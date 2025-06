Mouse: P.I. For Hire Anteprima - Il grintoso crime noir non è mai stato così allegro

HQ

Sembra davvero che Fumi Games ' Mouse: P.I. For Hire abbia fatto molta strada. Quello che all'inizio sembrava uno sparatutto molto elegante si è ora evoluto in un complesso e intricato thriller poliziesco supportato da immagini e animazioni immediatamente memorabili e intense sequenze d'azione. Questa gemma indie è diventata uno dei migliori titoli da guardare nel 2025 e l'ultima serie di gameplay a cui ho potuto assistere non fa che confermare il motivo per cui è diventato così.

Per cominciare, Mouse: P.I. For Hire sembra essere un gioco molto più profondo di quanto molti possano aspettarsi. Questo è un gioco d'azione poliziesco lineare che ruota attorno a un detective privato roditore chiamato Jack Pepper, doppiato da Troy Baker, che dopo aver affrontato quello che sembra essere un caso di routine, si ritrova a tuffarsi a capofitto nel ventre corrotto della città di Mouseberg. Mentre l'entità di questa corruzione attualmente mi sfugge, il frammento di gameplay a cui ho potuto assistere mostra che questa corruzione si estende alla pianificazione di tentativi di assassinio di funzionari governativi in pieno giorno, in un modo che fa sembrare John Wilkes Booth di seconda categoria.

In sostanza, questo frammento di gameplay vede il detective Pepper entrare in un teatro locale mentre è sulle tracce di un topo scomparso. Quello che inizia come un semplice indizio di una persona scomparsa si trasforma in un tentativo di omicidio, quandoPepper scopre che le mani del palco sono state sostituite da gangster, truffatori che hanno truccato un cannone sul palco per diventare uno strumento letale, mirato a un candidato sindaco tra la folla. Pepper si prende la responsabilità di fermare questo attacco, lasciando una scia di corpi di gangster dietro di sé, il tutto mentre raccoglie piste e indizi sul suo mammifero fuori posto.

Ancora una volta, Mouse: P.I. For Hire è in realtà abbastanza lineare, il che significa che ti fai strada attraverso i livelli una stanza alla volta nel modo in cui la storia si aspetta. Questo ti porta a incontri specifici con i nemici quando il gioco lo desidera, il tutto abbinandolo a enigmi ambientali, sfide platform, minigiochi da padroneggiare (ad esempio, sfondare serrature e casseforti) e persino segreti da trovare. Questi livelli sono anche disseminati di NPC con cui puoi parlare, molti dei quali ti aiuteranno ad aggiungere colore alla trama più ampia, o ti permetteranno di avanzare in luoghi che altrimenti non potresti... ma a un costo. L'esempio utilizzato nel gameplay includeva un topo che chiedeva Pepper 30 monete per aprire una porta chiusa a chiave, una decisione Pepper rifiutata a favore di strisciare attraverso una presa d'aria vicina per aggirare il roditore sfacciato. Anche se la natura di quante opzioni come questa saranno offerte nel gioco completo rimane poco chiara, dimostra che c'è di più in questo gioco che un sempliceDoom tiro in un'arena.

Parlando di come il gioco elude le aspettative, mentre esplori, a volte dovrai tirare fuori una telecamera per scattare indizi che possono essere utilizzati nelle tue indagini. Questo può essere per dimostrare che sta accadendo qualcosa di insolito o per aiutare a decifrare il mistero generale. In ogni caso, ogni volta che scatti una foto o trovi delle prove, Baker Pepper strapperà una battuta spiritosa che sembra appartenere a un film The Naked Gun. Anche questo stile di umorismo non è unico, poiché molti dei personaggi parlano anche con dialoghi umoristici leggeri e intelligenti, con molti personaggi chiave che prendono anche il nome da vari formaggi (Jack Pepper /Pepper Jack ). Il doppiaggio sembra essere il top di gamma, e mentre Baker non ha bisogno di essere eccentrico o impegnato come Higgs in Death Stranding o come Indy in Indiana Jones and the Great Circle, è, come sempre, efficace e un interprete di qualità.

Comunque, l'azione. Quando le cose scoppiano - e questo sembra accadere abbastanza frequentemente - sarai trattato per un combattimento in cui i roditori gangster ti sciamano con mazze da baseball o sparano da lontano con mitragliatrici. Pepper può rispondere usando una serie di armi tradizionali e bizzarre, che si tratti di un Tommy Gun o di un'azione a pompa Remington o di un Turpentine Gun spruzzatore di acido. Questo è ora il punto in cui il gameplay inizia a combinare più azione simile a Doom con stili BioShock, poiché puoi ondeggiare con movimenti indisturbati sul piano orizzontale, strappando colpi mentre tanki qualsiasi cosa ti capiti a tiro con un'armatura che può essere raccolta e una salute che può essere facilmente ricaricata afferrando le pozioni trovate in giro per il livello. Per separarlo da Doom hai strane abilità prese direttamente dai cartoni animati, come preparare un tè veloce che può essere consumato per trasformare la mano di Pepper in una pistola a dito funzionante e altamente letale. C'è un'enorme ruota di armi da sbloccare nel corso della storia, e sembra che Fumi Games non si trattenga dal fornire nuovi strumenti (e persino abilità come il doppio salto in questo caso) per affrontare le missioni a portata di mano, il che è particolarmente impressionante in quanto il combattimento include anche la possibilità di far esplodere barili esplosivi e di interagire con l'ambiente in alcuni altri modi limitati per consentirti ulteriormente di masticare i molti nemici diversi.

Ma che dire della vera star dello spettacolo in questo gioco? La direzione artistica. Senza sorpresa di nessuno, l'uso dell'animazione del tubo di gomma è assolutamente incredibile. È elegante e memorabile, ben implementato e intuitivo, completa il gameplay e il tema e si abbina agli sfondi e agli ambienti più realistici creando un'estetica visiva completa e sorprendente. E non sono solo i livelli, i personaggi e il design delle armi a riflettere questo; l'HUD è anche un uso creativo del tubo di gomma che è molto minimalista senza mancare di nessuna delle informazioni utili che si potrebbero richiedere in uno sparatutto d'azione. Le animazioni di quasi tutto ciò che si muove in questo gioco sono di prim'ordine, ma forse la crema del raccolto sono le animazioni di morte dei nemici. Poiché Mouse: P.I. For Hire è in realtà piuttosto violento e grafico, le animazioni di morte dei nemici riflettono la morte a portata di mano, incluso l'essere fusi in un mucchio di ossa quando spruzzati con acido, disintegrati quando si trovano vicino a un barile esplosivo, persino le loro teste spazzate via quando vengono colpite da un colpo di fucile a bruciapelo. Potrebbe scioccarti, ma vedere piccole lapidi sulla loro scia ti lascerà con un piccolo sorriso, ricordandoti che questo è effettivamente un cartone animato.

Quindi, anche se questo gioco manca di colore e può sembrare uno sparatutto in stile Doom all'esterno, è chiaro che Mouse: P.I. For Hire è molto di più. Ci sono molti livelli in questo indie realizzato con cura che sembra presentare un'azione elettrizzante, una storia contorta e il tutto utilizzando immagini e una direzione artistica che lo faranno risaltare nello stesso modo in cui Cuphead ha fatto anni fa.Fumi Games Sembra proprio che sia pronto a fare un fuoricampo qui.