Call of Duty: Modern Warfare 4 Anteprima: Infinity Ward alza l'asticella anche se la formula è familiare

È mattina a Los Angeles e ho appena finito una colazione in un hotel americano che, per la prima volta nei miei 31 anni, includeva patate fritte con varie verdure. "Non è mai troppo tardi per provare qualcosa di nuovo" è diventato il mio motto per la giornata. Poco dopo, era ora di partire. Io, e circa altri 30 membri della stampa dei giochi, avevamo ricevuto l'ordine di riunirci nella hall dell'hotel alle 10:30, indossando il braccialetto verde che confermava la nostra partecipazione. L'autobus si diresse poi verso la sede di Infinity Ward per una dimostrazione di ciò che il prossimo grande progetto di Call of Duty avrebbe da offrire.

La presentazione è iniziata presentando una delle visioni di Infinity Ward per Call of Duty: ovvero, il concetto di "estratto dai titoli dei giornali", che, in breve, significa che l'ambizione è che i loro giochi sembrino essere stati presi direttamente dalle prime pagine. Non necessariamente i titoli veri e propri, dato che i titoli di Infinity Ward naturalmente rappresentano conflitti di finzione, ma la sensazione dovrebbe comunque esserci. I personaggi interpretati dovrebbero sembrare radicati e non come puri supereroi, e in breve, è una guerra cruda e cruda quella che ci aspetta.

Come molti avevano già ipotizzato, è il conflitto tra Corea del Nord e Corea del Sud a servire da ambientazione per Call of Duty: Modern Warfare 4. Secondo gli sviluppatori, ci sono molte ragioni per questo, ma si può riassumere semplicemente nell'ondata di cultura popolare coreana che ha travolto il mondo negli ultimi anni (bisogna dire più di K-pop e Squid Game?). Il conflitto stesso è anche unico perché i due paesi vicini hanno innumerevoli armi puntate l'uno contro l'altro in qualsiasi momento, ma questo non influisce significativamente sull'atteggiamento mentale degli abitanti. Gli sviluppatori di Infinity Ward hanno ritenuto che questo sia un esempio perfetto di "strappato dai titoli dei giornali", esplorando cosa succede quando improvvisamente le cose scoppiano e scoppia la guerra.

Dalla metà degli anni 2000, Call of Duty si è anche concentrato su vari tipi di forze speciali, mentre Modern Warfare 4 ha scelto, almeno in parte, di rappresentare tale conflitto dal punto di vista di giovani arruolati e soldati semplici che improvvisamente devono affrontare un attacco dal paese confinante a nord. La narrazione che segue mostra la loro lotta per la sopravvivenza, ma possiamo anche aspettarci qualche cambiamento di prospettiva poiché alcune parti del gioco si svolgono dietro le linee nemiche in Corea del Nord. Ovviamente, non sarebbe un gioco di Modern Warfare senza includere il leggendario banditore baffo Capitano Price nella formazione, ma a causa degli eventi degli episodi precedenti, questa volta ci viene presentata una versione più oscura dell'eroe di guerra. Incontriamo un capitano solitario e braccato mentre intraprende una missione di vendetta che dà il via alla serie di eventi attorno a cui ruota la storia. Scopriremo come tutto si incastrerà col tempo, ma possiamo aspettarci un'avventura che ci porterà in un viaggio in tutto il mondo, con Mumbai, New York, Parigi e Russia tra i luoghi dove possiamo aspettarci di combattere.

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Una volta coperta la campagna, era il momento di parlare del multiplayer, che è ancora oggi la pietra angolare del franchise di Call of Duty. Questa volta, Infinity Ward si è lanciato con l'ambizione di rendere l'esperienza di gioco più fluida e immersiva rispetto al passato. Ad esempio, hanno preso ispirazione dall'industria cinematografica nel loro tentativo di permettere al giocatore di interagire maggiormente con l'ambiente, incluso facendo reagire di più gli oggetti quando vengono colpiti da colpi di arma da fuoco. Le pentole si frantumano, gli idranti spruzzano acqua e gli oggetti volano via dagli scaffali, elementi davvero belli, ma nonostante l'entusiasmo degli sviluppatori, non potevo fare a meno di chiedermi quanto sia davvero rivoluzionario questo progetto? Certo, forse non era mai apparso in Call of Duty prima, ma non è certo la prima volta che un gioco offre questo tipo di effetto.

Un'altra cosa in cui Infinity Ward ha messo molto impegno in questo periodo è assicurarsi che i movimenti del tuo personaggio siano il più accessibili e immersivi possibile. Durante la presentazione, è stato chiaro che il principio guida è che, come giocatore, dovresti sentirti un soldato d'élite mentre ti muovi nel mondo. Per raggiungere questo obiettivo, hanno approfondito tutte le micro-animazioni e le transizioni dei modelli di personaggio che avvengono costantemente, per trovare nuovi modi per far sentire il giocatore più agile.

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Esempi di sistemi rielaborati includono il sistema di coperture, che in Modern Warfare 4 permette un maggiore controllo del giocatore e ora consente ai giocatori di sbirciare dietro gli angoli mentre sono appesi ai muri. Anche i movimenti del personaggio sono diventati più aggraziati, permettendo input più attivi al giocatore, ed è stata introdotta una nuova manovra in cui il personaggio scivola in avanti sulla schiena e finisce in posizione prona.

La sensazione delle armi, che è anche una parte centrale di Call of Duty, è stata rielaborata per aumentare l'immersione dei giocatori. Infinity Ward ha, tra le altre cose, lavorato sulla profondità di campo per far sembrare le armi meno compresse, e ha introdotto qualcosa chiamato "Enhanced FOV" per aumentare il campo visivo del personaggio. Il lampo della volata dell'arma, che prima poteva nascondere un avversario, è stato anche modificato per migliorare la visibilità anche durante scontri a fuoco intensi. In generale, hanno anche esaminato come il personaggio impugna e maneggia l'arma per una sensazione più realistica. La grande notizia è che ora il fuoco dal fianche spara esattamente nella direzione in cui punta la canna, invece che nello spruzzo casuale di polvere da sparo che era stato standard nel genere.

Ma anche se suona bene, cosa c'è di nuovo in termini di gameplay, ti starai chiedendo? Beh, te lo dico io. Gli sviluppatori di Infinity Ward, ad esempio, sono stati molto orgogliosi di presentare i cosiddetti "accessori Apex", disponibili su tutte le armi del gioco e sono l'ultima cosa che si sblocca per ciascuna arma. Come suggerisce il nome, gli accessori Apex non sono i soliti potenziamenti, perché vanno oltre e, in alcuni casi, diventano un po' comicamente esagerati, con, ad esempio, un fucile a pompa integrato in una piccola pistola, coltelli lanciativi attaccati ai lati di un fucile, o un'arma con luci stroboscopiche integrate che accecano gli avversari, e poi ci sono anche una varietà di soluzioni esplosive. Personalmente, devo dire che sembrano aggiunte divertenti che ti fanno sempre aspettare con ansia la ricompensa finale per la tua arma preferita, ma allo stesso tempo mi chiedo quanto sarai davvero desideroso di usare gli accessori Apex quando non ci sarà più nulla da sbloccare. Il tempo lo dirà, ma la decisione di metterli tutti alla fine di ogni lista di potenziamenti sembra un po' strana fin dall'inizio.

Sul fronte dei loadout, anche Infinity Ward ha sviluppato il suo sistema e ora ci permette di collegare operatori specifici e ricompense di killstreak ai nostri equipaggiamenti salvati, il che sembra un passo successivo ovvio. Un'altra novità di Modern Warfare 4 è l'assistente di equipaggiamento basato sull'IA Gunny, disponibile per selezionare l'equipaggiamento per i giocatori che non si sentono abbastanza ispirati o esperti da farlo da soli. Sono inclusi anche i vantaggi, e questa volta torniamo alle basi: scegli tre e ti butti in battaglia.

Anche il sistema Prestige è stato rinnovato ed è disponibile questa volta in due versioni separate tra cui scegliere. La classica modalità Prestigio resetta tutti i tuoi progressi come al solito ma ti permette di continuare a combattere con un aumento del 20% di XP, con qualche ricompensa extra lungo il percorso. Se non sei disposto a liberarti di tutto ciò che possiedi e ricominciare da zero, c'è un'opzione più delicata che ti permette di tenere quasi tutto l'equipaggiamento insieme a un piccolo aumento di XP.

Oltre a molte modalità multiplayer classiche come Deathmatch e Cerca e Distruggi, Modern Warfare 4 offre un paio di nuove funzionalità. Un esempio di questo è una modalità in stile deathmatch chiamata Inflazione, in cui i giocatori perdono "taglie" quando muoiono e la squadra che ha raccolto più soldi allo scadere del tempo viene dichiarata vincitrice. Sparatoria è una modalità in cui due squadre da dieci giocatori si sfidano su una mappa che cambia man mano che la partita procede, e ci saranno anche almeno due modalità di gioco principali, Avamposto di Combattimento e Assalto Frontale, dove veicoli e fanteria giocano un ruolo chiave.

A proposito di mappe, abbiamo anche avuto un primo sguardo al Westbridge Training Facility, o Code Name Killblock come è anche conosciuto, che è la nuova mappa dinamica di Infinity Ward che cambia durante la battaglia in modo che nessuna partita sia mai esattamente uguale. L'idea di base è che il livello sia diviso in diverse componenti, alcune delle quali consistono in punti di riferimento familiari della serie Modern Warfare che ruotano costantemente; Al lancio, il piano è di avere circa 500 diverse combinazioni disponibili.

Poi la presentazione è finita e siamo stati accompagnati in una grande sala dotata di innumerevoli postazioni da gioco. Quindi era tempo di andare in guerra insieme ai miei colleghi giornalisti. Quello che è seguito è stato poco più di un'ora di gioco in varie modalità multiplayer, e anche se devo ammettere di essere un principiante in Call of Duty, posso comunque dire con certezza che... Beh, sembra CoD. Le armi venivano sparate da tutte le direzioni e venivo colpito alle spalle più volte di quante dovrebbero essere consentito, ma mi sono divertito molto. Con la presentazione ancora fresca nella mente, posso anche confermare che quanto detto sull'agilità del personaggio e sulla gestione delle armi sembra essere vero. Call of Duty è tornato, e con Modern Warfare 4, almeno secondo me Infinity Ward ha fissato l'asticella alta.