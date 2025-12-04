Le impressioni di God Slayer: L'Ultimo Dominatore dell'Aria incontra Assassin's Creed

Non ero del tutto sicuro di cosa aspettarmi quando sono stato invitato a una delle prime presentazioni del prossimo action RPG di Pathea Games, The God Slayer. All'epoca non conoscevo il nome del gioco, solo che i creatori della serie My Time, adatta alle famiglie, stavano facendo una svolta nell'oscurità per un nuovo tipo di gioco, usando i loro anni di esperienza per creare un progetto completamente diverso da tutto ciò che avevano fatto prima sotto l'etichetta Pathea.

The God Slayer sicuramente spunta queste caselle. Solo dal titolo dovresti capire l'obiettivo principale del gioco. Stai uccidendo dèi. Non solo perché vuoi o perché sei arrabbiato come in God of War, ma perché sei stanco delle divinità sopra che trattano le persone come formiche. Così, ti unisci a un movimento di resistenza, diventando un vigilante mascherato che usa poteri elementali per eguagliare la forza degli dei. Ambientato in un mondo steampunk ispirato all'Asia, The God Slayer è diverso da molti dei giochi che vediamo oggi sul mercato, e mi ha subito catturato una volta guidato attraverso la demo di gameplay.

Vale la pena notare subito che non ho giocato a The God Slayer. Il gioco sembra ancora nelle fasi iniziali, ma disegna ancora facilmente con il suo spettacolo cinematografico. In un certo senso, mi è venuto in mente quando mi sono seduto per la prima volta a una presentazione di un gioco poco conosciuto chiamato Clair Obscur: Expedition 33 alla Gamescom 2024. All'epoca ero molto impressionato, ma scettico su quanto l'esperienza sarebbe stata reale rispetto alla demo. Per molti versi, la penso allo stesso modo per The God Slayer, perché Pathea Games sembra davvero aver trovato qualcosa di concreto.

Il God Slayer porta apertamente le sue ispirazioni. Hai padroneggiato tutti e cinque gli elementi (fuoco, acqua, terra, metallo e legno) e puoi usarli al meglio delle tue capacità in un'azione frenetica che ti vede falciare i nemici con pugni di fuoco, abbattere con massi enormi o armi di metallo evocate, o congelarli e controllarli con i poteri dell'acqua. Le animazioni e gli effetti dettagliati possono essere un po' appariscenti, ma la loro grafica impressionante ti lascia l'impressione duratura che il combattimento sarà intenso e tematico. Mescolare e abbinare elementi sembra molto divertente, ed è chiaro che Pathea ha sviluppato questo sistema oltre il semplice dare a ciascun elemento una mano di vernice diversa.

Prima di preparare i nostri pugni infuocati a colpire i servitori degli dei malvagi, ho potuto vedere la vasta città del gioco e alcuni dei suoi elementi di attraversamento. Non abbiamo visto la scelta del giocatore offerta nelle missioni secondarie di The God Slayer, ma mi è stato assicurato che il giocatore potrà affrontare le missioni secondarie nel suo stile nel prodotto finale. La missione demo vedeva il protagonista attaccare un dio alla base delle loro operazioni, a quanto pare. Traversal mescola un po' di parkour in stile Assassin's Creed con grandi salti e l'aiuto di alcuni poteri elementali, creando una bella combinazione che ancora una volta non crea confusione sulle sue ispirazioni, ma le sfrutta al meglio delle sue capacità. La città stessa è l'area principale del mondo aperto e sembra perfettamente progettata per ore passate a correre sui tetti o a correre tra i vicoli vicini. Un buon mix tra la mappa abbastanza aperta da giustificare l'esplorazione, ma non troppo aperta da farti chiedere se valga davvero la pena spendere 15 minuti verso nord.

È stato anche bello vedere i poteri elementali usati fuori dal combattimento. Le tegole del tetto potevano essere spazzate via verso un nemico sottostante o per fargli perdere i piedi. Si potevano raccogliere pezzi di metallo e lanciarli contro un gruppo. Questi prompt non sovraccaricheranno lo schermo, come mi è stato detto, ma permetteranno al giocatore di sperimentare i loro poteri al di fuori delle animazioni di combattimento ordinate. È un vero vantaggio nel dare vita al mondo di The God Slayer, perché mi ha ricordato Control che permetteva al giocatore di modificare i propri poteri, che ne avesse bisogno o meno.

Con la demo che sta per essere piuttosto breve, c'è ancora molto da vedere con The God Slayer. La narrazione, ad esempio, appare riconoscibile ma forse un po' schematica da quello che abbiamo visto finora. Era impossibile capire quanto fossero profondi i sistemi RPG, ma mi è stato detto che permettono diverse configurazioni dei giocatori e offrono anche interazioni sociali ricche con gli NPC. Dove The God Slayer brilla davvero, e ciò che mi ha davvero colpito durante la presentazione, è lo spettacolo del gioco. Ricorda in un certo senso Black Myth: Wukong, come un gioco che risulta così audace nel suo stile cinematografico da guardarlo con grande ammirazione. Sicuramente attirerà l'attenzione con clip sui social media, ma speriamo che Pathea Games abbia creato un'esperienza che faccia più che apparire semplicemente straordinaria. Quando arriverà, sarò entusiasta di vedere di più di The God Slayer.