione aumenta, è molto efficace. Ad esempio, verso la fine, mentre il tempo scorre verso una decisione e ci viene regalato il classico montaggio di volti preoccupati e musica tesa. Lo stesso vale per le poche scene di guerra che appaiono, che sono davvero ben realizzate. Avrei però voluto avere un po' più di contesto e approfondimenti sulla missione di addestramento iniziale e fatidica, l'Operazione Tiger, che apparentemente si è trasformata in un massacro. È un prologo davvero teso e ben costruito, ma mi sarebbe piaciuto vederlo sviluppato ulteriormente e spiegato in modo più dettagliato.

Ci sono passaggi in cui il ritmo rallenta e, a un certo punto, il mio interesse diminuisce leggermente. Tuttavia, nel complesso, il film è riuscito a creare una vera tensione attorno al meteo, un argomento che mi affascina e che occupa così tanto spazio nelle conversazioni quotidiane. Le interpretazioni e i dialoghi alzano il livello e mi piace anche l'aspetto emotivo che, senza svelare troppo, ruota attorno alla vita privata di Stagg, dove reprime i suoi sentimenti e le sue paure in modo quasi sovrumano per fornire dati che potrebbero salvare migliaia e migliaia di vite e rivelarsi decisivi per l'avanzata degli Alleati. È bello e triste. Pressure è lontano dall'essere il miglior film sulla Seconda Guerra Mondiale che abbia mai visto, ma offre una prospettiva interessante ed è davvero ben realizzato.