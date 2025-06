Pragmata Anteprima: Dimentica la corsa e le sparatorie, è tutta una questione di hacking e blasting

HQ

È stata una strada molto strana per la Pragmata di Capcom. Rivelato anni fa, con un interessante e insolito trailer di annuncio, il gioco è poi entrato in un lungo sonno, lasciando molti a chiedersi se si sarebbe mai effettivamente risvegliato. È a causa di questa svolta degli eventi che il recente re-annuncio è sembrato piuttosto sorprendente e inaspettato, qualcosa che sembra sempre più una sorpresa ora che ho avuto la possibilità di giocare effettivamente a una parte di Pragmata.

Sì, come parte di un recente viaggio al quartier generale di Capcom nel Regno Unito, ho avuto la possibilità di provare una breve fetta del gioco per avere una breve comprensione del progetto che Capcom intende realizzare il prossimo anno. Poiché questo è stato solo un breve assaggio del gioco, non toccherò la storia, poiché è stata solo sorvolata in un breve messaggio di riepilogo, un breve riassunto che essenzialmente affermava quanto segue.

HQ

Il protagonista Hugh è stato incaricato di dirigersi verso una delle strutture dell'umanità sulla luna per sottoporlo a un controllo, tuttavia, all'arrivo un forte terremoto lacera la base e vede Hugh cadere nelle sue viscere, una goccia che sembrava la fine per il nostro eroe. Fortunatamente, una giovane ragazza disponibile, che guarda caso è un androide avanzato, un individuo noto come Diana, è a disposizione per rattoppare Hugh e poi anche aiutarlo a proteggerlo dagli altri robot che chiamano casa la base lunare, robot tutt'altro che amichevoli. Con questo in mente, Hugh deve trovare un modo per tornare a casa via radio sulla Terra per riferire sulla situazione orribile, e alla fine anche trovare un modo per tornare a casa, con Diana al suo fianco.

Annuncio pubblicitario:

Quindi, stando così le cose, la build della demo inizia immediatamente in una struttura simile a quella della NASA in cui Hugh deve scattare sull'attenti per sopravvivere e superare una minaccia robotica che lo attacca. È qui che Pragmata rivela il primo asso nella manica, poiché non puoi semplicemente usare il caricamento automatico Grip Gun per far esplodere i robot a pezzi immediatamente. L'armatura di ogni robot è troppo forte per l'arsenale di Hugh, ma per fortuna Diana ha una soluzione, in quanto può hackerare ogni robot per esporre le sue vulnerabilità, consentendo a Hugh di contrattaccare correttamente e causare danni. Il processo di hacking è anche presentato come un minigioco in cui devi mirare a un bot e poi procedere a progredire attraverso una serie di caselle della griglia, passando sopra le tessere blu prima di atterrare su una tessera verde alla fine per vincere efficacemente la partita ed esporre un bot. È un'idea interessante che viene implementata vedendo il giocatore toccare i pulsanti di azione nella giusta direzione, ad esempio, su PS5, Cross si sposterebbe verso il basso mentre Circle si sposterebbe invece a sinistra. Padroneggiare questo sembra essere il pane quotidiano del combattimento di Pragmata e, sebbene possa sembrare un sistema più complesso da affrontare mentre si è nel vivo della battaglia, è sorprendentemente veloce e intuitivo e aggiunge una dimensione extra ordinata.

L'hacking è anche una parte fondamentale e fondamentale di Pragmata, poiché mentre ti muovi attraverso il livello ti imbatterai in una varietà di nodi diversi e porte chiuse a chiave che devono essere aperte usando l'immensa potenza di calcolo di Diana, e la parte interessante è che Capcom ha allineato una serie di minigiochi diversi per ciascuno di questi scenari di hacking unici. Alcuni potrebbero richiedere di allineare le barre facendo clic sui pulsanti di azione per ruotare ciascuna delle quattro "articolazioni" in modo che il lucchetto si apra, mentre altri potrebbero semplicemente fare clic su minigiochi che hanno effettivamente la profondità meccanica di un evento quick-time senza alcuna delle necessarie risposte rapide.

L'hacking fa almeno un ulteriore passo avanti, poiché puoi distruggere le casse sparse per il livello per trovare Decodes, che sono essenzialmente doni di hacking consumabili che, se passati durante il gioco di hacking, aumentano la quantità di danni che i nemici hackerati ricevono. Sarei sorpreso se questo fosse l'unico tipo di Decode che Capcom ha in serbo, ma non posso ancora confermarlo poiché solo uno era presente in questa demo.

Annuncio pubblicitario:

Potrebbe sembrare che mi stia concentrando molto su questo sistema di hacking, ma questo è dovuto al fatto che la maggior parte della demo che ho avuto modo di testare ruotava attorno all'abbattimento di robot e all'apertura di porte chiuse. È stata un'esperienza breve che è servita come assaggio di ciò che verrà, un assaggio che ha dipinto l'immagine di un gioco di cui non avevo quasi idea di cosa aspettarmi quando ho varcato le porte di Capcom.

Comunque, le armi e i robot. Sembra che Hugh mantenga sempre il Grip Gun, uno strumento che assomiglia quasi al Plasma Cutter di Isaac Clarke da Dead Space. Questo è uno strumento a colpo singolo che è l'arma meno efficace che puoi impugnare, poiché ci sono anche armi come il Shockwave Gun e il Stasis Net, con il primo che è uno strumento simile a un fucile a pompa, ad alto danno che colpisce con un effetto immenso quando è vicino, e il secondo è un sistema di controllo che stordisce e blocca qualsiasi nemico robot catturato nelle sue vicinanze. Il problema principale con Pragmata è che queste armi non sono permanentemente nel tuo kit, poiché quando esaurisci le munizioni, le lasci cadere e devi trovarne un'altra se intendi usarle di nuovo. È una svolta interessante sul combattimento e sull'economia delle munizioni, in cui non è così impegnativo come un survival horror, ma sicuramente ti fa chiedere se hai bisogno di bruciare munizioni o se dovresti conservare equipaggiamento più potente per un momento successivo.

Oltre a questo, i livelli sembrano essere abbastanza lineari, combinando incontri di combattimento con la risoluzione di enigmi ambientali, il tutto mentre ti dirigi in una direzione. Ci sono combattimenti contro i boss, nessuno dei quali ho avuto il lusso di sperimentare, e anche segreti da trovare, inclusi muri nascosti da frantumare per un bottino extra e a portata di mano. Aggiungi a questi posti per trovare Cartridges extra, l'oggetto consumabile che usi per ricaricare la salute di Hugh al massimo. In quest'ultimo modo, assomiglia in qualche modo a un Soulslike (cioè Dark Souls ' Estus Flasks ), qualcosa che è relativamente simile ai punti di respawn che puoi trovare in un livello per evitare di dover tornare sui passaggi. Ma a parte questo, è molto chiaro che Pragmata è un gioco d'azione, uno che non sembra avere molta della fuffa con cui questi giochi possono impantanarsi. Non c'è da preoccuparsi di aggiornare l'equipaggiamento, la rarità degli oggetti, la gestione dell'inventario, niente di tutto questo.

Si tratta solo di sparare a robot e hackerare terminali, il tutto in un mondo fantascientifico davvero sorprendente simile alla NASA-punk. È per questo motivo che mi sono trovato abbastanza intrattenuto da Pragamata e interessato a vedere dove Capcom continuerà a portare questa serie in vista del suo eventuale arrivo nel 2026.