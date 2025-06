Sea of Remnants Anteprima: uno sfidante di Sea of Thieves sorprendentemente divertente

Potrebbe essere stato un po' ingiusto, ma quando Sea of Remnants è stato rivelato di recente durante il periodo Not-E3, ero scettico e inizialmente l'ho visto come una replica di Sea of Thieves. Può sembrare pregiudizievole, ma il trailer di presentazione non ha fatto molto per convincermi del contrario. Quindi, naturalmente, ho preso un po' di quel pregiudizio nella build di anteprima di Sea of Remnants, aspettandomi di assistere e sperimentare un gioco che, sebbene bello e fondamentalmente giocabile, non poteva essere all'altezza del grande sforzo multiplayer di Rare. Chiaramente, forse non sorprendentemente, quel pregiudizio era fuori luogo, poiché Joker Studio sembra avere un'idea in questo gioco che ha una scintilla e che potrebbe intrattenere soprattutto coloro che trovano il focus multiplayer completo di Sea of Thieves come una svolta.

Allora, cos'è Sea of Remnants ? Si tratta di un gioco di ruolo d'avventura piratesca in cui i giocatori vengono catapultati in un enorme mondo aperto e fondamentalmente lasciati liberi di diventare signori dei pirati. Il problema è che non è così gratuito come Sea of Thieves, poiché c'è una storia al centro di questo gioco, qualcosa che potresti descrivere vagamente come Persona -esque, poiché ruota attorno all'esplorazione, alla ricerca di nuovi compagni, alle battaglie in azioni strategiche a turni e in altro modo aiutando a far crescere il rifugio dei pirati di Orbtopia mentre ricomponi la tua memoria perduta. Come puoi vedere, c'è una narrazione al centro di questo gioco e aiuta a dare al mondo, ai personaggi e all'intero insieme l'ascensore di cui aveva bisogno per separarsi dall'alternativa di Rare.

Inoltre, Sea of Remnants è single-player, anche se afferma di avere funzionalità cooperative e MMO. È un mondo enorme quello che Joker Studio ha cucinato qui, e alla fine sarà popolato da pirati di tutti i tipi, ma non sono necessari in quanto puoi esplorare con la tua ciurma personalizzabile, prendendo la terra per scoprire forzieri del tesoro e combattere la fauna selvatica e simili in azione tattica, o rimanere nei mari e combattere in una guerra navale in tempo reale che assomiglia più da vicino a ciò che Skull and Bones offre. È un po' un mash-up di idee, ma dopo poche ore, è abbondantemente chiaro che Sea of Remnants ha parti che funzionano bene e intrattengono.

Dal tempo trascorso con la build di anteprima, alcuni degli elementi fondamentali che hanno catturato la mia attenzione includevano la direzione artistica e l'estetica generale del gioco. È colorato e ricco e utilizza uno stile che ricorda Sunset Overdrive, tranne per la sostituzione dei personaggi umani con marionette con personalità più grandi della vita, simili a anime. C'è carisma e fascino qui, e questo aggiunge profondità alla storia e alla costruzione del personaggio, e al modo in cui scegli il tuo equipaggio e prendi decisioni che daranno forma al mondo in generale. Non è così profondo come lo sviluppo del personaggio di Persona, ma l'agenzia che presenta al giocatore è benvenuta. Inoltre, l'azione tattica a turni sembra funzionare abbastanza fluidamente e bene. Se hai qualche esperienza con questo tipo di gameplay, forse di recente in Clair Obscur: Expedition 33, capirai immediatamente cosa offre questo gioco, con una suite di combattimento in cui puoi combinare gli attacchi in un turno, potenziarli con sistemi basati sulla fortuna, creare effetti di stato e tutto in un sistema semplificato e scattante che non ti fa scervellare per il modo più efficiente per sgranocchiare i numeri. È più indulgente e penso che molti lo apprezzeranno.

Tuttavia, non è certo una passeggiata, poiché morirai durante le missioni e le spedizioni, ed è qui che entra in gioco la natura quasi roguelike. In sostanza, se fallisci a terra o in mare, ritroverai sulle coste di Orbtopia, tranne che senza alcun bottino che non avevi già nascosto, fornendo un certo grado di rischio per il modo in cui vai alla conquista del mondo, una caratteristica che è anche un po' Sea of Thieves nello stile.

Ma oltre a questo, il gameplay scorre abbastanza bene, la direzione visiva e artistica è memorabile, il combattimento tattico è emozionante e intuitivo e la guerra navale è divertente. Allora, dov'è il trucco? Dalla mia esperienza, ci sono elementi minori che potrebbero essere migliorati, come tonnellate di schermate di caricamento, anche tra l'arrampicata o la discesa dalla nave, ma anche il fatto che gran parte del gioco sembra ruotare attorno alla direzione verso nuove isole, combattendo alcuni nemici e correndo in giro alla ricerca di risorse che potrebbero rivelarsi utili e persino aprendo forzieri. Non è una terribile filosofia di design o un rompicapo, soprattutto considerando che si lega al cibo e alle meccaniche di cucina e simili, ma inizio a chiedermi come questo influenzerà l'intero insieme dopo decine di ore di gioco basate sulla raccolta di oro o bacche, o anche gemme che hanno un sistema di bottino a più livelli e colorato... A volte sembra che si estenda più allo stile di sopravvivenza che al tema del gioco di ruolo d'avventura che sta chiaramente tentando di colpire.

Eppure, anche con alcune stranezze, non posso fare a meno di pensare che Joker Studio abbia qualcosa di interessante tra le mani qui. Ci sono punti da migliorare in vista del lancio del prossimo anno, ma così com'è, questa sembra essere un'avventura piratesca piuttosto interessante e fresca, che non è ostacolata dalla pura mancanza di creatività e dalla routine insensata di Skull and Bones né dal focus cooperativo quasi travolgente di Sea of Thieves. Sea of Remnants potrebbe riempire un vuoto per molti, supponendo che tu possa digerire una raccolta infinita di risorse o guadagnare valuta e non trovi il combattimento a turni un mal di palle.