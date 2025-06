King of Meat Anteprima: Impressioni sul caotico gioco cooperativo di Glowmade 10 mesi dopo

Quasi un anno fa, ho avuto l'opportunità di provare King of Meat, un nuovissimo platform 3D multiplayer che fondamentalmente pone la domanda su cosa accadrebbe se combinassi Little Big Planet con Total Wipeout. L'anteprima originale si basava su un po' di tempo trascorso a giocare ad alcuni dei vari livelli in un gruppo di quattro, superando sfide platform, superando enigmi ambientali e sconfiggendo i nemici lungo il percorso. È stata un'esperienza divertente ma anche uno sguardo abbastanza su misura al gioco, che offre quello che è senza dubbio il modo ideale e perfetto di giocare. La vera domanda per la maggior parte dei fan e dei futuri giocatori è come si comporterà King of Meat per coloro che non sono in grado di riunire tre amici e di abbracciare il caos cooperativo. L'ultima build di anteprima mi ha dato un'idea molto buona di come appare.

Prima di entrare nello specifico di questo, permettetemi ancora una volta di fornire una breve descrizione di come funziona King of Meat. Essenzialmente, questo è un grande e violento gioco a premi in cui i concorrenti saltano in livelli intensi, vari ed emozionanti simili a percorsi a ostacoli nel tentativo di aumentare il punteggio e raggiungere la fine tutto intero. Il tema, la presentazione e l'idea sono davvero al top della linea, offrendo una caricatura di spettacoli di gioco più simili a Takeshi's Castle e l'assurdità che offre, il tutto pur essendo ambientato in un regno fantastico dove tutto va bene e le regole sono per lo più derise. Ancora una volta, pensa a Little Big Planet e al modo in cui sono stati costruiti i suoi livelli, tranne che con un tema meno accogliente e più caotico. Questo è King of Meat in poche parole.

In realtà il gioco è lo stesso della maggior parte dei platform 3D in quanto puoi correre, saltare, afferrare e tirare oggetti, interagire con interruttori e altri strumenti logici, oscillare e distruggere i nemici con le armi e persino bloccare gli attacchi, usare potenti abilità e anche combo a catena. Meccanicamente, è abbastanza semplice, ma va bene perché funziona e perché la maggior parte dell'enfasi sul gameplay è diretta alla mania cooperativa.

Quando si entra effettivamente in una partita, si lascia un'area hub piena di venditori e personaggi stravaganti e si inizia il matchmaking nei percorsi creati dallo sviluppatore Glowmade o dalla comunità, oppure si affrontano imprese in solitaria che tentano di fornire un filo narrativo più strutturato per giocatore singolo da seguire. In ogni caso, i livelli sono abbastanza simili nella struttura e nella formula, poiché devi navigare tra pericoli, trappole, minacce, verticalità ed enigmi, il tutto mentre il gioco fa rumore frenetico e i commentatori ti urlano come se stessi effettivamente recitando in un game show, cosa che è ulteriormente migliorata dall'eccellente HUD che ricorda una raccolta di grafica broadcast e terzi inferiori. Il punto è che il concetto e la direzione della presentazione sono eccellenti e sembrano unici e speciali, anche se con un sottotono LBP molto familiare che si combina con un umorismo più maturo e satirico. Il problema quindi è l'esecuzione e se King of Meat è divertente da giocare quanto lo è parlarne.

È qui che mi trovo in un po' di impasse con King of Meat. Non nego che il multiplayer, quando è in pieno svolgimento, è un vero spasso, ma il problema - e questo è un problema di gioco cooperativo nel suo complesso - è che non sempre hai le persone giuste a portata di mano per poterlo godere come previsto. Quando si effettua il matchmaking con estranei (non è possibile giocare a molte delle modalità principali senza almeno due giocatori...), il fascino non è così elettrico, e quando si gioca alle opzioni per giocatore singolo, è altrettanto chiaro che la struttura di gioco non è abbastanza profonda né abbastanza coinvolgente da trattenere l'attenzione di una persona. King of Meat urla come uno di quei giochi che vedrai i creatori di contenuti divertirsi moltissimo a giocare insieme, ma a meno che tu non riesca a convincere un gruppo di tuoi amici a spendere per il prezzo più conveniente ma comunque pagato, non sarà mai così divertente per te da solo.

Potrebbe sembrare una cosa strana da menzionare in un'anteprima, ma King of Meat è un gioco che vivrà e morirà nella sua comunità. Sì, Glowmade ha costruito le fondamenta e perfezionato il gameplay di base, e lo sviluppatore continuerà a sfornare livelli e percorsi ufficiali, ma questo è anche un gioco in cui incoraggiare la community a costruire i propri livelli e a far crescere i creatori di talento al suo interno sarà assolutamente fondamentale per garantire che eccelle e rimanga rilevante. In effetti, sarebbe più vicino rispetto al Meet Your Maker di Behaviour Interactive di quanto non lo sarebbe a LBP per questo motivo, che in realtà è un'idea piuttosto rischiosa su cui impegnarsi. Un altro punto di paragone potrebbe essere Mario Maker, tranne che senza avere una base di fan consolidata e rabbiosa di 40 anni per sollevare il progetto e supportarlo.

Darò Glowmade i loro fiori per aver progettato un eccellente sistema di creazione dei livelli, che considerando che questo studio è composto da diversi Media Molecule veterani, ci si aspetterebbe che le loro caratteristiche UGC siano di alta qualità. E lo sono. Creare livelli è semplice, divertente e intuitivo, e si può vedere che è stata posta un'enorme enfasi sul portare questa parte del gioco all'altezza. Lo lodo, ma allo stesso tempo temo che questa attenzione sia andata a scapito del resto del mondo e della creazione di un'esperienza che i fan vogliono giocare per ore e poi tornare anche in futuro. Certo, molti si collegheranno con gli elementi UGC e il divertimento del platform 3D, ma posso dire con quasi certezza che la progressione sfregherà più di qualcuno nel modo sbagliato.

King of Meat è un gioco che si basa sul giocare e semplicemente accumulare l'equivalente di punti esperienza, il tutto mentre si spuntano le sfide lungo la strada per progredire in percorsi di gloria simili a pass di battaglia che sbloccano nuovi costumi e cosmetici, opzioni per le armi, emote, adesivi, e così via. In un modo LBP, questo apre la strada a grandi opportunità di personalizzazione del personaggio, ma allo stesso tempo non è un modo molto coinvolgente per attirare i giocatori e offrire progressione. In effetti, mi spingerei fino a dire che quando si posano gli occhi per la prima volta sui vari sistemi di livellamento, si emette un sospiro udibile.

So che a volte può sembrare che io stia criticando King of Meat, ma è perché ho così familiarità con questo tipo di esperienze e vedo così tanti inciampare fuori dai cancelli e poi fallire che forse ho sviluppato una percezione cinica di loro. E questo è forse anche ingiusto per quanto riguarda King of Meat perché il tema e l'idea di Glowmade sono molto divertenti quando funzionano come previsto. L'azione può essere caotica ma esilarante, i sistemi UGC sono intuitivi ma complessi, l'agenzia del giocatore e la personalizzazione sono ampie e ci sono anche elementi minori aggiuntivi che quando li noti non puoi fare a meno di rimanerne colpito, inclusi i divertenti filmati dei cartoni animati che prendono in giro la pubblicità reale. King of Meat merita di uscire dai cancelli con l'oscillazione e di diventare una delle prossime grandi ossessioni del multiplayer e della cooperativa, ma che possa o voglia effettivamente farlo è una situazione molto diversa, una di quelle di cui mi ritrovo a dubitare a giudicare dall'immensa e crescente lista di progetti altrettanto divertenti che da allora sono svaniti nella memoria. Mi piacerebbe essere smentito, ma giochi multiplayer in qualche modo simili e divertenti come MultiVersus, XDefiant, Knockout City, Rocket Arena, l'elenco continua, e alcuni dei quali sono iniziati anche come giochi a pagamento, tutti dicono in modo diverso. Fatene quello che volete.