Starsand Island Anteprima: uno sfidante di simulazione agricola in stile The Sims con vibrazioni anime

Seed Labs ' Starsand Island è un gioco che si concentra sulla gestione di una fattoria al suo interno, ma c'è molto di più. Al punto che il gioco potrebbe persino sfidare The Sims in termini di ciò che puoi fare. Ci sono vari eventi di gioco, relazioni sociali e persino la costruzione e la decorazione della tua casa. E tutto questo è presentato in uno stile anime colorato con molte caselle di testo e icone. L'uscita arriverà su PC e "console" alla fine del 2025.

Gamereactor ha partecipato a una presentazione tenutasi il Discord, dove i creatori erano presenti per rispondere alle domande. Allo stesso tempo, abbiamo visto uno sguardo abbastanza completo al gameplay autentico e alle varie funzionalità. Non siamo riusciti a giocarla noi stessi, quindi non possiamo ancora dire nulla sulla sensazione e sulla fluidità tecnica. Inoltre, la connessione Internet è stata un po' instabile durante la presentazione, quindi non osiamo dare un'opinione definitiva sulla risoluzione e sul frame rate del gioco.

La colorazione e l'allegria sembrano essere il tema principale di Starsand Island. C'è molto da fare, ma tutto ha la sua atmosfera positiva e rilassata. Le sfide che l'agricoltore deve affrontare rimangono fresche con il passare delle stagioni del gioco, poiché piante diverse possono essere coltivate solo durante determinate stagioni. Un'aggiunta interessante sembrava essere le piante giganti, che sembravano particolarmente impressionanti. Non è stato ancora chiarito in che modo la manipolazione di queste zucche e meloni a misura d'uomo differisca da quelle abituali. E poiché si tratta di una fattoria, il giocatore può scegliere di prendersi cura del bestiame e di altri animali, come i polli.

Oltre a gestire una fattoria tradizionale, la presentazione ha rivelato che il giocatore può costruire la propria casa. Lo strumento sembrava versatile, anche se abbastanza dettagliato. Quindi, per ora, la domanda rimane come funzionerà tutto con un controller di gioco tradizionale. Altrimenti, ci sono tutti i tipi di icone, caselle di testo esplicative e fumetti. Pertanto, dovresti essere pronto ad apprendere le diverse funzioni utilizzate nel gioco per un po'.

Oltre a gestire la tua fattoria, puoi anche andare a pescare e, a margine, potresti anche catturare dei veri e propri tesori. Puoi fare trading con altre persone ed entrare in diverse relazioni, sia professionali che romantiche, con un totale di sei diverse opzioni romantiche annotate nella presentazione.

L'obiettivo del gioco è quello di plasmare il proprio ambiente, ma è anche possibile modificare il proprio aspetto con numerose scelte. Sebbene i compiti che devi svolgere siano molto pratici e fisici, ciò non significa che non devi essere fuori moda mentre giochi. C'era già una vasta gamma di diversi capi di abbigliamento e abiti mostrati, quindi se sei interessato a come si veste il tuo personaggio, puoi dedicare del tempo anche a quello.

Il mondo di Starsand Island promette di essere senza soluzione di continuità, il che parla di ambizione e almeno di un mondo aperto un po' grande. Pertanto, sorge la domanda su come ci si sposterà da un luogo all'altro. Camminare è una soluzione, ma per le distanze più lunghe ci sono varie opzioni di trasporto disponibili su terra e acqua. Quindi, potrei immaginare che questo ti incoraggerà a esplorare di più l'ambiente e, si spera, gli sviluppatori hanno nascosto tutti i tipi di cose da scoprire nel terreno.

A me sembra che le basi per una simulazione di fattoria siano state gettate per prime, e dopo di che tutte le aree del gioco sono state ampliate di proposito. Se il tutto si unisce, il risultato finale potrebbe essere molto interessante. Sembra che ci siano cose con cui armeggiare e sperimentare in ogni area della vita che potresti immaginare legata alla vita e all'agricoltura, e secondo i creatori, la campagna della storia può essere completata in 17 ore (una stima insolitamente accurata), ma se vuoi sperimentare e fare tutto, vale la pena mettere da parte circa 200 ore.

Starsand Island sa chiaramente cosa vuole essere. Le domande più grandi finora sono la fluidità dell'interfaccia utente e se il tutto reggerà bene nonostante la quantità di cose diverse da fare. Tuttavia, sembra certo che all'inizio, dovresti essere pronto a leggere molte caselle di testo diverse e fare clic su molte icone. Starsand Island ha chiaramente ambizione e sostanza, quindi ora non ci resta che aspettare la fine del 2025 per vedere come si realizzerà pienamente.