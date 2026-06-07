Spyro: A Realm Beyond Anteprima - 6 cose da notare dall'annuncio

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Sta finalmente succedendo! Dopo quasi 20 anni, Spyro the Dragon torna e riceve un gioco completamente nuovo, questa volta sviluppato dai geni dietro la Trilogia Spyro: Reignited. Appena usciti da Activision e riconquistati la propria indipendenza, Toys for Bob ha lavorato duramente per creare un nuovo capitolo nella saga più ampia, un ritorno alle forme per l'iconico drago viola, come è appena stato rivelato all'Xbox Games Showcase.

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La rivelazione è stata breve, offrendo un trailer che univa animazioni CG a frammenti di gameplay, ma abbiamo anche avuto il lusso di partecipare a una recente presentazione con gli sviluppatori di Toys for Bob che ha messo in luce il progetto. Detto questo, ecco sei cose da tenere a mente dalla rivelazione Spyro: A Realm Beyond, con la precisazione aggiuntiva che non abbiamo ancora visto nulla di più dal gioco di quanto abbiate vuoi, né abbiamo avuto la possibilità di giocare al titolo.

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1. Spyro si troverà ad affrontare un "nuovo male", senza segni di alleati chiave

All'inizio del trailer, viene specificamente menzionato che Spyro affronterà un "nuovo male". Questo esclude quasi un ritorno di Malefor, Ripto o una minaccia passata che Spyro ha affrontato, dando davvero il via a una nuova era per il drago viola.

Allo stesso modo, il trailer non mostrava alcun segno di Sparx o di altri alleati chiave di Spyro, ponendo la domanda se questi personaggi secondari faranno un'apparizione. Quello che Toys for Bob ha chiarito è che questo gioco era molto incentrato su Spyro, quindi non aspettatevi di giocare con altri personaggi in questo capitolo.

2. A Realm Beyond è considerato un "punto d'ingresso per i nuovi giocatori" ma anche "pieno di eredità" per i fan veterani

Partendo dal punto sopra, il riferimento a questo gioco come "punto d'ingresso" suggerisce che il lore e le avventure passate saranno trattati proprio come questo... il passato. Senza dubbio ci saranno riferimenti alle precedenti imprese di Spyro, ma non dovremmo aspettarci un gioco costruito su fondamenta vecchie di decenni, dato che sembra proprio una rinascita (una 'riaccensione', se vogliamo) del drago viola.

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3. Le meccaniche del "volo attivo" sembrano essere incredibilmente importanti per l'insieme più ampio

Toys for Bob continuava a menzionare l'espressione "volo attivo", che sembra essere il loro modo di spiegare che Spyro sarà in grado di fare più che semplicemente planare in questo gioco. Non è più un semplice platform 3D, dato che il drago viola ora ha controlli e meccaniche di movimento più raffinate, modi per orientarsi nel livello più ampio e permettere ai giocatori di lasciare il proprio segno su come Spyro arriva dal punto A al punto B.

A tal fine, abbiamo visto normali planare ma anche tuffarsi per aumentare la velocità e permettere a Spyro di lanciarsi in un percorso planante più veloce, tutto questo prima di scatenare un attacco a palla di fuoco per incendiare un mucchio di fieno e causare una corrente ascendente e rilanciarsi nella skybox, sbattendo le ali lungo il percorso per aumentare l'altezza. Ancora una volta, in un certo senso sembra uno Spyro 2.0, se vogliamo guardare solo alle meccaniche di movimento.

4. Spyro: A Realm Beyond è un mondo aperto?

E basandosi su quest'ultimo punto, mentre Toys for Bob si è rifiutato di confermare se Spyro: A Realm Beyond sia un'esperienza open-world, il trailer sembrava certamente suggerire che i livelli più tradizionali venissero lasciati indietro. Forse ci saranno livelli aperti più complessi invece di un mondo aperto completo, ma quello che ci è stato mostrato finora suggerisce che il ritorno di Spyro non sarà rigido come, per esempio, l'ultima uscita di Crash in Crash Bandicoot 4: It's About Time, che per coincidenza è l'ultimo grande titolo di Toys for Bob.

5. Tom Kenny torna a dare la voce al drago viola

I veterani di Spyro ricorderanno che Tom Kenny – probabilmente più noto come la voce di SpongeBob SquarePants ma con crediti di attore in tanti ruoli vocali iconici – ha dato voce a Spyro the Dragon nei tre giochi originali di Insomniac tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000. Visto che Spyro sta vivendo una sorta di rinascita in A Realm Beyond, il primo nuovo titolo della serie dopo circa 20 anni, è giusto che anche Kenny torni, giusto? È proprio quello che stiamo ottenendo, mentre Kenny e Spyro si riuniscono, cosa che senza dubbio andrà di pari passo con la precedente nota che questo gioco è "pieno di eredità".

6. Potrebbe essere l'ultima volta che vediamo Spyro arrivare su una vasta gamma di piattaforme e sarà l'ultimo gioco Toys for Bob su Spyro/Crash?

Quando Toys for Bob si separò da Activision e divenne indipendente, fu spiegato che il prossimo titolo dello sviluppatore sarebbe stato pubblicato da Activision e, per estensione, da Xbox Game Studios, confermando praticamente all'epoca che Spyro o Crash sarebbero stati il punto focale. L'accordo non sembrava menzionare altro oltre a questo, quindi una volta che Spyro: A Realm Beyond debutterà, potrebbe essere l'ultima volta che Toys for Bob consegna un gioco Crash/Spyro? E dato che Xbox sembra tornare a concentrarsi su giochi esclusivi – senza dubbio simile a PlayStation, tenendo i titoli single-player e permettendo al multiplayer di avere un design cross-platform più ampio – sarà questa l'ultima volta che vedremo Spyro o Crash su PlayStation o Nintendo platform? È una domanda importante, ma senza dubbio dipende da quanto A Realm Beyond avrà successo sia nell'ecosistema Xbox sia sulle altre piattaforme rivali supportate.

Detto tutto questo, tutto ciò che possiamo fare ora è aspettare, dato che Spyro: A Realm Beyond arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 da qualche parte della primavera 2027, includendolo anche nella libreria Game Pass.