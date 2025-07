Un tuffo in un mare turbolento di pensieri - Mind Diver ha fatto la transizione da progetto studentesco a prodotto commerciale

L'ultima volta che abbiamo scritto del gioco Mind Diver è stato quasi tre anni fa. All'epoca, questo gioco poliziesco unico nel suo genere era uno dei quattro progetti di diploma del programma di Game Design della Danish Film School nella classe del 2022. Da allora sono successe molte cose. Il gruppo di studio è diventato un piccolo sviluppatore (con il nome figo Indoor Sunglasses ), e il gioco è diventato un progetto commerciale con l'editore giapponese PLAYISM.

Questo significa anche che le ambizioni sono aumentate, spiega Anne Sofie Schaumburg, artista principale di Indoor Sunglasses. Inizialmente è stata assunta come freelance per il progetto studentesco e da allora ha visto il gioco crescere da un prototipo promettente a quello che presto sarà un gioco completo con un tempo di gioco stimato di circa 10 ore.

"Abbiamo lavorato duramente per mantenere un filo conduttore e garantire che il mondo rimanga unito", spiega Schaumburg a proposito della versione commerciale di Mind Diver. "La tensione è più alta rispetto alla versione studentesca. Senza spoilerare nulla, posso rivelare che ci sono cose più interessanti che accadono nella storia ora".

Ciò che non è cambiato è la premessa del gioco. Si vede ancora il mondo attraverso gli occhi della fotoreporter slovacca Lina Kukanova, che deve cercare di ritrovare il suo fidanzato scomparso ricreando mentalmente una fatidica e nebbiosa notte in città. Tuttavia, non giochi nei panni di Lina, nonostante tu viva gli eventi dal suo punto di vista. Invece, sei un Mind Diver - una sorta di detective mentale - che indaga e ricostruisce i suoi ricordi.

Il tuo ruolo come Mind Diver è principalmente figurativo, ma può anche essere inteso letteralmente, poiché devi immergerti fisicamente tra i diversi ricordi in un mare oscuro e cupo di pensieri. Tuttavia, esplori i ricordi stessi a piedi e in genere consistono in diverse scene piene dei cosiddetti "vuoti di memoria" che devi cercare di riempire. Utilizzando uno strumento di ascolto sia sulle persone che sugli oggetti, si ottengono indizi importanti su ciò che è realmente accaduto. È quindi possibile ricreare gli eventi posizionando gli oggetti giusti negli spazi vuoti corretti.

C'è un po' di Ace Attorney nel gameplay in Mind Diver. Visivamente, tuttavia, i due giochi non potrebbero essere più diversi.

Forse il miglior confronto è la serie Ace Attorney. Qui, però, non troverete discrepanze tra le dichiarazioni dei testimoni e le prove, ma piuttosto tra frammenti di pensieri e la complessiva (e spesso errata) ricostruzione mentale di Lina del corso degli eventi. C'è anche una certa ispirazione dai migliori simulatori di camminata come What Remains of Edith Finch e Gone Home, ma per il resto Mind Diver è un gioco piuttosto unico sotto molti aspetti.

Questo è particolarmente vero per lo stile visivo. I personaggi del gioco sono persone reali (inclusi alcuni della cerchia di amici degli sviluppatori) e molte delle ambientazioni sono basate su aree dell'area metropolitana di Copenaghen. Tuttavia, non può essere definito realistico, poiché tutto ha uno stile fluido e leggermente onirico. Secondo Schaumburg, l'espressione visiva ha lo scopo di riflettere il fatto che non ricordiamo mai le cose al 100% come erano.

"Abbiamo trovato un modo per scattare foto di cose con un telefono cellulare da un sacco di angolazioni e poi ricrearle su un computer. Questo ci dà un oggetto molto dettagliato. Per farlo sembrare un ricordo, entriamo e lo distruggiamo un po'. Questo crea uno stile low-poly che è realistico, ma allo stesso tempo ha la sensazione di essere distrutto e frammentato".

Lo stile unico del gioco viene creato fotografando gli oggetti da diverse angolazioni, convertendoli in oggetti 3D e poi rompendoli digitalmente in pezzi.

Un altro modo in cui il sapore locale del gioco può essere percepito è attraverso il suono. Le conversazioni si svolgono in danese o in inglese con accenti diversi che riflettono l'ambiente internazionale dell'azione, il che dà un'atmosfera un po' più autentica rispetto al tipico doppiaggio dei giochi, in cui tutti parlano un inglese perfetto.

"Ora abbiamo anche Lina, che non è danese e quindi ha un accento molto specifico quando parla danese. Pensiamo che sia davvero affascinante avere un'agenda internazionale del genere. C'è qualcosa di danese, inglese e slovacco. Poiché veniamo dalla Danimarca, volevamo anche portare un po' della nostra cultura nel gioco", spiega Schaumburg.

Mind Diver uscirà più avanti nel 2025. Puoi seguire i suoi progressi sulla sua pagina Steam, dove puoi anche immergerti nel gioco attraverso una demo lanciata di recente.