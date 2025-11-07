Kirby Air Riders Anteprima finale: Probabilmente il gioco più polarizzante dell'anno

HQ

Non ci sono molte occasioni in cui sono veramente sconcertato da ciò che un videogioco presenta, ma dopo aver sperimentato il mio primo round di Kirby Air Riders, ero francamente senza parole. Durante l'ultimo viaggio al quartier generale di Nintendo a Windsor, quello che era iniziato come un giro abbastanza tipico per la vivace strada principale della città con il famoso castello che incombeva sopra la testa e che ospitava i monarchi britannici, si è presto trasformato in un caos totale quando sono stato catapultato in attività in quello che Nintendo stava chiaramente cercando di spiegare è il tentativo di Masahiro Sakurai di combinare le corse di kart e Super Smash Bros. "Smash on wheels" è quello che ci è stato detto prima di essere lasciati liberi in un gioco che molti altri partecipanti si sono affrettati a descrivere come "marmite", un'esperienza di cui ti innamorerai perdutamente o troverai piuttosto impegnativa da adorare.

In pochi istanti è chiaro che non si tratta solo di un altro pilota di kart, ma di non competere con Mario Kart World o Sonic Racing: CrossWorlds in nessun senso della parola. È un gioco di risse, corse, party game basato su veicoli, un titolo che indossa così tanti cappelli che il suo elevator pitch deve essere stato lungo quanto un discorso TED. Il punto è che non esiste un modo semplice e veloce per spiegare cos'è questo gioco e l'unico modo per capire davvero Kirby Air Riders è giocarci da soli.

Ma ciò che si nota immediatamente è lo stile Sakurai e l'essenza Smash che permea ogni crepa. I menu e l'interfaccia utente, tutto sembra essere stato preso dalla famosa serie di combattimenti, così come il modo in cui i personaggi sono disposti e offerti e anche il modo in cui viene presentata la selezione dei veicoli. Non si può negare chi ha realizzato questo gioco e quale visione creativa riflette. Eppure, per quanto tutti noi adoriamo Sakurai ed è difficile dire che all'icona giapponese non dovrebbero essere date tutte le risorse di cui ha bisogno per trasformare le sue idee in realtà, più tempo passavo in Kirby Air Riders, più iniziavo a chiedermi se gli avessero mai detto 'no' una volta durante il processo di sviluppo. E dico questo perché questo gioco è una follia eccentrica in ogni sua forma, è frenetico, selvaggio, difficile da capire, frenetico, colorato e rumoroso. Ancora una volta, o lo amerai o lo odierai.

Durante questo breve periodo di anteprima, ho avuto il lusso di affinare le mie abilità nelle aree di pratica, dove vari tutorial definivano le meccaniche del gameplay. Per la maggior parte, è abbastanza semplice e chiaro, tranne con l'avvertenza che non c'è input in avanti poiché i kart avanzano naturalmente senza bisogno del coinvolgimento del giocatore. Questo sembra liberarti e permetterti di passare più tempo a combattere, sia che si tratti di girare per scombussolare i rivali o di risucchiare NPC su ogni pista per ottenere il beneficio delle loro abilità. Allo stesso modo, non c'è la tradizionale meccanica di "derapata", ma si tira efficacemente il freno a mano e si carica una spinta per lanciarsi in curva in un modo davvero unico per le corse di kart. Finora non c'è molto da sorprendere i giocatori ed è così che mi sono sentito anch'io, poiché mentre alcune delle meccaniche richiedevano modifiche per essere padroneggiate, era abbastanza familiare. Ma poi entriamo nel gioco delle corse e delle battaglie...

È qui che le cose sono diventate sempre più folli. Prima è arrivato Air Ride, dove per circa 20 minuti ho avuto modo di sfrecciare e gareggiare con i rivali NPC su tre piste uniche piene di pericoli e segreti. Qui ho iniziato a notare che Kirby Air Riders è un gioco a dir poco insolito e che ha avvertenze e scelte di design che lo renderanno più inaccessibile e meno divertente per una fascia demografica più ampia, a differenza di come Mario Kart può toccare tutte le età e il pubblico. Ma era sempre la stessa idea di utilizzare le meccaniche stravaganti per raggiungere il traguardo il più velocemente possibile e, idealmente, al primo posto.

Poi è arrivato City Trial... È qui che le cose sono andate francamente fuori dai binari, sia nel bene che nel male. Questa è la modalità di combattimento basata sull'arena e simile a un gruppo, che è divisa in due parti. Il primo è un periodo di cinque minuti in cui si sfreccia in un livello aperto e si raccolgono diversi simboli che rappresentano punti attributo e si cambia persino kart per ottenere i loro vantaggi distintivi. Il motivo è che gli attributi che raccogli e il kart che selezioni verranno utilizzati nell'attività del gruppo che segue, quindi se raccogli una tonnellata di simboli che rappresentano la velocità e solo pochi che riflettono la maneggevolezza, il tuo kart sarà veloce ma un incubo da controllare. Potrebbe sembrare che ci sia un certo grado di strategia qui, ma in verità è un periodo caotico di follia in cui si sfreccia e si raccoglie tutto ciò che si può prima che un altro giocatore ti batta. Si tratta di cinque minuti di mania in cui si vola in giro senza alcun piano e ci si impegna persino in eventi mondiali (come le mini battaglie nell'arena) che possono premiare grandi bonus. Questo periodo è poi seguito da una meccanica di selezione dell'attività in cui si sceglie la modalità di gioco da giocare, in cui ho avuto l'opportunità di sperimentare una battaglia di combattimento, una modalità simile alle freccette e persino una corsa evasiva. Ancora una volta, si trattava di pura follia in cui una preparazione ponderata viene dopo le risposte reattive grezze, con il vincitore che è la persona che può causare il maggior caos o navigare più velocemente nei pericoli.

Per quello che vale, mi sono davvero divertito con Kirby Air Riders ma ha lasciato un'impressione in cui mi sono sentito un po' scioccato dall'esperienza. A volte è stato un attacco ai sensi, e nonostante abbia vinto tutte eCity Trial tre le partite che ho giocato, nonostante le domande degli altri giornalisti, non sono riuscito a dire loro come ho fatto. Non c'era strategia, non c'era pianificazione, ero solo io che abbracciavo la follia e mettevo insieme tutti i pezzi rimasti, ed è per questo che questo gioco sarà un'aggiunta molto polarizzante al portfolio Switch 2.

Alcune persone apprezzeranno la mania e ciò che Sakurai ha consegnato, mentre molti altri si troveranno disorientati e sopraffatti, incerti sul prodotto finale. È un gioco che cerca di essere così tante cose diverse contemporaneamente e mentre c'è intrattenimento da divulgare da questo, è anche un gioco difficile da consigliare in quanto non ha l'accessibilità e la semplicità tipiche di Kirby, né un pilota di kart, e nemmeno un combattente rissoso. C'erano molte altre modalità che non ho avuto modo di provare durante questa sessione pratica, quindi resta sintonizzato per la nostra recensione completa prima del lancio poiché il giocatore singolo Road Trip e il famoso Top Ride potrebbero creare o distruggere questo gioco.