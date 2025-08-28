Road Kings Anteprima: Truck Simulator ha una seria concorrenza con questo promettente trasportatore

Non giriamoci intorno, giochi come quello in questione oggi sono piuttosto di nicchia. Sì, chiunque può prenderne una copia e passare ore sulla strada aperta, ma un simulatore di questo tipo è pensato e si vive al meglio quando si è bene... simulato. È per questo motivo che c'è un avvertimento immediato che vale la pena tenere a mente con Saber Interactive Road Kings, perché mentre è fondamentalmente giocabile su controller o mouse e tastiera, il modo migliore per giocare a questo gioco (e anche Euro /American Truck Simulator ) è con un volante e pedali, preferibilmente una delle enormi ruote del camion con una quantità astronomica di pulsanti su di essa.

Il motivo per cui solleviamo questo avvertimento è che la maggior parte dei giocatori probabilmente non sborserà i soldi per investire in una configurazione di simulazione di autotrasporto adeguata, che a mio parere dopo aver trascorso un breve periodo di tempo a testare Road Kings alla Gamescom, è in realtà piuttosto deludente. Sì, dopo anni di dominio di SCS Software con la sua serie Truck Simulator, Saber sta puntando al trono con un'opzione che è altrettanto ben simulata e difficile da padroneggiare, anche se con alcuni elementi più stupidi e ridicoli che tengono i giocatori sulle spine.

Non ho bisogno di spendere molto tempo a spiegare la premessa di questo gioco perché è molto letterale e diretto. Sei un camionista e l'obiettivo è quello di stipulare contratti per guadagnare denaro e migliorare la tua capacità di trasportare merci. Si inizia con un camion vecchio e tecnologicamente limitato con un rimorchio scadente che ha protezioni quasi nulle, e si deve correre per i contratti, battendo gli altri camionisti per rivendicare il lavoro, prima di percorrere chilometri e chilometri per consegnare il carico ovunque debba essere. Se fai bene e consegni il carico in buone condizioni, guadagnerai un sacco di soldi che possono essere utilizzati alla fine per acquistare un camion migliore o un rimorchio migliorato, o altri oggetti utili, oltre a guadagnare reputazione in modo che i fornitori di contratti offrano contratti migliori e più impegnativi. Ma se sbagli tutto o infrangi la legge passando con troppi semafori rossi, ad esempio, farai fatica a progredire e rimarrai bloccato con i tuoi strumenti di base e piuttosto terribili.

Da qui, è una simulazione abbastanza semplice di autotrasporto, con tutte le sfide che includono. Che si tratti di imparare quanto presto è necessario iniziare a frenare per assicurarsi che il camion non passi con il semaforo rosso, di organizzare correttamente il carico in modo che se si accettano più lavori, la consegna iniziale venga scaricata per prima per risparmiare ore di scarico e ricarica del rimorchio, o anche semplicemente di gestire la salute del conducente per assicurarsi che ottenga l'ampio riposo e il relax di cui ha bisogno e non trascorra giorni e giorni al volante. Si tratta di una serie piuttosto complessa di sistemi quando si viene a conoscenza di essi per la prima volta, ma nel tempo si diventa sempre più familiari e si inizia a raccogliere trucchi e suggerimenti per aiutarvi nel vostro viaggio.

Tuttavia, questo è il momento in cui Saber inizia a mettere i bastoni tra le ruote. Ricordando che questo è lo stesso sviluppatore che ci ha dato la serie MudRunner, mentre guidi nel sud degli Stati Uniti, potresti notare che il vento inizia a salire e che la pioggia inizia a sferzare. All'improvviso, dopo un periodo di cielo sereno e asfalto aperto, ti ritrovi al centro di un uragano, una tempesta turbolenta che strappa persino i ponti dalle fondamenta, costringendoti a guidare su superfici massicciamente irregolari, attraversare l'innalzamento del livello dell'acqua, eludere il traffico abbandonato e molto altro ancora. Quello che una volta era un gioco di simulazione molto autentico diventa la base per un folle film d'azione degli anni '80, ed è un equilibrio insolito che forse non è ciò che i fan della simulazione pura apprezzeranno frequentemente, ma che la maggior parte degli altri giocatori troverà come punti luminosi nella loro esperienza con Road Kings.

Ma tempeste o non tempeste, non si può negare che ciò che Saber ha costruito in Road Kings è un'esperienza di simulazione di camion complessa e ampia. Ancora una volta, non sarà per tutti poiché questi giochi non lo sono mai, ma se hai mai avuto l'impulso di metterti al posto di guida di un 18 ruote, questa sta cercando di essere un'ottima opzione per le attuali scelte gold standard che sono la serie American /Euro Truck Simulator.