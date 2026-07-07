The Blood of Dawnwalker Anteprima pratica: Liberare le radici di The Witcher e una storia cupa ci ha lasciato piacevolmente sorpresi

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Sono seduto in una sezione privata dell'Armeria Reale al Palazzo Reale di Stoccolma, pronto a trascorrere un paio d'ore con il gioco d'esordio del neonato studio Rebel Wolves. Lo sviluppatore, tra l'altro, è stato fondato da un gruppo di veterani del settore che in passato avevano ricoperto ruoli di alto livello durante lo sviluppo dei giochi The Witcher.

L'atmosfera all'interno della sala debolmente illuminata è piena di attesa, e noi della stampa videoludica guardiamo intorno con curiosità mentre file di stazioni demo si fiancheggiano sulle pareti di pietra secolari. Se vuoi il mio parere, è l'ambientazione perfetta per immergersi in un mondo fantasy medievale fatto di magia oscura e vampiri.

La mia avventura inizia con la stessa sequenza iniziale mostrata nei trailer, dove il protagonista Coen cerca disperatamente di proteggere sua sorella colpita dalla peste da un gruppo di soldati spietati. Proprio quando ogni speranza sembra persa, gli assalitori vengono tesi un'imboscata dal signore vampiro Brencis, che elimina rapidamente tutti gli assalitori prima di curare la ragazza malata con qualche goccia del suo stesso sangue curativo.

L'inizio stabilisce immediatamente un mondo fantasy oscuro e brutale dove né gli umani né i vampiri sembrano una compagnia particolarmente piacevole, e la mia curiosità è nuovamente stuzzicata nel scoprire cosa stessero tramando gli ex sviluppatori di The Witcher.

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Poco dopo, vengo liberato nel mondo aperto con un obiettivo urgente: partecipare a un raduno guidato da vampiri nella chiesa locale quella sera. Lo stesso Brencis che salvò Coen e sua sorella all'inizio del gioco ha da allora preso il controllo della regione e dei suoi abitanti. In cambio del permesso a lui e ai suoi seguaci di banchettare con il loro sangue, promette protezione da malattie e minacce esterne. Sulla carta può sembrare un accordo reciprocamente vantaggioso, ma in pratica diventa subito chiaro che il rapporto è molto più simile a quello tra un allevatore di bestiame e il suo bestiame.

Ma può aspettare. Il giorno è ancora giovane, e Coen ha una lunga lista di cose da sistemare prima del calar della notte. Quanto riesco a realizzare è dettato dal nuovo approccio del gioco alla gestione del tempo, dove, in termini semplici, il tempo viene trattato come una risorsa tangibile spesa in attività diverse. Dal momento in cui metto per la prima volta i panni di Coen quella mattina fino al raduno dei vampiri di sera, ho quattro unità temporali a mia disposizione.

Esplorare il mondo non richiede tempo, quindi sono libero di vagare quanto voglio. Tuttavia, se decido di intraprendere una missione o qualsiasi altra attività contrassegnata con l'icona del consumo di tempo, si spreca un'unità temporale e l'orologio avanza di un passo. Questo significa che scegliere quali attività dare priorità richiede una buona dose di pianificazione attenta. The Blood of Dawnwalker è anche progettato in modo che molte delle sue missioni secondarie si alimentino direttamente nella narrazione generale.

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Per esempio, quando ho scelto di non aiutare un'anziana donna a recuperare un pezzo di stoffa rubato che era in qualche modo importante per i vampiri, l'ho poi trovata appeso a testa in giù dentro la chiesa, prosciugata di sangue, un cupo promemoria per il resto della popolazione di ciò che accade a chi tradisce i propri padroni.

Non importa in quale direzione scelgo di andare, continuo a imbattermi in nuove cose da fare lungo la strada. A un certo punto, vengo coinvolto nel mistero di un figlio scomparso da un carro di fieno, poco dopo scopro una baita fatiscente infestata da un fantasma urlante, e presto mi ritrovo a avventurarmi in una grotta dove vengo teso un'imboscata da un feroce vampiro-zombie. Durante il mio relativamente breve periodo con Coen, ho appena scalfito la superficie di tutto ciò che il gioco aveva da offrire, ma è diventato subito chiaro che The Blood of Dawnwalker è tutt'altro che carente di attività.

Quando ho chiesto agli sviluppatori quante partite servirebbero per vivere tutto ciò che il gioco ha da offrire, non hanno potuto dare una risposta definitiva, ma hanno stimato che ne sarebbero volute circa tre, a seconda di come scegli di affrontare il mondo. Sulla stessa linea, non ho potuto resistere a chiedere se un giocatore ambizioso potesse semplicemente rintracciare e uccidere l'antagonista principale, Brencis, all'inizio dell'avventura e portare la storia a una fine improvvisa.

Mi è stato detto che la posizione del signore vampiro sarà nota quasi fin dall'inizio, rendendo tale tentativo del tutto possibile, a patto che tu riesca in qualche modo a guidare il tuo Coen gravemente sotto-livello attraverso una serie di pericoli, ognuno dei quali potrebbe probabilmente privarlo della vita, dell'onore e della dignità senza nemmeno sudare. Sospetto che gli speedrunner si divertiranno un mondo con questo.

Parlando di sopravvivere a scontri pericolosi, il sistema di combattimento in The Blood of Dawnwalker è costruito attorno a meccaniche che ricordano giochi come Nioh e For Honor. Sia gli attacchi che i blocchi possono essere eseguiti in quattro direzioni: sinistra, destra, alta e bassa, e ogni volta che un nemico attacca, un indicatore mostra la direzione del colpo in arrivo, indicandoti in quale direzione bloccare per evitare danni. Se non hai voglia di affrontare il sistema direzionale, puoi invece farti strada tra i combattimenti con attacchi e blocchi più generali, anche se questo approccio consuma un po' più di resistenza a Coen.

Personalmente, ho trovato che il combattimento mancasse di un taglio più tagliente nelle difficoltà più basse, il che mi ha spinto a passare presto a una modalità più impegnativa, dove le rotelle venivano staccate a favore di battaglie più realistiche e immersive. Qui, ci vogliono meno colpi sia per me che per i nemici per cadere, dando molta più importanza al gioco difensivo. Questo, a sua volta, diventa più impegnativo perché il gioco non mi avverte più da quale direzione arrivano gli attacchi in arrivo. È stato difficile, e sono morto abbastanza spesso che un gentile membro del team di sviluppo mi ha avvicinato due volte per suggerire di abbassare la difficoltà. Allo stesso tempo, ha portato a un'esperienza di gioco molto più pulita, che si basava meno su grandi indicatori di avvertimento lampeggianti e più sulla mia capacità di leggere i movimenti degli avversari.

So che non tutti sono così spericolati come me, ma vale la pena sottolineare che quando scoppiano i combattimenti, il gioco offre molte opzioni sia per i giocatori casual sia per chi cerca una sfida più dura.

Ma cosa è successo quella sera in chiesa, vi chiederete? Beh, senza rovinare troppo, tutto è andato naturalmente storto in modo spettacolare, e la famiglia di Coen è stata catturata da Brencis. È qui che inizia davvero la storia di The Blood of Dawnwalker, quando scopro di avere 30 giorni per salvare i miei cari prima che vengano considerati perduti per sempre. In altre parole, 30 unità di tempo accuratamente impiegate si frappongono tra Coen e salvare la sua famiglia.

Gli sviluppatori hanno anche voluto sottolineare che il gioco non finirà necessariamente dopo quei 30 giorni, ma salvare la sua famiglia è l'obiettivo principale di Coen fin dall'inizio. Se i giocatori non sono particolarmente interessati a perseguire quella missione di salvataggio, però, apparentemente sono liberi di ignorare del tutto la missione principale, lasciare la famiglia al proprio destino e continuare il viaggio di Coen come un vagabondo solitario e orfano. La libertà di costruire la propria avventura sembra essere sorprendentemente ampia.

Inoltre, Coen non è un uomo qualunque. All'inizio dell'avventura, diventa chiaro che è quello che viene chiamato un Dawnwalker, un vampiro appena trasformato la cui trasformazione si è discostata dalla norma, permettendogli di camminare liberamente in pieno giorno in un modo che ridurrebbe in cenere qualsiasi altro succhiasangue. Questa condizione unica presenta una gamma di abilità che variano a seconda dell'ora della giornata.

Di notte, emerge un lato molto più demoniaco di Coen, concedendogli accesso a varie forme di magia oscura. La spada che brandisce durante il giorno viene gettata da parte, e sotto la copertura dell'oscurità adotta uno stile di combattimento molto più feroce, lacerando i nemici con zanne allungate e artigli affilati come rasoi. Bere il sangue sia dei nemici che degli animali ripristina la salute persa, mentre nuove abilità si sbloccano salendo di livello, dove due alberi di abilità distingono i poteri vampirici notturni di Coen dalle abilità umane durante il giorno, e in stile classico RPG, guadagno nuovi punti abilità sconfiggendo nemici e completando missioni.

A proposito di RPG, il combattimento non è affatto l'unico focus in The Blood of Dawnwalker. Il gioco pone anche notevole enfasi sulle relazioni umane (e disumane), molte delle quali si sviluppano attraverso le scelte di dialogo. Per rendere più facile la navigazione nelle conversazioni, gli sviluppatori hanno evidenziato le scelte che fanno avanzare il dialogo principale in giallo, mentre tutte le altre risposte appaiono in bianco. Personalmente, sono un po' scettico nel dare ai giocatori un'indicazione così chiara di quale opzione spinga avanti la storia, perché inevitabilmente rende i percorsi di dialogo rimanenti meno significativi.

Alla fine è una questione di preferenze personali, ma vale la pena menzionarlo. Ho sollevato il problema con gli sviluppatori, che mi hanno spiegato che il loro obiettivo è soddisfare il maggior numero possibile di giocatori. Poiché non tutti vogliono esplorare ogni conversazione in profondità—e alcuni vogliono semplicemente superare il dialogo e passare al prossimo combattimento—hanno ritenuto che questo fosse un compromesso sensato. Giusto, suppongo. Eppure, non posso fare a meno di sentire che qualcosa di fondamentale nell'esperienza del gioco di ruolo rischia di andare perso, quando so già esattamente quale battuta farà progredire la storia. Se questo sarà davvero vero è qualcosa che dovrò aspettare e vedere nel gioco finale.

Le quattro ore trascorse con The Blood of Dawnwalker volarono volando mentre ero seduto nell'armeria, e nel complesso rimasi piacevolmente sorpreso da ciò che vidi. La storia appare cupa e coinvolgente, con Coen che intraprende il suo viaggio con posta in gioco incredibilmente alta. Le radici degli sviluppatori nella serie The Witcher sono evidenti ovunque, dall'atmosfera ricca e i dettagli visivi impressionanti fino al gameplay stesso. Ci sono stati momenti in cui i comandi mi sono sembrati un po' imprecisi, e ho trovato il sistema dei menu un po' meno intuitivo di quanto sia abituato. Detto ciò, con ancora un paio di mesi al lancio del gioco, c'è ancora molto tempo per perfezionare quei dettagli finali, quindi non sono particolarmente preoccupato.

C'è qualcosa di davvero speciale nel vedere l'entusiasmo di qualcuno che ha dedicato anni di duro lavoro a un progetto di passione e finalmente ha la possibilità di mostrarlo al mondo. Era chiaro che il team di Rebel Wolves era immensamente orgoglioso di ciò che il loro studio ha realizzato e profondamente appassionato nel rendere The Blood of Dawnwalker il miglior gioco possibile. Stavano già parlando di come la storia di Coen potesse continuare in potenziali sequel, il che sicuramente riflette le loro ambizioni a lungo termine per il franchise.

Personalmente, la mia sessione pratica mi ha lasciato con la voglia di averne ancora, e ho già iniziato a contare i giorni fino al 3 settembre, quando The Blood of Dawnwalker uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Quando ho chiesto se in futuro si potesse considerare una versione per Switch 2, la risposta è stata semplicemente: "nessun commento". Il che, in particolare, non è un "no".