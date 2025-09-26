Presto potresti essere il proprietario della chitarra che ha significato lo scioglimento originale degli Oasis

HQ

Oasis è di nuovo in cima al mondo. La rock band si è riformata e nel corso di quest'estate si è esibita in una serie di concerti che hanno già raccolto centinaia di milioni di sterline per i fratelli Liam e Noel Gallagher. Guardando Oasis oggi, è facile dimenticare che per circa 15 anni non correva buon sangue tra i due fondatori, poiché a seguito di una relazione sempre più tesa, i due hanno avuto uno scontro esplosivo nel 2009 e hanno preso strade separate, ponendo fine all'era di Oasis, per quello che molti pensavano sarebbe stato per sempre.

Lo scioglimento è avvenuto nel 2009 a Parigi, poco prima che la band si esibisse al festival diRock en Seine, ed è un giorno e un momento che molti ricordano perché lo scioglimento è avvenuto poco prima che salissero sul palco e si esibissero. L'incidente è stato caratterizzato anche da uno sfogo di Liam, in cui il cantante ha distrutto la splendida chitarra rosso ciliegia degliGibson ES-355 anni '60 di Noel, una reliquia che rimane iconica fino ad oggi.

Perché la lezione di storia? Propstore ospiterà presto una grande asta musicale in cui questa famosa chitarra sarà in circolazione, il che significa che potresti essere il fortunato proprietario di un pezzo di storia della musica. Il problema è che per avere la possibilità di accaparrarsi questa reliquia, dovrai mettere da parte diverse centinaia di migliaia di sterline, poiché Propstore stima un'offerta di apertura di £ 125.000 e una vendita totale compresa tra £ 250.000 e £ 500.000.

La descrizione della chitarra spiega: "Una Gibson ES-355 rosso ciliegia del 1960 usata e di proprietà di Noel Gallagher, e danneggiata da suo fratello Liam il 28 agosto 2009, la notte in cui gli Oasis si sono ufficialmente sciolti. Il modello Gibson ES-355 è stato uno dei preferiti di Gallagher dal 1996 al 2011. Questa è probabilmente una delle chitarre più significative associate agli Oasis, in quanto è stata il catalizzatore di uno degli split più famosi nella storia della musica, e simboleggia la turbolenta relazione di una band che ha plasmato gli anni '90.

Questa chitarra non sarà l'unica straordinaria reliquia musicale in offerta, poiché saranno disponibili gli occhiali da vista colorati di John Lennon, così come il fedora bianco di Michael Jackson Smooth Criminal, anche se la maggior parte dell'asta è a tema attorno a Oasis memorabilia.