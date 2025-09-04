Silent Hill f Anteprima: La nebbia si è finalmente diradata

HQ

Per la maggior parte dei rappresentanti dei media, la Gamescom è un lungo sprint da un appuntamento all'altro. Raramente c'è tempo per molto più di quindici o venti minuti di gioco (se hai anche un controller tra le mani), e solo una manciata di giochi può richiedere molto più di un'ora del tempo della stampa.

È stata quindi un'esperienza molto speciale quando, il primo giorno della Gamescom, mi è stato permesso di accamparmi per quattro ore presso lo stand di Konami per giocare all'imminente Silent Hill f.

Tuttavia, il gioco merita un'attenzione in più. L'anno scorso, abbiamo ottenuto sia l'ambizioso Silent Hill: The Short Message che l'ambizioso Silent Hill 2 Remake da Bloober Team. Ma Silent Hill f è il primo gioco principale della leggendaria serie in - aspettate - 13 anni! Un'attesa così lunga aumenta naturalmente le aspettative. Non basta che Silent Hill f sia atmosferico e divertente, deve anche essere qualcosa di molto speciale.

Ero quindi molto emozionato quando, dopo una breve presentazione, ho iniziato il gioco, e fortunatamente le mie prime impressioni sono state positive.

Gli sviluppatori di NeoBards Entertainment si sono chiaramente appoggiati alla classica formula Silent Hill quando si tratta di progettare la struttura del gioco. Vale a dire, la struttura narrativa è la stessa (una breve introduzione seguita da un po' di esplorazione prima che vengano introdotti i primi mostri), ma sia l'ambientazione che il cast sono significativamente diversi da quelli a cui siamo abituati. Se n'è andato, ad esempio, l'eroe maschile di mezza età. Invece, giochiamo nei panni di Hinako, una giovane adolescente giapponese che vive in un piccolo villaggio chiamato Ebisugaoka.

Dopo che suo padre alcolizzato ha avuto l'ennesimo scoppio di rabbia, sgattaioliamo fuori e abbiamo il compito di scendere in città dai nostri amici. Sebbene i mostri siano ancora nascosti dietro le quinte, questo è più facile a dirsi che a farsi. In linea con i classici giochi Silent Hill, camminerai lungo molti vicoli ciechi, contrassegnati da una croce rossa sulla tua mappa, prima di trovare la tua strada. In cambio, la tua esplorazione viene ricompensata con appunti e oggetti da collezione che, come una sorta di cartapesta, aiutano a dare un po' di sostanza necessaria alla trama altrimenti enigmatica.

Dopo aver girovagato per un po' per la città nebbiosa e abbandonata, finalmente incontro i miei compagni di scuola. Tuttavia, non c'è molto divertimento e giochi da fare, poiché viene introdotto il primo mostro, una sorta di nebbia rossastra da cui dobbiamo fuggire in vero stile Crash Bandicoot, correndo verso la telecamera. Fuggiamo con le nostre vite, ma non tutti i nostri amici sono così fortunati, e ora la città, un tempo tranquilla e deserta, è improvvisamente invasa da mostri.

Le battaglie sono estenuanti nel complesso. Non solo perché sono sorprendentemente difficili, anche al livello di difficoltà consigliato dal gioco, ma anche perché prosciugano le tue risorse

Inizialmente, puoi solo schivare (premendo O), ma presto Hinako trova un tubo di ferro e ora possiamo distruggere ancora di più i mostri già grotteschi e contorti. R1 ti consente di eseguire un attacco leggero e veloce, mentre R2 porta a un colpo di mano lento ma potente.

Sebbene i controlli e il flusso ricordino ciò che sappiamo dai tradizionali giochi d'azione in terza persona come God of War, i combattimenti in Silent Hill sembrano più pesanti e goffi, il che ha senso. Hinako non è né una guerriera mitica né un soldato altamente addestrato. È solo un'adolescente (molto capace) che lotta disperatamente per sopravvivere.

I combattimenti sono estenuanti nel complesso. Non solo perché sono sorprendentemente difficili, anche al livello di difficoltà consigliato dal gioco, ma anche perché prosciugano le tue risorse. Gli attacchi e le schivate costano resistenza; le tue armi improvvisate (tubi, mazze da baseball e altri strumenti) si consumano rapidamente e devono essere sostituite e riparate; E infine, la tua "sanità mentale" è prosciugata.

Man mano che subisci danni o assisti a orrori, ti avvicini sempre di più alla follia e alla fine rimani completamente paralizzato e riesci solo a fuggire. Una barra di sanità mentale completa, d'altra parte, ti consente di mantenere la calma anche nei combattimenti più intensi. Tenendo premuto L2, attivi la "modalità di messa a fuoco", che rallenta il tempo e rende più facile eseguire potenti contrattacchi contro i nemici. Se tieni premuto il pulsante abbastanza a lungo, puoi persino eseguire una sorta di super attacco, facendo oscillare la tua arma con grande forza.

I mostri non rilasciano oggetti, punti esperienza o altro quando vengono sconfitti. La sopravvivenza è la tua unica ricompensa. Eppure, vale la pena combattere. In parte perché un volo a capofitto spesso ti porta nei numerosi vicoli ciechi del gioco. Ma anche perché si ha più spazio per esplorare una volta sconfitti i mostri. Nascosti in ogni angolo ci sono vari oggetti curativi che possono rafforzare la tua vita, resistenza e sanità mentale. E se sei più abile di me e raccogli più oggetti del necessario, puoi sacrificarli nei santuari religiosi. Ciò ti consente di acquistare amuleti magici che ti danno vari vantaggi in battaglia.

I rituali e la spiritualità giocano un ruolo importante in Silent Hill f. Come nei capitoli precedenti della serie, si viene periodicamente catapultati in una sorta di mondo degli spiriti. È qui che il mio notebook si è rivelato davvero utile, perché gli sviluppatori non si trattengono dal sapore giapponese. Il tuo normale arsenale è completato da coltelli decorativi (kaiken) e persino da una lancia cerimoniale (naginata), mentre lampade di seta, incenso e campane delicate sullo sfondo creano un'atmosfera inquietante e solenne. Qui incontriamo di nuovo innumerevoli mostri, ma fortunatamente riceviamo anche aiuto da un uomo misterioso con una maschera da volpe, che potrebbe avere o meno intenzioni malvagie.

Nel mondo degli spiriti, veniamo introdotti per la prima volta agli enigmi del gioco. Una poesia criptica ci manda a caccia di tre simboli che devono essere trovati su alcune tavole di legno. Sfortunatamente, il gioco è quasi troppo utile con le impostazioni predefinite e non dobbiamo pensare troppo al simbolismo, poiché tutto è indicato sulla mappa e Hinako sembra quasi impaziente nel suo desiderio di aiutarci pensando ad alta voce. Ci sono così tante funzionalità di supporto che non c'è quasi spazio per il pensiero indipendente, ma d'altra parte, non possiamo rimanere bloccati troppo a lungo durante un'anteprima e, fortunatamente, il gioco completo può essere goduto senza tutto questo aiuto attivato.

Tuttavia, in realtà sono rimasto bloccato quando sono tornato in città dopo la prima sequenza del sogno. Come detto, la cittadina è quasi labirintica. Questo ha senso in termini di guida all'esplorazione del giocatore, ma a volte sembra troppo artificiale. L'altrimenti atletica Hinako non è in grado di scavalcare nemmeno piccole recinzioni o auto parcheggiate, e se provi a distruggere una pianta in vaso con un tubo di ferro, ad esempio, non lascia nemmeno un graffio.

A un certo punto, questa "logica di gioco" si riversa anche nella storia del gioco. Dopo aver combattuto fino all'estremità orientale della città, Hinako e i suoi amici possono vedere la strada che si allontana dalla città. Ma ahimè, un ponte è stato distrutto e devono trovare un altro modo. Il fatto è che il ponte non è probabilmente lungo più di quattro metri, e il piccolo ruscello che attraversa potrebbe probabilmente essere attraversato con due colpi di braccio o con un salto in lungo a metà. Ma no, ovviamente non è possibile.

Il risultato è una città che è più uno sfondo che un mondo di gioco. Le intenzioni dei designer sono troppo evidenti e l'atmosfera non diventa mai completamente immersiva. Alcuni semplici trucchi, come la capacità di spingere oggetti basati sulla fisica o semplicemente di lasciare impronte nell'onnipresente fango, avrebbero potuto dare vita all'illusione. Sfortunatamente, il gioco non supera mai la presentazione AA con lo stampino. Mentre i primi titoli Silent Hill, con le loro angolazioni di ripresa bloccate e l'interfaccia utente nascosta, sembravano molto cinematografici, Silent Hill f ha difficoltà a nascondere la sua natura di gioco.

Detto questo, Ebisugaoka è, dopo tutto, un'ambientazione suggestiva. Con i suoi tetti di lamiera consumati, le biciclette devastate e le strade fangose, il villaggio è un ottimo sfondo horror e, anche se il gioco si svolge negli anni '60, ha una tristezza quasi senza tempo. Fortunatamente, le conversazioni tra gli adolescenti in difficoltà non sono ironicamente distaccate o piene di costanti riferimenti alla cultura pop che a volte fanno sembrare i dialoghi moderni come thread di Twitter. I personaggi sono semplicemente degli adolescenti, come tutti noi una volta, con tutto ciò che ciò comporta in termini di rivalità reciproche e commenti insensibili, ma anche di coraggio, curiosità e solidarietà.

Freud e Jung vorrebbero Silent Hill f

Sebbene la maggior parte del tempo sia stata trascorsa esplorando e combattendo mostri normali, c'erano anche alcune sequenze che si distinguevano un po'. A un certo punto, mi stavo muovendo attraverso alcuni campi umidi e nebbiosi pieni di spaventapasseri vestiti da scolaretti. Per farmi strada attraverso la nebbia, ho dovuto rimuovere una specie di spina dallo spaventapasseri destro, ma se scegli male - e spesso l'ho fatto - sei costretto a battaglie frenetiche.

Ho anche incontrato due battaglie con i boss lungo la strada. In uno, ho incontrato un enorme mostro goffo composto da grasso, carne e muscoli in una combinazione molto particolare. Per sopravvivere, ho dovuto schivare la sua enorme ascia, che successivamente è rimasta incastrata nel terreno. Poi ho dovuto girare alla velocità della luce per afferrare una leva, che molto lentamente ha sollevato un cancello attraverso il quale potevo scappare. Poiché questo è avvenuto con le spalle all'enorme mostro, è stato estremamente snervante. La seconda battaglia con il boss si è svolta nel mondo degli spiriti ed è stata molto tradizionale con schemi di attacco mutevoli, fasi multiple e tutto il resto che ne consegue.

Silent Hill è sempre stato più noto per il design visivo dei suoi mostri che per la loro IA, e su questo punto importante, il gioco sembra essere all'altezza. Molti dei mostri sono grotteschi e bizzarri, ma allo stesso tempo stranamente sessualizzati. Suppongo che questo si leghi alla storia, che sembra riguardare in parte i tabù e l'amore adolescenziale proibito. In ogni caso, penso che Freud e Jung adorerebbero Silent Hill f.

Le mie quattro ore con Silent Hill f hanno portato alla disidratazione quando si è trattato di diversi aspetti del gioco. È chiaro che gli sviluppatori hanno fatto i compiti a casa e la struttura, l'esplorazione e il design dei mostri del gioco rivelano il DNA distintivo di Silent Hill. Ma ci sono anche mutazioni, come il sistema di combattimento ampliato e il più tradizionale design in terza persona.

Ho già l'impressione che Silent Hill f sarà un gioco horror meccanicamente solido e divertente. Ma non sembra rivoluzionario, e le prime quattro ore non contenevano né idee particolarmente originali né sorprese davvero spaventose. Il gioco impallidisce in confronto al più sperimentale Silent Hill: The Short Message in questo senso. Allo stesso tempo, anche il valore di produzione è in ritardo rispetto agli ultimi giochi Resident Evil, poiché assomiglia molto di più all'ultimo riavvio di Alone in the Dark o qualcosa del precedente generazione di console.

In breve, Silent Hill f sembra a posto, ma resta da vedere se andrà abbastanza bene per i fan pazienti della serie il 25 settembre, quando uscirà per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Si spera che Konami abbia qualche asso nella manica per quel momento.