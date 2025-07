Dimentica Skull and Bones - l'imminente Sea of Rifts offre una vera vela

Se vuoi vivere la vita in mare senza nausea o il rischio di bagnarti, fortunatamente ci sono molti giochi nel mondo dei giochi in cui sei il capitano della tua nave. Tuttavia, c'è un piccolo problema, perché nella maggior parte dei casi anche i velieri nel mondo dei giochi sembrano più barche a motore finemente sintonizzate che ignorano felicemente sia le condizioni del vento che quelle della corrente.

Questo non è il caso del prossimo gioco di ruolo Sea of Rifts. Qui devi effettivamente navigare, il che significa che devi assicurarti di avere il vento in poppa. E se c'è vento contrario, devi muovere faticosamente le vele - prima in diagonale in una direzione, poi in diagonale nell'altra - per andare avanti.

La navigazione semi-realistica in Sea of Rifts richiede di prestare attenzione alle condizioni del vento.

La navigazione semi-realistica non nasce dal nulla. Dietro il gioco c'è Out of Bounds Games, guidato dal fondatore dello studio Alexander Birke, che ha sangue marittimo nelle vene. Il suo trisnonno possedeva una goletta, suo nonno era un elettricista navale per Maersk e, più indietro, c'era anche un membro della famiglia che si dice fosse un corsaro (pirata legale) per il re!

Oltre al background familiare, il gioco si basa anche sul vivo interesse del fondatore dello studio per i giochi di ruolo sia da tavolo che dal vivo. Ciò significa che i giocatori possono modellare il loro capitano esattamente come desiderano.

«Sei tu, capitano Achab, deciso a dare la caccia al nostro equivalente di Moby Dick? O sei più un personaggio di Han Solo, che usa il tuo fascino ed è presente per la tua ciurma? Spetta al giocatore decidere che tipo di capitano vuole essere", dice Birke.

Navigare la tua nave è quindi solo una piccola parte del gameplay in Sea of Rifts. Devi anche potenziare la tua nave (ad esempio, con un motore a vapore in modo da essere meno dipendente dai capricci del vento), completare missioni, combattere battaglie navali e molto altro. Ci sono molte scelte da fare lungo il percorso durante le tue pericolose spedizioni, ed è particolarmente importante tenere traccia del tuo equipaggio.

"L'equipaggio ha punti resistenza, che recupera ogni mattina. Devi assegnarli ai compiti a bordo della nave, alle varie faccende. Usi la resistenza per riparare le cose o eseguire azioni speciali. Cerchiamo di fare in modo che tutti i sistemi si influenzino a vicenda. Se cucini del buon cibo, recuperi resistenza, ma se cucini del cibo cattivo, è più probabile che il tuo equipaggio lo sprechi".

L'ispirazione ai giochi di ruolo carta e penna è chiaramente visibile nell'interfaccia del gioco.

Sea of Rifts si ispira a giochi come Dwarf Fortress e RimWorld. La struttura è roguelite e molte delle piccole storie e missioni del gioco sono generate automaticamente. Pertanto, non sai mai cosa ti aspetta quando salpi. Tuttavia, il tuo obiettivo finale è sempre chiaro.

Mentre molti esploratori storici hanno navigato fino alla fine del mondo, in Sea of Rifts devi trovare la strada per il suo centro. Da qui scaturisce una misteriosa forza corruttrice che porta a misteriosi fenomeni meteorologici e a diverse mostruose sorprese sotto le onde che si infrangono. Sì, proprio come il successo Dredge, un buon pizzico di Lovecraft è stato aggiunto all'oceano oscuro e cupo.

"L'equipaggio può essere influenzato dalle forze che incontra. Possono crescere branchie o barbe tentacolari. Perdono lentamente la loro umanità, ma forse imparano anche alcune cose utili lungo la strada", spiega Birke.

Non tutte le acque del gioco sono ugualmente idilliache.

Lo sviluppatore stima che ci vorranno 20 ore per raggiungere il centro del mondo e completare così il gioco. E anche se Sea of Rifts non ha ancora fatto il suo viaggio inaugurale, gli sviluppatori hanno già dei piani per ciò che accadrà quando scorreranno i titoli di coda.

"Abbiamo alcune idee piuttosto interessanti su come realizzare New Game+ e New Game++, che puntano anche alla costruzione del nostro intero mondo, ma probabilmente è un po' troppo presto per parlarne ora".

Per ora, tuttavia, gli sviluppatori devono prima di tutto assicurarsi che Sea of Rifts sia effettivamente idoneo alla navigazione e che i giocatori possano navigare nei numerosi sistemi del gioco. Questo viene fatto attraverso un playtest aperto, disponibile gratuitamente su Steam.