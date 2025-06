Yooka-Replaylee Anteprima: Un angolo di paradiso platform

HQ

I platform 3D non sono più così popolari come una volta. Certo, vediamo nuove introduzioni al genere, ma in genere sono molto meno comuni di quanto non fossero 15-20 anni fa. È per questo motivo che Playtonic Yooka-Laylee è sembrato una boccata d'aria fresca nel 2017, quando è arrivato e ha offerto un'avventura affascinante perfetta per tutte le età. Saltiamo al presente e lo stesso sviluppatore si sta preparando a rilasciare Yooka-Replaylee, la versione definitiva di quel delizioso gioco originale.

Per chiunque legga la parola "definitivo" e inizi a chiedersi se si tratti semplicemente di un remaster che ritocca la grafica e migliora le prestazioni, lasciatemi elaborare e dissipare ogni confusione. Sì, Yooka-Replaylee ha un aspetto migliore, funziona in modo più fluido e sembra nuovo di zecca da un punto di vista audiovisivo, ma ha anche molti assi nella manica aggiuntivi, tra cui nuove sfide da superare, enigmi da risolvere, meccaniche da padroneggiare, segreti da trovare e altro ancora. Quindi, è sia un autentico remaster, ma anche un aggiornamento gradito e rinfrescante.

Lo saprei perché ho avuto la possibilità di giocare a una breve demo del gioco in arrivo, partendo dall'inizio dell'avventura, in cui vediamo la coppia titolare imbattersi nel libro più potente dell'universo prima di ritrovarsi al centro di una trama nefasta che è il frutto dell'ingegno del cattivo Capital B. È la stessa trama sciocca ma intrigante che è stata presentata quasi un decennio fa, e sembra ancora rilevante, divertente e divertente nel 2025.

Coloro che amano i platform 3D avranno bisogno solo di cinque minuti in Yooka-Replaylee per innamorarsi di questo gioco. Il design dei livelli è di prim'ordine e ricco di nemici da combattere, segreti da scoprire e oggetti con cui interagire. Ci sono enigmi ambientali che richiedono un po' di ingegno per essere risolti, numerose opzioni per raggiungere nuove aree, una manciata di abilità da padroneggiare e il tutto mentre sono ambientati in un mondo pieno di colori e carisma. Ma questo era anche il caso dell'originale, quindi come sono cambiate le cose?

Playtonic ha esaminato il gioco del 2017 e ha individuato le aree che mancavano. Quando esplori ogni livello, ora ci sono monete simili a Super Mario da raccogliere lungo il percorso, che apparentemente possono essere spese in un "distributore automatico senziente". Non che lo sapessi, dato che il posto dove spendere le monete non era nella build di anteprima. Oltre a questo, i controlli e le meccaniche di gioco sono stati ritoccati e perfezionati, rendendo il movimento e la combinazione delle azioni ancora più fluidi. Questo, abbinato a una revisione delle animazioni, significa che Yooka e Laylee si adattano entrambi al mondo in modo più intuitivo che mai.

Poiché la build demo è stata breve, non posso commentare la nuova funzione della mappa del mondo, né l'entità delle sfide di gioco migliorate e persino nuove, poiché la prima non era inclusa e la seconda ne ho avuto solo un breve assaggio. Quello che posso dire è che la colonna sonora orchestrale non delude, offrendo una musica fantastica e memorabile perfetta per il platform a portata di mano.

HQ

È a causa di tutte queste aree che Yooka-Replaylee si preannuncia come un'aggiunta davvero degna ed emozionante allo spazio dei platform 3D. Questo non è solo un normale remaster, è un amorevole aggiornamento di una base già solida, catapultandola a nuovi livelli e rendendola più desiderabile e divertente che mai. Se non hai mai avuto la possibilità di dare un'occhiata all'originale, ti consiglio di aspettare questa alternativa migliorata, poiché probabilmente ti sorprenderà.