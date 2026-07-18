Lies of P: Edizione Completa su Nintendo Switch 2 Anteprima Tecnica: Prestazioni che non sono una bugia

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Quando il Nintendo Switch 2 è stato annunciato per la prima volta, alcuni critici, me compreso, hanno alzato le sopracciglia per l'attenzione di Nintendo sulle specifiche tecniche migliorate della console. Quelle cose erano sicuramente piacevoli, considerando l'età della Switch originale, ma mi chiedevo quante console avrebbero spostato, considerando che il punto di forza principale di Nintendo è spesso la propria IP, mentre i miglioramenti tecnici per la nuova console hanno principalmente venduto l'idea di più porting. All'epoca non riuscivo a capire quanto fosse impressionante vedere giochi come Cyberpunk 2077, Split Fiction e ora Lies of P girare su console.

Lies of P sembra un gioco sottovalutato. Anche dopo milioni di giocatori e molti riconoscimenti, vale comunque la pena ricordare che Round 8 Studio e Neowiz hanno offerto quello che rimane il miglior gioco Soulslike non sviluppato da FromSoftware stesso. Il worldbuilding, il combattimento, la grafica sono tutti eccellenti in Lies of P. Un successore spirituale della grandezza di Bloodborne e Sekiro che mantiene la propria unicità per tutto il tempo. Un gioco che, se non fosse stato lanciato tra la miriade di altre uscite straordinarie uscite nel 2023, sarebbe facilmente salito in cima a molte liste di GOTY. Ora è sulla strada per essere disponibile su una nuova piattaforma, e fortunatamente, anche con poco tempo di utilizzo, sono libero di lodare le prestazioni di Lies of P su Nintendo Switch 2.

Cioè, se stai giocando in Modalità Prestazioni. Almeno in modalità portatile, che è dove ho passato la maggior parte del tempo a giocare a Lies of P: Complete Edition finora. C'è una patch per le prestazioni del giorno uno che arriverà il 6 agosto, quando il gioco uscirà per Nintendo Switch 2, ma nello stato in cui si trovava durante la mia anteprima, passare a Qualità ha subito causato un calo di frame, cosa piuttosto sconcertante, anche se l'aumento della fedeltà visiva era piacevole da vedere. Riflessi, luci e ombre erano migliori nella modalità Qualità, ma in modalità portatile i fotogrammi erano davvero a scatti. In modalità Performance, però, Lies of P: Complete Edition è un porting per Switch 2 incredibilmente fluido, anche quando lo porti in movimento.

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Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla fluidità del frame rate (che migliorerà solo con quella patch del primo giorno che ho menzionato), qualcosa di fondamentale quando affronti combattimenti impegnativi e frenetici. Vuoi che le tue morti in un gioco come Lies of P vengano attribuite alle tue abilità o alla loro mancanza, non ai frame tremanti o a un lag. Ci sono stati alcuni spettacolari al caricamento, così come qualche calo di framerate entrando in una nuova area o facendo grandi sweep ispirati all'E3 con la mia fotocamera, ma nulla mi ha impedito di tagliare i burattini a pezzi a mio piacimento in Modalità Performance. Senza la maggiore fedeltà visiva, era più facile notare alcuni volti sfocati e ravvicinati, oltre a qualche altro calo di qualità, ma realisticamente non era nulla che si noterebbe giocando, e Lies of P è facilmente uno dei giochi più belli che abbia mai giocato su Nintendo Switch 2 finora.

Mentre era in dock, sia la modalità Qualità che quella Performance funzionavano bene per me, ma uno dei principali vantaggi di un gioco che arriva su Nintendo Switch 2 (a meno che non sia la tua unica macchina da gioco) è l'elemento di portabilità. Lies of P è stato lanciato su Xbox One e PS4 nel 2023, quindi forse non sorprende che il gioco abbia un porting davvero solido per Nintendo Switch 2, ma è comunque qualcosa da lodare. Ho anche notato che la console non si scaldava troppo né faceva molto rumore mentre correvo intorno a Krat. All'inizio pensavo che i tifosi stessero ruggendo a piena capacità, solo per scoprire che era il rumore della partita, con vento e pioggia che sferzavano intorno al mio burattino dal naso rosso e bugiardo. Quello che posso dire sull'effetto che il gioco ha sulla console è che consuma rapidamente la batteria su portatili. Circa il 60% della batteria del mio Nintendo Switch 2 era finito entro un'ora dal gioco Lies of P: Complete Edition.

La sua modalità Quality può essere un po' una condanna a morte al gameplay in modo portatile, ma nel complesso Lies of P: Complete Edition su Nintendo Switch 2 è un porting fluido e molto solido da quello che ho capito dalle prime impressioni. Offre tutti i miglioramenti di gameplay degli anni successivi alla sua prima uscita, oltre al DLC Overture, e la stessa esperienza soddisfacente che si avrà su un'altra console o PC, con un frame rate e una fedeltà visiva leggermente inferiori. Sono più che disposto ad accettare questo patto, se significa poter vivere le mie avventure a Krat in movimento.

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