Battlefield 6 Anteprima hands-on: un ritorno alla forma per il famoso franchise?

Sono stato un giocatore occasionale della serie di giochi Battlefield sin dai loro primi due capitoli. Ricordo vividamente di aver giocato a Strike a Karkand in Battlefield 2 per ore e ore dopo la scuola, godendomi la combinazione di fanteria e combattimento tra veicoli che è caratteristica della serie. Ecco perché ero entusiasta di viaggiare a Los Angeles, dove mi trovo in questo momento, per partecipare all'evento Battlefield 6 Multiplayer Reveal. Qui, sono stato in grado di giocare al multiplayer di Battlefield 6 per un paio d'ore, e devo dire che mi sono divertito a giocare più di quanto mi aspettassi, per ragioni che non mi aspettavo in anticipo.

Con Battlefield 6, gli sviluppatori stanno guardando indietro a tutti i precedenti giochi Battlefield, ma in particolare a Battlefield 3 e 4, con l'obiettivo di creare il miglior Battlefield (a tema moderno) di sempre. Il retroscena di Battlefield 6 presenta un mondo nel prossimo futuro che sta cadendo a pezzi, con le nazioni che diventano canaglia in una guerra globale. Questa guerra globale contrappone la NATO a un esercito mercenario chiamatoPax Armata che è "sofisticato e non teme le conseguenze". Come hanno detto gli sviluppatori durante l'evento, si tratta di "un mondo pieno di caos" in cui le nazioni "combattono per stabilire un nuovo ordine globale ad ogni costo". Al momento del lancio, ci saranno circa nove mappe multiplayer in luoghi come Il Cairo, Brooklyn, Tagikistan, Gibilterra e con anche il ritorno della mappa Operation Firestorm. Ci sarà anche una campagna per giocatore singolo e gli sviluppatori hanno dichiarato "ci arriveremo" discutendo le voci su una modalità Battle Royale. Dovremo attendere ulteriori informazioni su queste modalità.

Al centro di un'esperienza di gioco nuova e migliorata in Battlefield 6 c'è ciò che gli sviluppatori chiamano Kinesthetic Combat. Il combattimento è stato ricostruito da zero, ha spiegato il gruppo di sviluppatori durante l'evento. Allude a un sistema di combattimento che si rivolge ai giocatori veterani che cercano un alto limite di abilità, pur mantenendo il gioco aperto ai giocatori medi. Trovare il giusto equilibrio tra le caratteristiche del cannone e includere le esplosioni e il movimento del soldato è essenziale per il sistema. Battlefield Labs, una sorta di programma beta chiuso per Battlefield, sta aiutando molto durante lo sviluppo per la raccolta di dati su questa e altre prestazioni.

Dopo l'introduzione, è arrivato il momento di avviare Battlefield 6 per provarlo personalmente. La mia prima partita mi ha portato a una mappa montuosa ambientata in Tagikistan chiamata Liberation Peak, giocando un round di Conquest. In questa modalità di gioco con fanteria e veicoli, l'obiettivo è quello di catturare posizioni strategiche fisse sulla mappa. La cosa che mi ha subito impressionato molto, è stata la combinazione di suoni eccellenti e altamente coinvolgenti e una maneggevolezza delle armi ordinata. Dato che c'erano alcune armature nemiche che avanzavano sulla posizione della mia squadra, ho scelto la classe Engineer che può equipaggiare un RPG. Sparare con l'RPG mi ha dato una sensazione così soddisfacente, grazie alla combinazione di un suono di fuoco nitido simile al metallo, esplosioni profonde e grandi animazioni, oltre a un'eccellente maneggevolezza dell'arma. Allo stesso modo, sparare con una qualsiasi delle armi principali mi ha dato una sensazione di realismo e gravità che non ricordo di aver provato in Battlefield 2042.

Durante la mia intervista con Christian Grass, produttore esecutivo, e Thomas Andersson, direttore creativo, mi hanno spiegato che si sono impegnati molto anche nei suoni. "Si tratta di avere il suono giusto al momento giusto", hanno spiegato. "Andiamo nel deserto qui in California, prendiamo un sacco di hardware, anche di grandi dimensioni, e registrano un sacco di suoni, con un sacco di microfoni nelle vicinanze. Anche in alcuni casi a centinaia e centinaia di metri di distanza, in modo da poter catturare il riverbero di un proiettile che viene sparato". Per me, la maneggevolezza dell'arma e il feedback udibile e visibile sembrano un grande miglioramento rispetto a Battlefield 2042, aggiungendo all'immersione durante il gioco.

Mentre mi godevo i suoni, sono stato anche risucchiato dal gioco e dalla lotta per gli obiettivi. Sul potente PC che stavo usando, il gioco sembrava incredibile e un passo avanti rispetto a Battlefield 2042. Ci sono effetti di luce dettagliati, edifici che hanno molti dettagli minori e un terreno dall'aspetto realistico ovunque. Sia i giocatori che i veicoli si muovono sulla mappa in modo realistico, con solo qualche effetto ragdoll esagerato di tanto in tanto, quando i giocatori vengono fatti saltare in aria in un'esplosione. Tutto sommato, però, mi piacciono molto le immagini in Battlefield 6 e sono curioso di vedere come apparirà su console.

Tornando alla battaglia sulle cime delle montagne: ho provato a pilotare un elicottero un paio di volte, ma sono riuscito a malapena a colpire un nemico o due prima di essere abbattuto o di far schiantare la cosa da solo... Soprattutto i veicoli volanti rimangono difficili da padroneggiare. In Battlefield 6, ci saranno modi per aiutare i nuovi giocatori a farlo. Come hanno spiegato anche Grass e Andersson durante la mia intervista con loro, "devi essere davvero bravo con i veicoli, alcune persone non osano entrare nei veicoli", ma in Battlefield 6, "vogliamo farti sentire un po' più a tuo agio nell'offrire soluzioni di controller per farti essere un po' più efficace con i veicoli fin dall'inizio". Non ho notato nulla che mi aiutasse sul PC con cui stavo giocando all'evento, ma sarebbe stato utile per i giocatori meno esperti.

Venendo alle diverse classi del gioco, queste rimangono le stesse degli altri giochi Battlefield: Assault, Support, Engineer e Recon. Ogni classe sarà in grado di scegliere qualsiasi tipo di arma, il che significa che Recon non è necessariamente vincolato all'uso di fucili da cecchino, per esempio. Le armi chiuse erano una funzionalità richiesta dai giocatori nella beta in una certa misura, ma questa verrà aggiunta come opzione, paragonabile a una modalità hardcore, hanno spiegato gli sviluppatori durante la sessione di domande e risposte. L'immersione in classe dovrebbe provenire dai gadget specifici della classe e non dalle armi. Non tutte le armi erano disponibili durante l'anteprima, ma ho potuto giocare con alcune combinazioni di armi. Verso la fine della mia sessione, ho scoperto che le mitragliette sono particolarmente adatte per la classe Assault quando si combatte a distanza ravvicinata e media, ad esempio.

Mentre la mappa montuosa Liberation Peak offriva molti spazi aperti e combattimenti a lungo raggio, la mia successiva partita Conquest mi ha portato a Siege of Cairo. Questa mappa è molto più incentrata sul combattimento ravvicinato, con strade strette e punti di controllo accessibili attraverso più vicoli. L'ho trovata una mappa ben progettata, con molti luoghi di combattimento diversi, che porta il combattimento da strade strette a vicoli aperti dove sei vulnerabile ai cecchini. Qui sono passato dal giocare principalmente a Engineer a giocare alle classi Recon e Assault. Ho imparato che la classe Assault viene fornita con un fucile a pompa che è incredibilmente letale da vicino. Ma alla fine mi sono sentito più a mio agio giocando come Recon, aiutando la mia squadra a individuare i nemici usando i miei gadget, offrendo punti di spawn per la mia squadra e stando a distanza dai combattimenti più accesi.

Durante la presentazione iniziale, c'era una forte enfasi sulle esplosioni e sugli ambienti distruttibili in Battlefield 6. Durante il gioco, ho notato che questa enfasi non è così pronunciata nel gameplay. Nelle mappe più aperte, sei in grado di distruggere completamente piccole case, ma nelle mappe incentrate sul combattimento ravvicinato come Siege of Cairo, molti edifici sono rimasti indistruttibili, probabilmente per mantenere un certo grado di struttura sulla mappa. Personalmente penso che il grado di distruzione sia stato buono, ma ho sentito altri presenti all'evento esprimere un po' di delusione per il fatto che non tutti gli edifici potevano essere fatti saltare in aria. Nei luoghi in cui gli edifici crollano, si aggiunge al caos intorno a te. Inoltre, ho usato il mio lanciagranate e l'RPG molte volte per costringere i nemici a uscire dalle posizioni di tiro nelle finestre. Tuttavia, il noob-tubing con il lanciagranate o lo spamming di razzi RPG non portano a molte uccisioni, con un solo colpo diretto con il RPG che mi ha dato un'uccisione con un solo colpo finora. Un buon equilibrio secondo me.

Dopo la modalità Conquest, ho provato anche le mappe Liberation Peak e Siege of Cairo nella modalità di gioco Breakthrough. Per me, questa è la migliore modalità di gioco in Battlefield, in quanto contrappone una squadra in difesa a una squadra di attaccanti che devono catturare due punti sulla mappa prima che i loro biglietti di respawn si esauriscano, con la mappa che cambia posizione dopo ogni cattura. Ancora una volta, mi sono divertito a giocare con le diverse classi e mi sono immerso nelle battaglie che si svolgevano. Per me, Battlefield 6 cattura bene la sensazione dei giochi precedenti come Battlefield 3. Non ho notato alcun problema di lag, che potrebbe essere spiegato dall'ambiente controllato, tuttavia, dovrebbe anche essere meno un problema come in Battlefield 2042 poiché Battlefield 6 sarà limitato a partite a 64 giocatori.

Ho anche potuto sperimentare alcune delle nuove aggiunte a Battlefield 6. Ora è possibile trascinare un compagno di squadra a terra mentre lo si rianima, il che significa che è possibile trascinarlo rapidamente in un punto più sicuro. Mi ha aiutato in diverse occasioni mentre mi stavo rianimando, ma la consapevolezza del campo di battaglia rimane importante. Qui mostra un po' dell'attenzione ai dettagli in Battlefield. Come ha ricordato Andersson durante la mia intervista, "uno dei momenti in cui ricordo di essere diventato una straordinaria [funzionalità durante lo sviluppo]", è che "hanno aggiunto tracce di sangue, dando ai giocatori un feedback positivo su dove qualcuno sta trascinando un corpo per rianimarlo. Questa è l'attenzione ai dettagli, non si tratta solo di apparire cool, ma di dare ai giocatori il feedback di cui hanno bisogno".

I miei principali punti di preoccupazione per il gioco finora riguardano alcuni bug che ho notato, poiché c'erano alcuni problemi ricorrenti in questa prima versione. A volte, la telecamera scendeva sotto la superficie della mappa dopo la mia morte, spesso quando ero in un veicolo. Infine, ho anche notato il ritorno di alcuni glitch grafici, con altri giocatori che avevano alcune linee strane che uscivano dai loro personaggi. A parte questo, però, non c'era davvero nulla che mi scoraggiasse. Ho visto un drone armato durante uno dei video dell'introduzione, e mi chiedo come faranno a bilanciare un'arma potente come quella, ma questo non faceva ancora parte del gioco in questa fase.

Per completare le mie impressioni, mi sono divertito nelle mie prime ore a Battlefield 6. Le partite Conquest e Breakthrough mi hanno coinvolto completamente nel gioco, e ho avuto alcune partite intense Squad Deathmatch in una mappa ambientata a Brooklyn e Gibilterra verso la fine della mia sessione. Con un aggiornamento sia della grafica che dei suoni altamente coinvolgenti, non vedo l'ora di vedere di più di Battlefield 6 nei prossimi mesi, con una data di uscita anticipata per il 10 ottobre 2025. Prima di allora, ci saranno alcuni fine settimana di open beta. Sulla base delle mie impressioni e se sei un fan degli sparatutto online, dovresti provare Battlefield 6 il 9-10 agosto o il 14-17 agosto, quando è aperto ai test per tutti.