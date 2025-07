Presto sarai in grado di guardare Mission: Impossible - The Final Reckoning a casa

HQ

Anche se ha funzionato abbastanza bene nei cinema, incassando quasi 600 milioni di dollari fino ad oggi,Mission: Impossible - The Final Reckoning non è stato un titano da miliardi di dollari in cui si deve presumere che la maggior parte degli spettatori si sia riversata nelle sale per vederlo sul grande schermo. È per questo motivo che la data della premiere digitale e domestica è probabilmente di interesse per molti, specialmente per coloro che non avevano voglia di guardare l'epopea di quasi tre ore in un cinema affollato.

Paramount ha ora rivelato quando sarai in grado di guardare il film a casa, poiché The Final Reckoning arriverà sulle piattaforme digitali già il 19 agosto. Sì, nei giorni che precedono la Gamescom, potrete sistemarvi e guardare quella che probabilmente sarà l'ultima avventura di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, il tutto senza uscire di casa.

Se non avete ancora visto Mission: Impossible - The Final Reckoning, potete trovare la nostra recensione qui per vedere cosa ne pensiamo del film.