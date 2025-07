TagTime - Un avventuroso gioco di tag MOBA

La maggior parte delle persone ha familiarità con una serie di fiabe e favole, ma come finiscono? Cappuccetto Rosso viene mangiato o arriva un cacciatore a salvare la situazione? La sirenetta sposa il principe o si dissolve nella schiuma del mare? Dipende in gran parte da chi racconta la storia.

Nel prossimo TagTime, l'esito è anche oggetto di dibattito. Giochi nei panni di piccoli avventurieri - una fata, un maiale o uno gnomo da giardino - o dei cattivi malvagi - una strega o un lupo. Sei eroi devono cercare di distruggere una delle tre uova magiche, mentre due cattivi devono catturare gli eroi e metterli in una grande pentola al centro della mappa. Molto semplicemente, è una sorta di gioco di tag MOBA, ma ci sono anche elementi di crafting.

Come avventuriero, vinci rompendo una delle tre uova del livello. In questo contesto, può valere la pena costruire ostacoli per tenere a bada i mostri.

Il gioco multiplayer asimmetrico deriva da Niila Games, ed è chiaramente un progetto che significa molto per lo sviluppatore con sede a Copenaghen. Sebbene il gioco abbia ottenuto una demo in accesso anticipato l'anno scorso, il concetto è molto più vecchio e gli sviluppatori si sono destreggiati tra il progetto, i giochi per dispositivi mobili e il lavoro a contratto, spiega Anton Forchhammer, fondatore di Nilla Games.

L'idea del gioco è nata da una classica mappa chiamata Warcraft III chiamata Sheep Tag, spiega. "Ci giocavamo molto all'epoca, le mappe e le mod di Warcraft III erano enormi. Abbiamo pensato che fosse fantastico e che non fosse stato realizzato nulla di simile, quindi perché non realizzare un prototipo? Da allora abbiamo realizzato altri progetti, ma abbiamo mantenuto questo come nostro progetto principale".

Sebbene la combinazione di caccia asimmetrica ai mostri nello stile di Dead by Daylight e il genere MOBA possa sembrare travolgente, TagTime è un gioco molto accessibile. Ciò è particolarmente vero se finisci per giocare nei panni di un cattivo.

I mostri vincono quando tutti i piccoli avventurieri sono stati gettati nel piatto. Ma proprio come nelle fiabe, l'orgoglio può portare rapidamente alla caduta, poiché i giocatori imprigionati possono liberarsi di nuovo.

La strega e il lupo devono cacciare le piccole creature intorno alla mappa quadrata e, oltre agli attacchi standard, i mostri hanno anche accesso a un potente super attacco, che è a tempo. Dal momento che sei anche più veloce e più forte dei piccoli avventurieri, hai una buona mano, nonostante tu sia in inferiorità numerica.

I sei personaggi delle fiabe, d'altra parte, devono dare la priorità alla collaborazione. Ognuno dei tre personaggi ha una sorta di pulsante antipanico che può essere utilizzato per scappare (la fata può teletrasportarsi, ad esempio, e il maiale può costruire un diversivo), ma questa abilità raramente aiuta molto. Lo stesso vale per i piccoli potenziamenti che offrono una velocità extra o un'estrazione più rapida delle risorse.

Quest'ultimo è molto importante. Per fermare i cattivi, puoi anche costruire barriere di paglia, legno o pietra e, proprio come nella fiaba dei tre porcellini, quest'ultima è ovviamente la più efficace. Ad esempio, puoi costruire barche attorno alle uova o alla pentola di cui sopra per tenere a bada i mostri mentre li distruggi. Oppure, durante una fuga disperata, puoi costruire un mucchio di piccoli ostacoli in pochissimo tempo.

Forchhammer afferma che ci è voluto del tempo per trovare il giusto equilibrio tra le due squadre e le loro diverse abilità, e che c'è ancora una leggera differenza. "Come nuovo giocatore, è molto facile essere un mostro. Ma se diventi bravo, l'altra squadra è spesso la migliore".

Da circa l'ora che ho passato a giocare, sembra che il bilanciamento stia gradualmente migliorando. I singoli colpi sono veloci e sempre bilanciati sul filo del coltello. Questo non da ultimo perché, come avventuriero, devi solo distruggere una delle tre uova totali, quindi i due cattivi devono stare sempre all'erta.

Anche se i mostri gettano 3-4 dei piccoli avventurieri nel piatto, l'intero gioco può comunque cambiare se i giocatori rimanenti riescono a distruggere il piatto. E non ti annoi mai, perché anche se il tuo personaggio sta bollendo nella zuppa della strega, puoi continuare a giocare come una sorta di fantasma che può ancora raccogliere risorse e costruire ostacoli per aiutare i giocatori vivi.

La curva di apprendimento facile, il formato veloce e la grafica estremamente affascinante di TagTime, che mescolano il classico design Warcraft III con le curve leggermente più morbide dei moderni giochi per dispositivi mobili, si combinano per creare un gioco che piace sia ai bambini che agli adulti. Niila Games ha sperimentato questo in prima persona quando ha presentato il gioco a Copenhagen Gaming Week all'inizio di quest'anno, e alcuni giovani giocatori hanno praticamente dirottato il loro stand. "È un tipo di gameplay abbastanza nuovo, quindi le persone hanno dovuto capirlo prima. Ma alcuni di noi hanno praticamente preso il controllo del nostro stand", afferma il fondatore dello studio Forchhammer.

Come accennato, il gioco ha raggiunto un buon equilibrio tra le due squadre, ma questo può ovviamente ribaltarsi rapidamente man mano che vengono aggiunti nuovi contenuti. E c'è molto in cantiere, dice Forchhammer. Innanzitutto, ci saranno più personaggi tra cui scegliere, ma anche nuovi livelli. Lo sviluppatore vuole anche introdurre una sorta di progressione, in modo da sbloccare gradualmente più contenuti.

Per ora, puoi provare il gioco gratuitamente su Steam o dispositivi mobili.