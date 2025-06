Code Vein II Anteprima: La serie anime Soulslike viene completamente rivisitata

C'era sicuramente un tema all'Summer Game Fest edizione di quest'anno. Durante il lungo show, molti sviluppatori diversi sembravano dimostrare che il sottogenere Soulslike era ancora un punto focale per i creatori e gli studi di tutto il mondo. Indipendentemente dal fatto che questo accenda ancora una scintilla in te o meno, molti di questi giochi tendono ad avere un aspetto simile e a giocare in modo familiare. La serie Code Vein di Bandai Namco tenta almeno di aggirare un po' le aspettative offrendo una presentazione ispirata agli anime, e chiaramente nel prossimo Code Vein II, possiamo aspettarci qualcosa di simile.

Lo so perché di recente ho avuto la possibilità di dare un'occhiata a un po' di gameplay di Code Vein II, in una presentazione hands-off in cui sono stati spiegati e mostrati molti dei nuovi elementi e funzionalità.

Prima di entrare nei dettagli di questa presentazione del gameplay, permettetemi di discutere ancora una volta l'argomento Soulslike. Credo che ci sia bisogno di innovazione in questo sottogenere, un modo per spingersi oltre i tipici falò e l'estetica dark fantasy che vediamo così comunemente. Detto questo, Code Vein II non cade nella stessa trappola di molti altri Soulslike, e sì, questo in parte a causa dell'aspetto dell'anime/manga, ma anche a causa del fatto che questa avventura sembra essere meno rigida di alcuni dei concorrenti nello spazio.

Comunque, la storia. Code Vein II non è solo un sequel, ma una rivisitazione completa della serie. Quello che intendo con questo è che puoi guardare avanti a una narrazione che, pur essendo collegata all'originale, offre anche una storia completamente nuova, un nuovo mondo, sistemi di gioco aggiornati e altro ancora. La trama, per prima cosa, sta cercando di portare i fan non solo in un viaggio nel presente, ma anche nel profondo del passato, circa 100 ore prima dei giorni "moderni". Perché? Questa storia riguarda il salvataggio del futuro alterando il passato.

In breve, il mondo sta finendo. Il Lunar Rapacis sta mettendo in ginocchio il mondo ai giorni nostri, e lo ha fatto prendendo di mira e trasformando i vampiri e potenti Revenant esseri in Horrors, impedendo loro di essere in grado di sostenere essenzialmente l'esistenza. Assumi il ruolo di un Revenant personalizzabile che è in grado di viaggiare indietro nel tempo, insieme al compagno Lou, nel tentativo di impedire al Resurgence di raggiungere il suo punto conclusivo nel Lunar Rapacis, ed è qui che entra in gioco l'elemento della doppia timeline.

Con questa idea in atto, viaggi in una nuova area, una città distrutta (in entrambe le linee temporali, ma significativamente più distrutta ai giorni nostri), dove incontri nuovi alleati e combatti innumerevoli minacce e mostri nel tentativo di salvare il mondo dal suo triste destino. C'è senza dubbio un filo conduttore da seguire che guida la tua avventura, ma questo non è stato notato o menzionato nel filmato di gioco. Ciò che è stato evidenziato sono le diverse meccaniche di gioco e ciò che ci si può aspettare dal punto di vista del combattimento e dell'esplorazione.

In battaglia, il tradizionale formato Soulslike Code Vein di colpire, bloccare, schivare e strappare le abilità che colpiscono duramente è tornato come ci si aspetterebbe. Questo è lo stesso dei vari sistemi di combo che ti consentono di colpire un nemico, farlo sanguinare e quindi usare un attacco di drenaggio per indebolire la sua forza vitale e riempire la tua barra dell'icore per progredire verso la possibilità di scatenare abilità devastanti. E, poiché Code Vein II dà la priorità all'agenzia del giocatore e ti consente di creare il personaggio che desideri e di giocarlo come meglio credi, il sistema Blood Codes è tornato, anche se ci è stato detto che questo viene ora accentuato con i potenziamenti.

Quindi sì, è familiare a Code Vein, ma è anche un po' diverso perché nei sette anni che saranno trascorsi tra i due giochi prima dell'arrivo di Code Vein II, noterai un miglioramento significativo nella grafica e nella grafica che rendono ancora omaggio al delizioso stile anime. Ci sono tonnellate di nuovi tipi di armi da trovare e padroneggiare, sette opzioni in totale e senza includere le molte opzioni speciali che possono essere create dopo i combattimenti contro i boss o determinate missioni. Per aiutare ulteriormente a esplorare il mondo, viaggiando tra i ritmi della storia principale e i mini dungeon disseminati in giro, ora c'è un veicolo motociclistico su cui puoi fare affidamento. Inoltre, aspettati finali più fantasiosi ed esplosivi, una colonna sonora eroica, abiti più personalizzabili, molte più opzioni di tavolozza di colori e oltre 20 opzioni di doppiaggio, oh e anche un sistema di amici enormemente ridisegnato.

Una delle migliori caratteristiche di Code Vein è stata migliorata e raddoppiata, offrendo ora un'opzione più complessa e creativa che ti consente di far salire di livello meglio i partner, equipaggiarli con mosse e abilità aggiuntive che hanno effetti travolgenti in azione e, infine, rendere la modalità cooperativa ancora più coinvolgente. E questo non è solo in riferimento a come opera Lou, poiché ci viene detto che incontrerai vari altriRevenant alleati lungo il viaggio che fanno cose uniche e speciali.

Code Vein II non sarà solo un sequel che offrirà combattimenti e incontri con i boss più grandi e ricchi di azione (cosa che farà assolutamente), è un nuovo capitolo che guarda al settore Soulslike nel suo insieme e mira ulteriormente a ritagliarsi la propria nicchia al suo interno. Certo, questo è un gioco di ruolo d'azione, il che significa che non sarà per tutti, ma se ti è piaciuto l'originale, e forse sei un po' affaticato dall'esercito di alternative oscure e piene di falò, Code Vein II si preannuncia come uno da tenere d'occhio.