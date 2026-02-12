Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Anteprima: Un grande aggiornamento grafico per lo spin-off RPG

HQ

Monster Hunter Stories è nato originariamente come spin-off per 3DS, un modo intelligente per continuare a stringere il popolare marchio tra gli utenti Nintendo proprio nel periodo in cui la serie si preparava al passaggio alle console HD con Monster Hunter World. Il suo seguito, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, uscito nel 2021 per Nintendo Switch e PC, ha riaffermato il marchio Stories come sottoserie parallela, ed è stato poi rilasciato per PS4 nel 2024 e Xbox nel 2025.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection uscirà ovunque per la prima volta il 13 marzo su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch 2, abbandonando completamente la Switch originale, e il motivo è chiaro all'inizio del gioco: la grafica ha subito un enorme miglioramento, con i design dei personaggi che sembrano più realistici e con proporzioni simili a quelle umane, mantenendo però l'atmosfera cel-shading, avvicinandoli a giochi come Dragon Quest XI o The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

I mostri sono anche cresciuti di dimensioni per assomigliare di più a quelli visti nei giochi principali come Monster Hunter Wilds. Anche se non è ancora grande come nei giochi "canonici", la scala più realistica dei personaggi umani e dei mostri rende il mondo di Azuria più divertente, soprattutto quando cavalchi i tuoi Monsties e voli su un Rathalos o scali montagne in cima a un Tobi-Kadachi. Non dimenticare: questi non sono giochi d'azione e usano lo stesso sistema di combattimento a turni dei capitoli precedenti, ma lanciare palle di fuoco o colpire Bnahabra o Izuchis con una testata e ucciderli all'istante ti dà una sensazione di potenza raramente vista negli RPG tradizionali...

Come funziona Monster Hunter Stories 3 su Nintendo Switch 2?

Abbiamo giocato le prime ore di Monster Hunter Stories 3 su Nintendo Switch 2. Purtroppo, questa versione non offre opzioni grafiche diverse, come PlayStation 5 o Xbox Series, dove puoi scegliere tra Prestazioni, Fedeltà Visiva o una modalità Bilanciata. Su Switch 2, il gioco sembra essere bloccato a non più di 30 fps tranne in rari casi, e a volte si spegne.

La demo rilasciata di recente che puoi ancora scaricare ha diviso la community: alcuni la vedono come un "killer di Pokémon", mostrando come dovrebbero apparire i giochi Pokémon moderni, ed è sicuramente molto più impressionante graficamente e con molti più dettagli rispetto a Pokémon Scarlet e Violet, l'ultimo Pokémon non ambientato in una noiosa città francese. Tuttavia, per un gioco esclusivo per Switch 2, ci aspettavamo che girasse un po' meglio e almeno offrisse la possibilità di un framerate più fluido in cambio di una certa fedeltà visiva che, dato il senso ad acquerello del gioco, non sarebbe stata così drammatica.

Dopo qualche ora, le virtù artistiche di Monster Hunter Stories 3 superano le sue limitazioni tecniche (almeno su Switch 2), e ti piacerà esplorare le vaste foreste di Azuria, piene di vita (alcune delle quali, le creature più piccole, stranamente non possiamo interagire in alcun modo), e vedere come incontri i mostri nelle prime ore, come Rathalos, Rathian, Gypceros, Yian Kut-Ku o Royal Ludroths, mantengono tutte le caratteristiche che li rendono temibili nei giochi principali.

Monster Hunter Stories 3: prime impressioni dopo i primi capitoli

Come forse già sapete se avete giocato ai capitoli precedenti della serie, i personaggi di Monster Hunter Stories non agiscono come cacciatori, ma piuttosto come cavalieri o ranger. Il loro compito è domare i mostri che poi diventano "Monsties", che poi puoi cavalcare e usare in battaglia. È la versione Capcom della formula della raccolta di mostri, anche se in Stories non catturi mostri selvaggi... e invece rubano le loro uova dalle tane dei mostri.

Il gioco presenta forti morali ambientali, e c'è persino l'opzione di liberare mostri per aumentare la popolazione della specie in natura. Rilasci mostri che avevi precedentemente rubato come uova, e con il vantaggio di gioco che le future uova che ruberai in quelle regioni ti daranno mostri con statistiche migliori: come messaggio animalestico, è un po' imperfetto, ma è un'ottima idea in una serie che deve costantemente giustificarsi per la sua premessa di uccidere mostri...

La storia principale, che riguarda una guerra imminente tra due regni, è raccontata in numerose cutscene e molti dialoghi doppiati, pieni di cliché da streghe del genere JRPG. La sceneggiatura non vincerà premi per l'originalità, ma mantiene la sua premessa, e alcuni personaggi secondari mostrano potenzialità mentre la loro relazione viene esplorata in missioni secondarie non obbligatorie ma altamente consigliate, che sbloccano ricompense, come ricette di cibo e certi oggetti che sembrano assolutamente necessari più avanti nel gioco.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ha una nuova storia e un nuovo mondo, quindi non serve giocare ai giochi precedenti per capirlo. Ha anche molti tutorial per spiegare il sistema di combattimento molto caotico, che all'inizio può sembrare opprimente. Tuttavia, se sei aggiornato con le sottotrame dei personaggi secondari e ti concedi un po' di tempo per esplorare e provare nuovi mostri (che salgono di livello incredibilmente rapidamente quando li inserisci nel gruppo, anche se non combattono), non avrai difficoltà a completare la storia, lasciando la vera sfida ai mostri più forti presenti in ogni luogo.

I miglioramenti grafici rispetto ai capitoli precedenti ci hanno dato una buona prima impressione, ma ora la domanda è se i punti della trama e i nuovi personaggi riusciranno a conquistarci mentre continuiamo il nostro viaggio in Monster Hunter Stories 3.