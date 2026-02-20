Pressure racconta le tese 72 ore prima del D-Day

Una delle più grandi e conosciute invasioni militari della storia è il D-Day della Seconda Guerra Mondiale. Fu un punto di svolta nella guerra e un momento che ha plasmato la storia in modi che non avremmo mai potuto immaginare. Poiché era considerata una delle invasioni più pericolose della storia, i giorni che precedettero il D-Day furono incredibilmente stressanti per i coinvolti, ed è proprio questo che vedremo in forma cinematografica in un nuovo film di Focus Features.

Conosciuto come Pressure, questo film esplora le 72 ore precedenti il D-Day e mostra quanti dei leader alleati si sono impegnati a garantire che l'enorme invasione avvenisse come previsto e avesse successo.

La sinossi del film spiega: "Nelle tese 72 ore prima del D-Day, e con il destino del mondo libero in bilico, Pressure segue il generale Dwight D. Eisenhower e il capitano James Stagg mentre affrontano una scelta impossibile: lanciare la più grande e pericolosa invasione marittima della storia o rischiare di perdere del tutto la guerra."

Pressure riunisce anche un cast piuttosto ricco, vedendo Brendan Fraser nel ruolo del generale Dwight D. Eisenhower, Andrew Scott nel ruolo del capitano James Stagg, Damian Lewis nel ruolo del maresciallo Bernard Montgomery, Kerry Condon nel ruolo del capitano Kay Summersby, e altri.

Con la prima proiezione prevista per il 29 maggio, potete vedere il trailer di Pressure qui sotto.