Presto sarai in grado di stampare in 3D le parti del rasoio Philips L'azienda sanitaria ha collaborato con una serie di aziende per consentire agli utenti di accedere ai piani per stampare le proprie parti.

HQ Philips ha avuto un'idea davvero fantastica che andrà a beneficio di chiunque utilizzi le sue varie lamette e prodotti. L'azienda sanitaria ha annunciato una collaborazione con Prusa Research, LePub e Printables, una collaborazione che sta vedendo parti e piani per i suoi dispositivi condivisi online in modo che gli utenti con stampanti 3D possano semplicemente stampare e creare le proprie parti di ricambio. Al momento, la collaborazione è agli inizi e consente agli utenti di stampare solo un pettine di ricambio per One Blade, ma la gamma continuerà ad espandersi e sarà conosciuta con il moniker di Fixables. L'intervallo Fixables è mostrato nel pratico video qui sotto, che sebbene sia senza dubbio un ottimo inizio per consentire alle persone di sostituire parti minori e altrimenti difficili da acquistare, ha i suoi avvertimenti. La qualità delle parti stampate dipenderà dalla qualità dei materiali utilizzati nel processo di stampa, che varierà considerando che le stampanti 3D non sono ancora affatto comuni. Tuttavia, se riesci a trovare un posto o qualcuno che ti permetta di utilizzare il loro sistema, sarai presto in grado di sostituire le parti dei tuoi dispositivi Philips. Annuncio pubblicitario: