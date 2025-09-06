Prime impressioni di Dragon Quest I & II HD-2D Remake: l'eredità di Erdrick è completamente aggiornata e sicura

HQ

Dragon Quest è stato un nome importante nei videogiochi per quasi 40 anni. La sua portata e la sua importanza come modello per gli sviluppi successivi sono pari solo al profondo rispetto per il franchise nel suo paese d'origine, il Giappone, sin dal suo inizio e, più "recentemente" (sono passati 21 anni da Dragon Quest VIII, davvero?), in tutto il mondo dopo il suo sbarco tardivo. 39 anni da un primo gioco che, insieme al suo sequel, arriverà presto su PC e console sotto il trattamento HD-2D. Sì, ho avuto l'opportunità di giocare brevemente a Dragon Quest I & II HD-2D Remake durante la Gamescom, e ora posso dirvi un po' cosa potete e dovreste aspettarvi da questa doppia versione da Square Enix che completa, insieme a Dragon Quest III HD-2D Remake, il cosiddetto Erdrick Trilogy.

Il motivo per cui hai rilasciato i giochi in ordine III-I-II, se non hai ancora giocato al gioco del 2024, è che ai fini della narrazione nella storia, quello sarebbe l'ordine cronologico corretto. E sarebbe anche l'ordine giusto per giocarli, secondo il produttore della serie e braccio destro di Yūji Horii, Masaaki Hayasaka, ha detto ai quattro media presenti alla sessione. E mentre capisco perfettamente cosa sta proponendo in termini di racconto corale, durante il mio periodo di test Dragon Quest I & II HD-2D Remake ho sentito che potevo godermi ogni puntata (specialmente la prima, tornerò su questo) in modo indipendente.

Seguendo un ordine logico, ho preso i controller e ho aperto il file di salvataggio che lo staff di Square Enix ha fornito per la demo Dragon Quest I HD-2D Remake, in cui prendiamo il controllo del suo unico personaggio e del protagonista del gioco, l'eroe. Qual è il suo legame con il leggendario Erdrick? Beh, non è chiaro se sia suo nipote o un grado di parentela più lontano, ma in entrambi i casi è un discendente dell'eroe originale, e deve viaggiare in tutto il regno di Alefgard per salvare lui e tutti i suoi abitanti dalla minaccia di Draconarius e dalle sue orde di mostri. Ma in questo caso la sezione giocabile non mostrava nulla di rilevante per la storia, ma piuttosto una serie di obiettivi intermedi e secondari di una missione principale per recuperare il Thief's Key, un oggetto molto utile e ricorrente nella serie.

La missione ci lancia in una serie di filmati e filmati in cui seguiamo vari personaggi e facciamo un po' di indagini, prima di uscire allo scoperto. È qui che prendiamo confidenza con il concetto di eroe solitario (mai detto meglio, dato che il nostro nome nel file di salvataggio è "Solo") in combattimento. Pochi combattimenti dopo, vediamo che questo è un capitolo unico della serie perché è tutto incentrato su un personaggio, che deve combinare qualità di guarigione, tanking e attacco, sia fisiche che magiche. Richiede un po' più di strategia in termini di utilizzo degli oggetti e di tenere d'occhio la barra degli MP (punti mana).

Se hai già provato Dragon Quest III HD-2D Remake, sai esattamente cosa aspettarti. Sia questo primo che il secondo capitolo seguono lo stesso identico schema e design del menu del gioco precedente, oltre a mantenere bolle di dialogo, animazioni per incantesimi e attacchi in combattimento, nonché per mostri e nemici. Insomma, si tratta di un porting con esattamente la stessa palette di strumenti che abbiamo visto prima, e solo in qualche piccolo riflesso nell'illuminazione o sull'acqua noto che la versione del software di sviluppo o gli asset utilizzati sono stati leggermente iterati. Naturalmente, questo remake è tanto più necessario sapendo che l'originale NES era tanto fondamentale quanto basilare, e che tutto ha richiesto una riprogettazione completa che trasuda amore e rispetto.

E' più o meno lo stesso nella seconda parte della demo, Dragon Quest II HD-2D Remake, in cui, anche sotto un importante restyling dell'opera originale, gestiamo un gruppo di quattro membri guidati dal nostro eroe protagonista, il principe di Midenhall. Nel caso di questo secondo capitolo ho potuto vedere direttamente un cambiamento rispetto all'originale, e cioè che il Princess of Cannock è ora un personaggio giocabile che si unisce al gruppo. Ancora una volta, questa demo ha solo lo scopo di esplorare gli aspetti più ovvi del menu, alcuni dei livelli e degli ambienti, oltre a provare alcuni dei combattimenti. Il produttore Masaaki Hayasaka ci ha detto dopo la sessione che erano molto soddisfatti del lavoro svolto e dell'accoglienza delle versioni HD-2D Remake del Erdrick Trilogy, e che ha escluso ulteriori lavori sui remake della serie in questo formato... o addirittura avventurarsi in un gioco completamente nuovo utilizzando questa tecnologia.

Se ti è piaciuto Dragon Quest III HD-2D Remake, non c'è motivo di perdersi il prossimo duo Dragon Quest I & II HD-2D Remake il 30 ottobre. Aggiungendo piccole modifiche per collegare la storia di questo con questi due giochi, la trilogia si adatta perfettamente ai tempi moderni e viene preservata nella migliore versione possibile di se stessa. È ora di partire di nuovo all'avventura!