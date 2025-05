Shadow Labyrinth Anteprima: Pac-Man come non l'hai mai provato prima

Non ho altro che totale rispetto per Bandai Namco e la sua capacità di innovare continuamente e provare cose nuove con Pac-Man. Nonostante il fatto che il personaggio e la serie arcade siano tra i più antichi e iconici dello spazio dei videogiochi, sono sopravvissuti alla prova del tempo attraverso un'evoluzione ingegnosa, simile a Tetris. Abbiamo visto idee battle royale fantastiche e davvero divertenti abbellire entrambi i titoli, quelli che riflettono l'eredità mentre si spostano in un nuovo territorio, ma per Bandai Namco questo non è quasi il limite della sua creatività.

HQ

A luglio, il Metroidvania Shadow Labyrinth farà il suo arrivo, e questo è forse uno dei giochi di Pac-Man meno che tu abbia mai visto collegato alla serie Pac-Man. Lo saprei, dato che durante MCM Comic Con London di recente, ho avuto la possibilità di dare un'occhiata al gioco per un breve periodo. Per cominciare, Pac-Man non è il punto focale qui, piuttosto è più un espediente di gioco di nicchia a cui si ispira il resto del tutto e, inoltre, l'effettiva base narrativa di questo gioco è stata introdotta per la prima volta a dicembre quando Secret Level è arrivato a Prime Video. Sì, quell'episodio inquietante e orribile Pac-Man è questo gioco in un formato interattivo, il che significa che giochi nei panni di un personaggio spadaccino che ha il compito di farsi strada attraverso un mondo devastato e duro nel tentativo di evitare di essere preda e alla fine diventare il predatore all'apice.

L'idea in termini di storia è molto Pac-Man quando ci pensi, tranne per il fatto che scambia la natura arcade per una configurazione di azione-avventura più aggressiva e stimolante. È anche Metroidvania, non c'è dubbio, il che significa che attraversi un mondo 2D in cui devi girare intorno e superare ostacoli e pericoli, e tagliare e tagliare nemici e boss che ti ostacolano. Per finire, devi trovare chiavi e abilità che migliorino il tuo movimento e il combattimento per raggiungere aree altrimenti inaccessibili e continuare a progredire. Se hai giocato a Blasphemous, Ori, Hollow Knight, anche Castlevania o Metroid, la configurazione ti è immediatamente familiare. Ciò che non lo è è l'integrazione Pac-Man.

Annuncio pubblicitario:

Durante l'esplorazione del mondo potresti imbatterti in oggetti luminosi simili a binari su cui puoi saltare per passare a Pac-Man (o Puck come è noto nel gioco) e planare, raccogliendo pallini lungo il percorso. Spesso in queste situazioni dovrai fare piattaforma ed evitare i pericoli mentre attraversi i binari, aggiungendo un po' di pericolo alla meccanica, poiché sembra che manchino i fantasmi tradizionali, almeno nella breve parte del gioco a cui ho giocato. Oltre a questo, mentre ti avventuri nei panni dello spadaccino, Puck segue come un compagno che divora tutti gli oggetti simili a pellet che vengono rilasciati dai nemici sconfitti che aiutano a riempire le barre delle abilità e simili.

Il combattimento e il movimento sono molto fluidi e dinamici, ma anche piuttosto impegnativi da padroneggiare. Il platforming e l'uso di un'abilità simile a un rampino si sono rivelati difficili da decifrare, almeno per quanto mi riguarda, presentando una manciata di obiettivi secondari e aree segrete davvero impegnativi e alla fine appaganti da trovare e superare. Sembra davvero che Shadow Labyrinth sia fatto per essere uno per le persone che amano e abbracciano una sfida, poiché non è certamente una passeggiata nel parco per progredire nel mondo, anche se il combattimento sembra mancare un po' della diversità e della portata che ci aspettiamo da questa categoria. Ma ancora una volta, questo si basava solo su un breve assaggio del gioco, il che significa che la build completa potrebbe essere molto diversa.

Annuncio pubblicitario:

Gameplay a parte, però, giorni dopo sono ancora un po' sbalordito dal fatto che questo gioco sia effettivamente reale. Sembra un sogno febbrile, nello stesso modo in cui lo ha fatto il corto Secret Level. Passare da Pac-Man nei suoi colorati cabinati arcade a un Metroidvania contorto e oscuro che ti lascia con più domande che risposte, è una delle evoluzioni meno naturali di un classico arcade che abbia mai sperimentato fino ad oggi. Questo non vuol dire che sia una cattiva idea, è solo poco ortodossa, un po' inquietante e forse fatta su misura per un pubblico molto di nicchia. Personalmente non sono sicuro che i fan di Pac-Man dedicheranno a questo progetto molto tempo, e allo stesso modo anche altri probabilmente non ne vedranno il fascino, ma anche se dovesse essere così, non posso fare a meno di applaudire Bandai Namco per aver fatto qualcosa di veramente sorprendente.