Presto avrai più controllo sugli aggiornamenti di Windows

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L'aggiornamento di Windows è fonte di frustrazione da molto tempo ormai. L'aggiornamento forzato può avvenire nel mezzo di una giornata impegnativa, o se la situazione è davvero grave, durante una sessione di gioco impegnativa. Ma i cambiamenti stanno arrivando. Secondo PC Mag, e fornito da Windows Blog, Windows ti permetterà presto di mettere in pausa gli aggiornamenti quasi indefinitamente, riavviare senza aggiornamenti obbligatori e cercare di condensare gli aggiornamenti non essenziali in un unico riavvio mensile.

L'idea è che Windows ora separi chiaramente le azioni di alimentazione da quelle di aggiornamento. Il menu Alimentazione mostrerà opzioni separate di Riavvio e Spegnenza, che permetteranno agli utenti di riavviare o spegnere il dispositivo senza prima installare l'aggiornamento in sospeso. D'altra parte, opzioni specifiche per l'aggiornamento come "Aggiorna e riavvia" e "Aggiorna e spegne" saranno disponibili se lo desideri.

Se gli utenti vogliono prevenire distrazioni indesiderate in anticipo, ora possono farlo: mettere in pausa gli aggiornamenti in arrivo per 35 giorni. Gli utenti possono anche scegliere un giorno specifico del mese per mettere in pausa gli aggiornamenti fino ad allora. Puoi farlo quasi indefinitamente, poiché gli utenti possono rimettere in pausa nuovi aggiornamenti di Windows per un massimo di 35 giorni consecutivi, senza limiti di volte che possono reimpostare la data di fine della pausa. Microsoft sta anche cercando di sovrapporre più aggiornamenti insieme, così gli utenti devono riavviare i dispositivi meno spesso ogni mese.

I miglioramenti sono attualmente in fase di test con Windows Insiders nei canali Dev e Experiment.