Ninja Gaiden 4 Anteprima: Nuovi ninja, gli stessi vecchi trucchi

Ninja Gaiden è tornato in un quarto capitolo, il che rende passati 13 anni dall'ultima volta che abbiamo camminato nei panni del ninja di culto nella serie principale. Team Ninja, insieme a PlatinumGames, ha dato nuova vita al marchio tramite Xbox Games Studios in vista di un grande ritorno con Ninja Gaiden 4 questo autunno. Dopo l'annuncio all'inizio dell'anno, molti hanno sollevato le sopracciglia quando Ryu Hayabusa non era più in prima linea e al centro dell'attenzione, poiché invece è stato introdotto un nuovo protagonista di nome Yakumo. Ho giocato ai capitoli iniziali e fatto a pezzi i corpi in tutte le angolazioni possibili per vedere se la nitidezza che la serie ha a lungo rappresentato viene mantenuta dopo tutti questi anni.

Yakumo inizia un nuovo capitolo con Ninja Gaiden 4.

Ninja Gaiden 4 inizia a bordo di un treno in corsa alla periferia di Tokyo, un livello più breve che funge da tutorial di base per l'ampio e avanzato sistema di combattimento che ci aspettiamo dalla serie. Mi metto nei panni del giovane parvenu Yakumo del clan Raven, un clan rivale di Hayabusa, che fa il suo debutto qui. Giocare nei panni di Yakumo è fortunatamente familiare a coloro che hanno già giocato alla serie, poiché il nuovo ninja condivide molti degli schemi di movimento più vecchi e consolidati della serie. I fan dei vecchi giochi si sentiranno a casa, il che non vuol dire che si tratti di un pianoforte che suona da solo, poiché il ritmo è veloce, i nemici sono numerosi e ci troviamo immediatamente di fronte a una miriade di nuovi schemi di attacco, speciali, meccaniche e abilità da padroneggiare.

Tagliategli la testa.

Yakumo pratica Bloodbind Ninjutsu, il che significa che dopo aver accumulato un contatore in battaglia versando sangue, puoi raggiungere uno stadio elevato in cui i nuovi attacchi possono essere utilizzati attraverso Bloodraven Form. Nelle battaglie ci sono due armi di base principali a tua disposizione; Il Takeminakata è un doppio set di katane per un gioco offensivo più veloce a scapito di meno danni inflitti, mentre il Yatousen è una spada classica per attacchi leggermente più lenti ma leggermente più dannosi. Entrando in Bloodraven Form si crea un legame di sangue con la tua arma, che acquisisce così nuove proprietà più devastanti, dove la doppia katana diventa un Tachi più lungo e la spada si trasforma invece in un'enorme lancia che può perforare l'opposizione o essere brandita con un grado di copertura più ampio. La giocoleria tra le diverse configurazioni è incoraggiata al fine di massacrare gli avversari sul campo di battaglia nel modo più efficace possibile, che viene fatto senza soluzione di continuità tenendo premuto un pulsante. Gli attacchi Bloodraven sono necessari anche quando l'opposizione carica colpi più potenti che altrimenti non possono essere contrastati o sfondati con attacchi normali. Questo crea uno spazio e un dinamismo nell'arena in cui la minima deviazione nella messa a fuoco ripaga presto in assenza di attenzione.

Scivolare verso la vittoria.

Dopo la sequenza di apertura sul treno che si è conclusa con un attacco aereo, prendo parte a un livello che si svolge una settimana prima nella storia. Yakumo si è appena infiltrato in una prigione ad alto rischio sorvegliata da The Divine Dragon Order situata nel profondo di una montagna, dove la missione è quella di assassinare una sacerdotessa di nome Seori per adempiere alla profezia del clan Raven poiché la donna è legata a The Dark Dragon che ha lanciato una maledizione sul mondo. La sacerdotessa si trova e con un po' di astuzia e nuove informazioni a portata di mano, lo scenario si trasforma invece in un'evasione dalla prigione, poiché la donna svolge un ruolo centrale nel compito di spezzare la maledizione che The Dark Dragon ha posto sul mondo - la stessa entità e nemico giurato che Ryu Hayabusa ha combattuto in precedenza e non è riuscito a distruggere completamente. Dopo il successo della missione e della fuga, è chiaro che l'aggressivo generale D.D.O. nel filmato appena avvenuto è in contatto diretto con il clan Hayabusa. In Ninja Gaiden 4, le strade di Yakumo e Ryu Hayabusa si incrociano e il giocatore può sostenere entrambi i lati della storia nel tempo, anche se Yakumo è il fulcro della versione di anteprima di due ore che ho provato.

Ryu Hayabusa mostra chi comanda in una delle battaglie con i boss del gioco.

Il gioco ci riporta poi ai giorni nostri dove, dopo la sequenza iniziale del treno, Yakumo percorre le strade di una Tokyo distrutta cyberpunk e industrializzata. La pioggia e il male inondano le strade a causa della maledizione che grava sul mondo e le strade secondarie fatiscenti e buie si aprono in ambienti più ampi che incoraggiano l'esplorazione. Presto mi imbatto in un santuario e un altare che funge da centro di comando camuffato, dove Umi, un alleato all'interno di Raven, funge da negozio per oggetti difensivi e offensivi oltre a offrire un enorme elenco di missioni secondarie tramite il terminale DarkNest. Queste missioni secondarie più piccole consistono in compiti più semplici come uccidere un certo numero di nemici, trovare un oggetto specifico o vagare oltre l'obiettivo principale alla ricerca di sfide di combattimento nascoste con difficoltà più elevate, in cui vieni ricompensato per aver completato l'attività la prossima volta che interagisci con il centro ricorrente.

Andare nello stomaco dell'opposizione è la strada per arrivare al cuore.

L'apprendimento in battaglia richiede sviluppo. Per fortuna è disponibile un altro NPC, il Tyrant, che funge da prezioso dojo di informazioni, tattiche e nuovi attacchi che vengono acquistati tramite la valuta del gioco acquisita dalle battaglie. Come accennato, le battaglie rappresentano diverse forme di combattimento oltre a mosse che possono essere meglio descritte come comandi di input che si trovano in qualsiasi gioco di combattimento, il che richiede molto da me come giocatore. Concatenare queste manovre insieme è sia impegnativo che soddisfacente, mentre la danza del combattimento è facile da affrontare, ma sfida anche le migliori se vuoi diventare un maestro.

Affetta e taglia a dadini... tutto deve morire...

Nei livelli, non ti aspettano solo morte, miseria e sangue, poiché forzieri nascosti e nuove abilità sono stati sparsi in giro, il che significa che la curiosità viene premiata quando devii dal percorso principale. Dopo aver corso lungo i muri da diverse angolazioni, oscillando con i rampini dalle impalcature e saltando verticalmente in spazi ristretti, mi sono trovato di fronte a un portale chiamato Purgatory, un'arena nascosta con ondate di minacce attaccanti in cui la ricompensa corrisponde alla difficoltà con lo sforzo che ci hai messo. Partecipare alla sfida con il 75% della mia salute mancante è una sfida immensa, ma quando me ne vado vittorioso con nuove abilità oltre a Ninjacoins posso presto investire, ne vale la pena.

La carne da cannone e la gamma di nemici in questa build di anteprima consistevano principalmente in un gruppo militare in armatura bianca e meno elementi demoniaci titolari, qualcosa che viene invece promesso negli ultimi capitoli del gioco. La versione di anteprima si conclude con un combattimento con un boss, uno shinobi davvero arrabbiato e più grande con diverse barre della salute che devo logorare prima di continuare la mia missione. A proposito di capitoli, puoi anche giocare attraverso tutti i capitoli e i livelli della storia attraverso il menu principale del gioco con il tuo personaggio preferito, e in Challenge Mode sei libero di scalare le classifiche attraverso livelli completi o battaglie con boss selettive in cui scegli liberamente tra Yakumo o Ryu Hayabusa.

... attraverso un massacro ninja diretto con stile.

Ninja Gaiden 4 si svolge cronologicamente dopo Ninja Gaiden 3, che è stato lanciato nel 2012. Dopo il Xbox Developer Direct a gennaio, molti potrebbero essersi chiesti del protagonista, ma non temete, Yakumo si adatta bene all'azione intensa, alla violenza brutale e al ritmo spietato. Team Ninja e PlatinumGames capiscono cosa stanno facendo e il 21 ottobre potrai vederlo di persona quando Ninja Gaiden 4 verrà lanciato il primo giorno per Xbox Game Pass oltre ad essere su PC e PlayStation 5.