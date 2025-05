Prologue: Go Wayback! Anteprima: Così com'è, è difficile da consigliare

HQ

Di recente, abbiamo avuto accesso a una sorta di test tecnico del prossimo gioco di sopravvivenza del creatore di PUBG, Prologue: Go Wayback! In questo momento è gratuito per chiunque chieda un codice tramite Discord, ma quali siano i piani per la distribuzione effettiva, non lo sappiamo davvero. Per ora, possiamo solo commentare il gioco così com'è, sia come esperienza di gioco autonoma che come dimostrazione della tecnologia paesaggistica che lo studio vuole mostrare.

"Potenziale" è una parola che uso un po' troppo spesso quando guardo a giochi che non sono ancora usciti o sono in accesso anticipato. Sai, il tipo di gioco in cui puoi vedere che potrebbe esserci qualcosa qui, ma devi anche scegliere tra bug, difetti e idee a metà solo per trovare il nucleo di un gioco. Questa è esattamente la sensazione che ho provato dopo aver giocato a Prologue: Go Wayback - l'ultimo dagli sviluppatori dietro PlayerUnknown's Battlegrounds, sì, le persone dietro PUBG. E devo dire che anche se per ora si tratta solo di un test tecnico, c'è ancora molta strada da fare.

Partiamo dall'alto. Quando si avvia Go Wayback, si viene accolti da una schermata che in pratica dice: "Ehi, questa è una demo tecnica!" E si può sentire. Il gioco si presenta come un tentativo di mostrare il loro nuovo sistema per mondi generati casualmente, un po' come Minecraft, ma avvolti in una grafica realistica e un'atmosfera più seria. Sembra bello sulla carta, e devo darglielo: la tecnologia che alimenta Go Wayback è in realtà piuttosto impressionante. Quando inizi il gioco, carica un nuovo mondo pezzo per pezzo, completo del suo stesso seme, che costituisce la base del terreno e dell'ambiente in cui vieni scatenato. E sembra davvero bello. Voglio dire, quando la luce colpisce le cime degli alberi nel modo giusto e il vento fa ondeggiare l'erba, può davvero fare qualcosa.

Così già; Come dimostrazione tecnica di un certo tipo di tecnologia, funziona. Ma come un gioco che dovrebbe avere un valore di intrattenimento, struttura e beh... qualcosa da fare, è qui che i vizi iniziano a spuntare. Non c'è ancora davvero nulla da fare in quel mondo. Il gioco ti dice di andare dal punto A al punto B sulla mappa e il gioco è fatto. Nessun retroscena. Nessun carattere. Nessun nemico. Nemmeno gli animali. Sei solo tu, la tua mappa, la tua bussola e l'eterna battaglia contro la fame e il freddo. Ho passato la prima mezz'ora a rovistare in una casa abbandonata da cui ero partito. Ho trovato una pentola, delle patate, dei funghi e poi ho passato 15 minuti a cercare di lessare le patate. Non ha mai funzionato perché l'interfaccia è un disastro e non riuscivo a capire come combinare le cose. Ho provato a usare un rubinetto. No. Ho provato a mettere la pentola sul fornello. No. Così ho finito per buttare tutto sul pavimento e sono uscito sotto la pioggia a stomaco vuoto.

E questo è un po' ciò che descrive meglio Go Wayback: sembra incompiuto. Non solo nel modo in cui tendono ad essere questi tipi di giochi che sembrano prepararsi per un lancio in accesso anticipato. No, sembra più un esperimento. Ho scoperto che si possono aprire armadi e porte con il tasto E e usare il mouse per interagire con gli oggetti, ma il resto l'ho dovuto indovinare. Nessun tutorial. Nessuna istruzione. Si tratta di puri tentativi ed errori.

Così si vaga nel paesaggio. Ci sono bellissime foreste, montagne innevate, pianure aperte e valli profonde, ed è tutto diviso in quelli che chiamano biomi. Ma cambiano un po' troppo in fretta. Voglio dire, un minuto sei tra i pini e il muschio, e due minuti dopo sei nel mezzo di una tundra. Sembra tutto un po'... agganciati insieme. E sì, è bello in un certo senso, ma è anche vuoto. Completamente vuoto. Come se non ci fosse un'anima vivente in tutto questo mondo, e sta iniziando a sentirsi piuttosto solo.

Non ho intenzione di mentire. In realtà ho iniziato a impazzire un po' dopo circa un'ora. Raccogli funghi, cerchi di trovare riparo, accendi fuochi (se riesci a capire come) e cerchi di mantenere in vita il tuo personaggio. Ma quando non ci sono nemici, animali, minacce e vere ricompense, inizi a chiederti: "Perché lo sto facendo?"

Le poche capanne e gli edifici che si incontrano sono intriganti a prima vista, soprattutto quando si cammina con una torcia, illuminando l'oscurità. Si ha la sensazione che qualcosa avrebbe potuto essere qui. Ma non c'è proprio niente. È come trovare il corpo di un gioco horror in cui i mostri o una storia non sono mai stati implementati. Non c'è nemmeno musica. Solo il vento tra le cime degli alberi e il suono della pioggia. E questo potrebbe essere atmosferico, se l'atmosfera avesse un contenuto.

E sì, il gioco ha del potenziale. Si sente. Ci sono alcune idee interessanti sul sistema meteorologico, dove la pioggia rende più difficile muoversi e il freddo arriva se non si riesce a trovare un riparo. Funziona abbastanza bene. Ma è troppo difficile iniziare perché l'interfaccia e i sistemi non ti aiutano. Il sistema di menu mi ricorda un po' quello che si vede in PUBG, e non è un complimento. L'intera faccenda sembra goffa e ostacola davvero l'esperienza.

Capisco che gli sviluppatori vogliano mostrare la tecnologia, ed è anche bello vedere un mondo di sopravvivenza realistico generato al 100% casualmente. Ma poi di nuovo, forse dovrebbero aspettare a chiamarlo un gioco fino a quando non ci sarà più "gioco" in esso. In questo momento sembra uno schizzo. Un prototipo. Un accenno di qualcosa che potrebbe, proprio potrebbe, diventare qualcosa se si attengono ad esso e continuano a costruire.

Il gioco è graficamente bello, ma si guida come un vecchio trattore dell'ex Unione Sovietica. Ci sono un sacco di trucchi grafici da tirare fuori in Prologue, ma funziona terribilmente. Il mio frame rate è rimbalzato tra 60 e persino in negativo fino a quando non ho attivato la generazione di fotogrammi. Poi è andato più liscio. Tuttavia, in nessun momento mi è sembrato del tutto giusto. Il gioco semplicemente non sembra ancora ottimizzato, il che è molto adatto allo stato generale del gioco. Questo è un figlio rude!

Ma fino ad allora? Beh, no. Non vale ancora la pena giocarci, nemmeno come demo tecnica tramite una chiave gratuita fornita dallo studio stesso. Ha del potenziale, sì, ma devo ammettere onestamente che è passato molto tempo dall'ultima volta che un gioco ha così poco valore di intrattenimento in cui posso vedere così tanto futuro. Strano paradosso, ma è così. Quindi, se sei estremamente curioso, cerca una chiave tramite Discord, altrimenti: Aspetta. E tienilo d'occhio. Perché se gli sviluppatori ottengono il contenuto giusto, e forse lo faranno, questa potrebbe essere un'esperienza davvero eccitante.