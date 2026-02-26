The Eternal Life of Goldman Anteprima: Un platform che davvero non dovresti perderti

HQ

HQ

Adoro i cartoni animati. Ricordo quando mio zio si prendeva cura di me e avevo libero accesso alle sue cassette VHS, alcune delle quali erano vere gemme. Ad esempio, aveva registrato molti vecchi cartoni animati, il mio preferito era la sempre egoista battaglia di Tom contro Jerry. Amavo le battute bellissime e la personalità di questi vecchi film. Ho ancora quell'amore, ma soprattutto quando incontro giochi che possiedono le stesse qualità. L'ho scoperto in The Eternal Life of Goldman, che è magico nella sua espressione ed è anche un platform piuttosto capace, sviluppato da Weappy Studio e pubblicato da THQ Nordic. Ho avuto accesso alla demo, che ora può essere giocata su Steam, un po' prima di voi, ed ecco le mie esperienze.

The Eternal Life of Goldman parla dell'anziano signore Goldman, che ho presto iniziato ad associare con lo zio Paperone di Duck Tales, perché è un vecchio con un bastone. Questo bastone può essere usato per molte cose, la cosa più importante è probabilmente che se salti e premi un pulsante, puoi usarlo come arma, in stile Shovel Knight (e Duck Tales), dato che il modo in cui infliggi i nemici è saltare sopra di loro con il bastone. Quindi, devi solo saltare su molte delle creature comuni e poi fare quel movimento simile a un canguro sulle teste delle creature che incontri lungo il percorso.

Annuncio pubblicitario:

La cosa interessante è che il bastone può essere espanso con altre funzioni. La canna è divisa in tre parti; La parte superiore ha un manico che può essere usato, tra le altre cose, per aggrapparsi agli anelli intorno ai livelli. Ad esempio, ci sono sezioni in cui devi usarla per superare ostacoli affilati aggrappandoti ai palloncini che fluttuano avanti e indietro. Se scegli una funzione diversa, puoi usare il bastone per causare danni, e anche la parte centrale può essere sostituita, così puoi scegliere tra varianti diverse che non saltano così in alto ma possono essere usate per certi enigmi nel gioco, oppure una versione metallica che ti porta più in alto ma non può essere usata per gli stessi compiti. L'ultima parte dello stick può essere usata in modi diversi, ma penso che tu stia iniziando a capire di cosa si tratta il ciclo di gioco. Ricorda molto le esperienze di Duck Tales già menzionate sulle vecchie piattaforme Nintendo degli anni '80 e '90, e anche un po' come Shovel Knight, dove è una pala e non un bastone con cui salti in questo modo. Sono sicuro che ci saranno molte altre opportunità per espandere la levetta nella versione completa di The Eternal Life of Goldman, ma ho avuto accesso a circa un'ora e mezza del gioco.

All'inizio sono morto spesso perché dovevo abituarmi, ma ho preso la mano abbastanza in fretta. Quando concateni diversi salti insieme e li combini con i movimenti dei nemici, saltando come una pulce felice, in realtà sembra perfetto.

E gli ambienti in cui salti sono davvero belli. La storia in The Eternal Life of Goldman è raccontata da una madre al proprio figlio. Non sono del tutto sicuro del genere, ma non importa molto. Racconta dell'anziano signore Goldman, che ai suoi occhi è un grande eroe. Inoltre, Goldman stesso può parlare con molti personaggi del gioco mentre si muove attraverso un ambiente estremamente bello. La grafica disegnata a mano è favolosa da vedere e è realizzata come una classica animazione fotogramma per fotogramma. La prima cosa che noti all'inizio del gioco è che la telecamera passa attraverso molti alberi dove vedi camaleonti e lucertole monitor che si muovono a mano, splendidamente disegnati a mano, mentre la telecamera si avvicina al gruppo di isole dove si trova Goldman. So che il riferimento a Cuphead è piuttosto ovvio, ma stiamo parlando di questo livello di arte e qualità visiva. È incredibilmente bello.

Annuncio pubblicitario:

Quando salti tra i tanti livelli, ci sono così tanti dettagli che diventa quasi distraente. C'è qualcosa che accade in primo piano, qualcosa sullo sfondo e qualcosa nel mezzo dove ti muovi. Vedi uccelli volare, vulcani che sputano magma e lava, e in primo piano puoi vedere, ad esempio, un ragno che tesse la sua ragnatela. Sembra quasi di giocare a un cartone animato dal vivo. Ho apprezzato ogni minuto del gioco e, unito al fatto che il design del platform stesso è davvero ben fatto, mi fa davvero aspettare con ansia questo piccolo ma ottimo gioco.

I comandi stessi sono impeccabili. Sono super precisi e reattivi, cosa necessaria anche perché il gioco a volte è piuttosto difficile. D'altra parte, è anche piuttosto indulgente per quanto riguarda i checkpoint, così non vieni scaraventato troppo indietro quando muori. Se sei un platform mediocre come me, morirai. Posso quasi garantirlo. Il gioco è diviso in piccole aree, ognuna delle quali funziona come un piccolo enigma che devi risolvere, sia usando il bastone in modo creativo sia superando alcune sezioni davvero difficili e pericolose con un design preciso del platform. Mi piace molto come The Eternal Life of Goldman ti permetta di ripetere le stesse piccole sequenze finché non decifre il codice. Ad esempio, ci sono strane creature che ti lanciano in aria se salti su di loro e ti spingono a terra se premi verso il basso. Allo stesso tempo, palloncini velenosi e altre strane creature cercano di ucciderti, quindi devi continuamente inventare nuove strategie. Quando finalmente raggiungi una delle tante fenici che fungono da checkpoint, è sia snervante che estremamente soddisfacente.

Se c'è una cosa che vorrei vedere cambiata nella versione completa di The Eternal Life of Goldman, sono le lunghe conversazioni testuali. Sono piuttosto difficili da leggere su uno schermo 4K, e sono così lunghi che ho perso la concentrazione più volte e ho semplicemente cliccato per tornare alla parte della piattaforma. Non credo sia questa l'intenzione. Spero davvero che Weappy Studio aggiunga il doppiaggio o almeno l'opzione per un testo più grande, perché renderebbe l'esperienza molto migliore per me. Ma a parte questo, non ho molto di cui lamentarmi. Sono estremamente entusiasta del gioco, e ora che tutti possono provare la demo gratuitamente su Steam, consiglierei sicuramente di dare una possibilità a The Eternal Life of Goldman se avete anche solo un minimo debole per la grafica disegnata a mano e il classico design dei giochi platform.