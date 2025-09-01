Mio: Memories in Orbit Anteprima: un ipnotizzante Metroidvania

HQ

Certo, considerando l'immensa marea di Metroidvania attualmente sul mercato, può essere una sfida individuare una nuova aggiunta al sottogenere come un degno punto culminante. Questo è particolarmente vero questa settimana, poiché molti si preparano per il ritorno di Hollow Knight... Ma Douze Dixiemes ' Mio: Memories in Orbit è un gioco da tenere d'occhio, qualcosa che posso attestare dopo aver avuto l'opportunità di toccare con mano il progetto alla Gamescom di recente.

Per coloro che hanno familiarità con questo tipo di gioco, Mio si conforma al formato Metroidvania in modo abbastanza naturale. Si tratta di un mondo 2D che esiste essenzialmente come un grande puzzle, un mondo in cui devi capire come raggiungere una nuova area viaggiando lungo un percorso che ti è aperto per guadagnare una nuova tecnica o la capacità di aprire l'accesso a un altro settore. Ci sono combattimenti frenetici e impegnativi da padroneggiare, sezioni platform da superare, segreti da trovare e modi per migliorare il personaggio con aggiornamenti aggiuntivi. Ancora una volta, Mio non sta cercando di riscrivere il libro Metroidvania, sta solo dando il suo tocco personale.

E questa svolta si presenta in una manciata di modi diversi. Per prima cosa, c'è la direzione artistica che lascerà molti incantati dopo aver visto il gameplay e alcune immagini di Mio. Douze Dixiemes lo descrive come "tecnomagico", ed è esattamente così che ci si sente, con sfondi mozzafiato e scene in cui ci si può perdere. È un gioco davvero bello che è stato progettato qui, e la scelta del colore, l'uso della luce e dello spazio, le differenze nei biomi, tutto si combina per rendere Mio un Metroidvania dall'aspetto memorabile.

Inoltre, c'è la suite di movimento. Il personaggio principale di Mio ha una tecnica di movimento speciale che è meglio descritta come scivolare su una superficie. Mio ha appendici sporgenti simili a tentacoli dalla sua testa e può usarle per attaccare i nemici, interagire con il mondo e anche arrampicarsi. I tentacoli di Mio possono attaccarsi a pareti e soffitti per consentirgli di scivolare su e su queste superfici per raggiungere nuove aree, con l'avvertenza che si tratta di un sistema basato sulla resistenza in cui se si esaurisce si precipita di nuovo a terra. La parte divertente di questo sistema è che può essere concatenato con altre tecniche di movimento più tradizionali, come il salto sui muri, per raggiungere luoghi distanti, e può anche essere esteso attaccando speciali oggetti simili a fiori che ripristinano la barra della resistenza per consentirti di continuare a platformare ancora più a lungo.

Nella versione demo che ho testato, che si dice duri circa otto ore durante l'avventura principale, è diventato evidentemente chiaro che Douze Dixiemes non sta tirando alcun pugno per quanto riguarda la sfida. Il platform è preciso e duro, ma gratificante quando viene superato, e il combattimento lo è altrettanto, specialmente i combattimenti con i boss. Ho avuto il lusso di affrontare un boss nascosto che assomigliava a un guardaroba soprannaturale, e sembrava abitualmente sorprendermi con attacchi unici, mosse fulminee e persino una configurazione multifase che ha reso il combattimento due volte più difficile nella seconda metà. La parte intrigante è che questo boss era solo un progetto secondario, un extra aggiunto nell'intero complesso di Mio, il che suggerisce che il gioco completo sarà pieno zeppo di sfide da superare.

È per questo che sono incoraggiato da ciò che ho visto con Mio: Memories in Orbit. Opera in un genere di giochi complesso e difficile, ma sono abbastanza fiducioso che Douze Dixiemes abbia la visione creativa e l'obiettivo per offrire un titolo che si distinguerà e prospererà. Lo sapremo per certo entro la fine dell'anno, quando il gioco verrà lanciato in una data indeterminata su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.