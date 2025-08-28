Valor Mortis Anteprima: lo sviluppatore di Ghostrunner sta cercando di distinguersi nel mare dei Soulslike

Dopo due giochi Ghostrunner abbastanza ben accolti, naturalmente si potrebbe presumere che progetti simili sarebbero stati all'orizzonte per gli sviluppatori One More Level. Azione cyberpunk frenetica e fluida, piena zeppa di combattimenti intensi e parkour e movimento elettrizzanti. Non è che lo sviluppatore sia un pony con un solo trucco, è solo che questo è il tipo di gioco che sa fare meglio, e si potrebbe presumere che si attenga alle sue pistole per questo motivo. Immettere Valor Mortis.

Questo non è esattamente il gioco che si presume One More Level creare, anche se ha un tocco di stile ed elementi che ricordano Ghostrunner. Dico questo perché Valor Mortis è prima di tutto un action-RPG Soulslike, e in secondo luogo ambientato nell'Europa dell'era napoleonica. Sì, nell'aspetto e nella direzione del gameplay, è abbastanza lontano da Ghostrunner, ma il prodotto finale è in realtà piuttosto sorprendente.

Ho avuto l'opportunità di toccare con mano Valor Mortis alla Gamescom, e quello che ho scoperto è stato un Soulslike che sembrava davvero abbastanza fresco. Sono un critico piuttosto forte del sottogenere Soulslike, poiché trovo che i molti giochi che operano in questo spazio siano troppo familiari e simili, mancando di una scelta creativa di base che consenta loro di distinguersi da soli. Per Valor Mortis, questo avviene nella prospettiva in prima persona e le sfumature di Ghostrunner che brillano dappertutto.

In sostanza, questo è un gioco in cui ti senti più immerso nell'azione grazie al fatto di essere nel corpo del protagonista. Non c'è modo di guardare da un'angolazione in terza persona, sopra la spalla dell'eroe, quindi puoi facilmente determinare quando i nemici ti stanno fiancheggiando. Qui puoi vedere solo ciò che c'è nella tua visione periferica, combinando la prospettiva più insolita con intensi combattimenti corpo a corpo e a distanza che, come da tradizione per lo stile di gioco, sono impegnativi e costruiti attorno al tempismo corretto delle tue mosse. A questo si aggiunge la fluidità di Ghostrunner, poiché puoi navigare rapidamente nel mondo con una suite di movimenti fluidi, anche usando le abilità di parkour di base per oscillare sui rami su ripide discese, il tutto per attraversare più facilmente la struttura del livello altrimenti abbastanza lineare. Potrebbero sembrare cambiamenti rudimentali qui, ma considerando quanto sia diventato stantio il settore Soulslike, è al limite del rivoluzionario.

Ora, a parte questo, è ancora un gioco Soulslike. Ci sono checkpoint simili a falò, pozioni di salute consumabili limitate, oltre a una valuta raccoglibile utilizzata per acquisire potenziamenti e che viene persa quando vieni sconfitto in battaglia, richiedendo infine di tornare al luogo della morte per recuperarli, se puoi... Ci sono nemici di rango che si rigenerano, lasciandoti decidere se vale la pena ucciderli di nuovo o semplicemente superarli, il tutto in cima a enormi boss che hanno lo scopo di mettere alla prova le tue abilità in combattimenti multifase. Alla fine della giornata, Valor Mortis non sta reinventando la ruota dei Soulslike, ma la sta solo migliorando e portandola in una direzione che pochissimi altri sembrano interessati a esplorare.

Per quanto riguarda la trama e l'idea di avventurarsi in un'Europa devastata dalla guerra durante l'era napoleonica, anche questo ha sicuramente alcune idee interessanti da esplorare. Ma direi anche che una delle aree in cui i Soulslike hanno sempre prosperato è nei temi avvincenti del mondo e nelle idee narrative. Quindi, mentre Valor Mortis ha un tema e una direzione intriganti, così hanno fatto Steelrising, Lies of P, Elden Ring, Sekiro: Shadows Die Twice, Nioh, Blasphemous, Lords of the Fallen, Hollow Knight, Enotria: The Last Song, Dark Souls, l'elenco potrebbe continuare all'infinito...

Quindi, come puoi vedere, One More Level sta ballando intorno alla natura familiare della formula Soulslike con Valor Mortis. Dopo pochi minuti di gioco, capirai cosa sta cercando di essere questo gioco, non c'è dubbio, ma noterai anche le aree in cui è davvero unico, offrendo funzionalità e scelte creative che gli permettono di distinguersi dalla massa e prosperare. È a causa del movimento meno lento e della prospettiva in prima persona che Valor Mortis si distinguerà nel mare dei Soulslike, ma se alla fine riuscirà a mantenere l'atterraggio e competere con il meglio del sottogenere, lo sapremo per certo quando il gioco verrà lanciato nel 2026.