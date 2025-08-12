Battlefield 6 Anteprima: impressioni dalla beta aperta

HQ

Anche se sono stato un po' scoraggiato dall'esperienza più specifica del periodo, volutamente più lenta e meno precisa Battlefield offerta da Battlefield 1 e Battlefield 5, ho un rapporto molto affettuoso con la serie, uno che risale a quando ero un cecchino a Arica Harbor in Bad Company 2 ed è davvero esploso con Battlefield 3 e Battlefield 4. Come appassionato di giocatore singolo, non esiste una serie di giochi multiplayer più forte perché ti offre un'immersione pura insieme a tutti gli elementi competitivi. Oltre a guardare il tuo punteggio e celebrare i potenziamenti chiave della classe del personaggio che hai scelto, sei in trincea con i tuoi fratelli e sorelle in battaglia.

Battlefield 6 è per molti versi un ritorno al tipo di Battlefield che ho amato di più, che è cristallino dal primo menu principale fino a tutta la tua squadra che carica in Conquest per impegnarsi in una guerra di trincea esplosiva con dozzine di altri giocatori. Questo è il buon vecchio stile Battlefield con un focus su esplosioni e distruzioni impressionanti, così come sulla guerra di squadra e di classe, in cui il tuo contributo in prima linea può assumere molte forme diverse.

Ho giocato innumerevoli partite su Iberian Offensive, Liberation Peak e Siege of Cairo, ognuna delle quali dimostra come DICE possa flettere i muscoli quando si mette davvero in moto. Il Cairo è più chiuso, con scontri a fuoco estremi in strade e vicoli stretti e stretti, ma per il resto sono spazi aperti, molti veicoli e il classico paesaggio sonoroBattlefield che fa suonare ogni momento come un logo Dolby motion al cinema.

Abbastanza classicamente, mi sono concentrato principalmente sulla classe Support, che è stata una delle mie preferite sin dai giorni Bad Company 2 a causa del suo focus sull'essere un giocatore di squadra. Il nuovo modo di estrarre i compagni caduti dal fuoco nemico e rianimarli in sicurezza rende tutto questo ancora più coinvolgente e, in generale, i vari kit sembrano essere abbastanza versatili, reattivi ed efficaci in combattimento. Soprattutto su Liberation Peak, ho riscontrato diversi meravigliosi colli di bottiglia in cui entrambe le squadre hanno spinto al massimo e in cui il gioco di supporto come la soppressione, le granate fumogene e il rifornimento sono diventati piuttosto cruciali. Questo è esattamente ciò che altre serie simili semplicemente non possono raggiungere, questo fattore di spinta/trazione, in cui sembra che ci sia una prima linea che è costantemente in flusso e riflusso, e sembra essere di nuovo qui.

Mentre Conquest rimane la modalità distintiva della serie, mi sono anche divertito molto in Breakthrough, che è una sorta di evoluzione di Rush. C'era una volta, Rush era la protagonista, e proprio perché entrambe le squadre puntavano allo stesso identico obiettivo, cioè difendere o attaccare un singolo punto, si creavano magnifiche situazioni di pura intensità. Breakthrough limita un po' il numero di giocatori, ma offre le stesse fantastiche dinamiche in cui senti di significare un po' di più come individuo.

Ma a parte Conquest che sembra un po' più disordinato di qualcosa come Breakthrough, ci sono pochissime lamentele al momento. Il TTK (time to kill) del gioco sembra piuttosto messo a punto, così come i controlli generali, la fisica e tutti i piccoli aspetti di un'esperienza sparatutto complessiva che creano sia immersione che equilibrio. È tutto solido come una roccia, anche mesi prima dell'uscita effettiva.

È ancora difficile dire se le skin che puoi acquistare sembrano stupide, o se il gioco è pieno fino all'orlo di microtransazioni aggressive, o se il prodotto finale è un po' troppo buggato, ma è chiaro che l'iniziativa Battlefield Labs ha dato i suoi frutti, perché Battlefield 6 è destinata a essere un ritorno per tutto ciò che amo della serie.