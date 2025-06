Borderlands 4 Hands-on Preview: Impressioni dopo due ore su Kairos

HQ

Borderlands rimane uno dei franchise di videogiochi più stabili nati durante la generazione PS3/Xbox 360. Pensate ad alcune delle serie AAA d'azione o sparatutto più in voga di quel periodo, quindici anni fa, e scoprirete che alcune sono svanite nell'oblio (Infamous, Resistance, Rage ) e quelle che sono sopravvissute hanno avuto bisogno di alcuni riavvii morbidi (o duri) (Assassin's Creed, Crysis, Saints Row ) con vari gradi di successo.

Gearbox e 2K Games sapevano come razionare il franchise Borderlands in modo che i fan avessero un flusso costante di contenuti senza saturarli. Parte del motivo del loro successo è che non si sono mai discostati troppo dalla formula, un mix di sparatutto e RPG con una personalità e un'identità visiva distinte, che era incredibilmente originale nel 2009. Molti li hanno copiati in seguito, alcuni potrebbero anche averli superati (come Destiny ), ma Borderlands rimane.

Anche se la serie non sembra così fresca come una volta, e potrebbe non esserlo mai, hanno un'enorme e fedele base di fan che attende con impazienza l'uscita di Borderlands 4 su PS5, Xbox Series X/S e PC il 12 settembre 2025 e persino su Nintendo Switch 2 in futuro. Di recente abbiamo avuto l'opportunità di giocare al gioco ancora in fase di sviluppo e abbiamo persino parlato con alcuni dei loro creatori, tra cui il produttore esecutivo Chris Brock, che ci ha detto che ritengono che questa sarà un'evoluzione più ampia da Borderlands 3 (2019) rispetto a quel gioco da Borderlands 2 (2012).

La migliore notizia possibile, almeno dal nostro punto di vista, è che Borderlands 4 non cambia il suo nucleo per adattarsi con forza alle attuali tendenze del gioco. Questo rimane un gioco narrativo pesante, completamente giocabile in modalità giocatore singolo ma più adatto per la cooperativa online a quattro giocatori, senza elementi di servizio live (anche se i DLC gratuiti e a pagamento sono già stati confermati). Per fortuna, non avrà un prezzo di 80 USD, come alcuni credevano, dato che il prezzo è stato confermato essere di £ 69,99 / € 79,99 / $ 79,99 su console.

Borderlands 4, tuttavia, implementa una delle tendenze obbligatorie del gioco moderno: la natura open world. E intendo il mondo aperto "natura" e non semplicemente "mondo aperto" poiché Gearbox gli sviluppatori sono molto attenti a evitare di usare le parole "mondo aperto", sapendo quanto possa essere scivoloso. Dal rifiuto che spesso suscita da parte di alcuni giocatori, stanchi di giocare sempre allo stesso gioco, alle false aspettative create da giochi come Mario Kart World e il suo "mondo aperto" che forse non è stato pensato per essere giocato come tale.

Invece, Gearbox utilizza il termine "mondo senza soluzione di continuità", che, in tutta onestà, descrive esattamente ciò che troverai in Borderlands 4. Tutto il gioco è all'interno di un'unica mappa, senza tempi di caricamento tra le zone, e sarai in grado (eventualmente) di andare ovunque tu voglia. Ma questo non significa necessariamente che sarà molto più grande: ci aspettiamo che sia la mappa più grandeBorderlands della storia, ovviamente, ma non passerai ore a girovagare senza trovare nulla, e invece il mondo sembra denso come al solito di personaggi, città, missioni, nemici e segreti da incontrare mentre esplori il mondo al tuo ritmo.

Gearbox ha messo molta enfasi su come il gioco darà al giocatore più libertà di fare le cose a modo suo, completare le missioni nell'ordine che preferisce (con le solite limitazioni RPG riguardanti il livello del personaggio, ovviamente), permettendoti di concentrarti sulle cose o sulle missioni che sembrano più interessanti o attraenti. Nella demo che abbiamo giocato, sembrava che fosse così: abbiamo giocato per più di un'ora nel Fadefields, l'area iniziale del gioco, ma il contenuto della storia principale che abbiamo giocato rappresentava forse un terzo del tempo che abbiamo trascorso giocando. Il resto dipendeva davvero da noi.

Avevamo un'area abbastanza ampia da esplorare, il che suggerisce che, sebbene il gioco sarà davvero "senza soluzione di continuità", non sarai in grado di esplorarla tutta e una volta, e continuerai a "sbloccare" nuovi luoghi man mano che avanzi nella storia. Nella parte del mondo che ci era permesso vedere, c'erano diverse cose da fare, tra cui mini-boss o creature pericolose che di solito proteggevano bottini allettanti, accampamenti con altri sopravvissuti, grotte o basi con sfide e ricompense... A dire il vero, ho passato una notevole quantità di tempo a guidare (puoi tirare fuori una bici hover ogni volta che vuoi) negli stessi posti più e più volte senza nulla di veramente interessante da fare, ma man mano che diventavo più forte sono stato in grado di affrontare quella che mi è stata detta essere la sfida più difficile della demo, un luogo di schianto pieno di nemici, solo per scoprire che c'era molto di più da esplorare nel sottosuolo, e alla fine il tempo sta per scadere.

Questo mi ha lasciato con la giusta sensazione, che immagino sia ciò che Gearbox non vedeva l'ora di fare con questa fetta di contenuto: mostrarmi una demo abbastanza grande da non poter vedere tutto in una sola seduta. Se il gioco mantiene questo ritmo, può davvero creare dipendenza, ma ciò richiede un buon equilibrio tra i contenuti della storia per far avanzare la storia ed evolvere il gameplay, lasciando andare la mano del giocatore in modo che sia spinto ad avventurarsi da solo. Inoltre, le missioni secondarie, i nemici e le storie sono significative, ovviamente.

Dal punto di vista del gameplay, Borderlands 4 viene fornito con una nuova serie di mosse trasversali per rendere l'esplorazione più agile, incluso un rampino che può essere utilizzato anche per il combattimento. Tuttavia, almeno nelle parti che abbiamo giocato, il rampino sembrava un po' limitato nell'uso e le arene di combattimento non erano abbastanza verticali per far risaltare questo movimento. Un boss che abbiamo interpretato in seguito usava sempre il rampino per aggrapparsi al soffitto... Ed è diventato un po' noioso, ad essere onesti.

Naturalmente, questo è Borderlands di cui stiamo parlando. Con la quantità di armi e modificatori in mostra e la presenza di quattro nuovi personaggi (Amon the Forgeknight, Harlowe the Gravitar, Rafa the Exo-Soldier e Vex the Siren ) la varietà in combattimento è più che garantita. Gearbox ha persino introdotto la possibilità di mescolare modificatori di armi di diversi produttori in-game, il che può sembrare un po' opprimente per alcuni giocatori, ma garantirà che ogni giocatore online avrà equipaggiamenti più unici.

Gearbox ha anche confermato miglioramenti nel gioco online per renderlo più equilibrato, assicurando che ogni personaggio abbia i propri bottini, o che il livello di difficoltà aumenti o diminuisca automaticamente per ogni giocatore, in modo che tutti abbiano praticamente la stessa esperienza quando e con chiunque scelgano di giocare al loro fianco. È presente anche lo schermo condiviso per due giocatori su PS5 e Xbox Series X.

E infine, che dire della storia? Borderlands 4 è ambientato su Kairos, un pianeta che è stato governato da sempre da uno spietato dittatore chiamato Timekeeper. Ma in seguito agli eventi di Borderlands 3, a Lilith accadde di teletrasportare una luna proprio di fronte a Kairos, che forò un velo protettivo che bloccava il pianeta dal mondo esterno... E si scatenerà l'inferno quando i loro abitanti si renderanno conto dell'inferno in cui sono stati costretti a vivere.

Ciò significa che Borderlands 4 avrà un tono leggermente cupo e più grave rispetto agli altri giochi della serie, e questo permeerà l'umorismo. Naturalmente, non sarebbeBorderlands un gioco senza umorismo, ci ha detto lo scrittore senior Taylor Clark, ma ha detto che "non sarebbe appropriato" avere lo stesso tipo di "approccio all'umorismo" dei giochi precedenti, quindi possiamo aspettarci un tono un po' più asciutto, con l'umorismo che nasce dai personaggi e dalle loro interazioni e meno dall'esterno, come riferimenti alla cultura pop.

In altre parole, Borderlands 4 sarà più maturo. Ed è stato fantastico che Gearbox fosse così aperto su questo. Ogni giocatore si aspetterebbe che il gameplay si evolva tra le partite, e in effetti lo fa (zone aperte, maggiore personalizzazione delle armi, movimenti di attraversamento), ma Borderlands è più del gameplay. La serie è nota per il suo senso dell'umorismo eccentrico e spesso tagliente, ma la sensibilità nel 2025 non è la stessa dei primi anni 2010, quindi è naturale sperare che Borderlands 4 si evolva anche in quell'area.