EA Sports FC 27 Anteprima: Abbiamo avuto un contatto diretto con The Grounds

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La grande novità di quest'anno in EA Sports FC 27 è senza dubbio la nuova modalità di gioco, The Grounds. Recentemente ho avuto l'opportunità di provare questa nuova funzione di persona a Vancouver, in Canada, anche se per un periodo molto limitato, e condividerò qui alcune delle mie impressioni, oltre a cosa potrete aspettarvi quando il gioco uscirà a settembre.

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Se hai giocato alla serie NBA 2K in qualsiasi momento degli ultimi anni, riconoscerai subito il concetto. In parole povere, è un hub online progettato come un mondo aperto dove puoi muoverti, usare emote, mostrare il tuo nuovo kit acquistato e, soprattutto, trovare la strada tra diversi tipi di partita. L'idea di EA Sports è che questo diventi anche il nuovo modo di vivere i Club, la modalità di gioco in cui ti uni agli amici per formare il tuo club e giocare contro altri club online. Qui potrai ora rappresentare i colori del tuo club in vari tipi di partite in cui non dovrai nemmeno giocare con i tuoi compagni di squadra. Potrai partecipare, ad esempio, a una partita a tre con compagni sconosciuti tramite drop-in, contribuendo comunque agli obiettivi richiesti per varie sfide. Naturalmente, potrai anche giocare partite a 11 contro 11.

"Tutto in The Grounds è stato progettato da zero per rispondere a tre richieste chiave dei giocatori. Numero uno: i tifosi vogliono più modi per giocare insieme, sia con amici e compagni di club sia individualmente. Numero due: Vogliono più modi per costruire la loro identità calcistica, più modi per progredire. Numero tre: Vogliono più modi per vivere la cultura calcistica nella sua interezza, dentro e fuori dal campo", hanno detto gli sviluppatori durante una presentazione.

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Mbappé posa davanti a un sacco di elementi del gioco.

Novità di quest'anno con i club è che ora ci saranno anche tornei a 11 giocatori, non solo le solite partite classificate. Nel corso dell'anno, il numero di turni nei tornei e le varie regole delle partite cambieranno, così come le ricompense che accompagnano questi tornei.

"Anche se ci saranno motivi individuali per giocare queste esperienze e sviluppare il tuo avatar, stiamo anche introducendo gli obiettivi del club. Quindi ci saranno incentivi per voi e i vostri compagni di club a lavorare insieme o separatamente per progredire, competere e completare ricompense uniche."

Tuttavia, come detto, questa nuova modalità di gioco non è solo per i giocatori che giocano nei Club. Puoi anche entrare direttamente come giocatore solitario. Il mondo aperto è diviso in tre diversi distretti basati su Argentina, Inghilterra e Francia. Oltre ad avere un proprio mentore (Dybala, Chloe Kelly e Mbappé, più un Alex Hunter che ritorna, il protagonista immaginario della modalità storia "The Journey" di qualche anno fa), ogni distretto ha un aspetto distinto con diversi tipi di campi da calcio. Puoi giocare a vari tipi di 1v1, 2v2, 3v3 e la modalità "Rush" degli ultimi anni. Durante la nostra sessione di mezz'ora, che è molto breve per farsi un'opinione, abbiamo potuto provare una modalità 2v2 con regole diverse per segnare gol. Ogni regola dura un minuto, e ho notato, tra le altre cose, che potresti essere obbligato a segnare mentre la palla è in aria, con un tiro diretto in cui la palla deve colpire il fondo della rete per essere conteggiata, un'altra che richiede che la palla passi attraverso un cancello dello slalom, e così via. Se segna senza soddisfare questi requisiti, il gol non conterà più, e diventa ancora più complicato perché devi mirare manualmente i colpi, quindi non contare sull'aiuto del gioco.

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Il football americano sarà disponibile per il pallacanestro a The Grounds.

Un altro era il match a tre, dove i gol erano molto più piccoli (pensa a quelli che puoi comprare in un negozio di sport da sistemare in giardino per i tuoi figli) e il terzo e ultimo tipo di match che siamo riusciti a provare non era nemmeno un match: si chiamava Balloon Ball. È un tipo di dodgeball in cui cerchi di lanciare la palla agli avversari e, se li colpi, prendi una loro vita, o palloncini. Alcuni giochi di Mario Kart hanno una modalità simile che potresti aver provato, come nella partita a tre round in cui puoi nasconderti dietro cuscini e raccogliere power-up che, tra le altre cose, lanciano pneumatici contro gli avversari per farli cadere. Ci sono anche altri tipi di partite che non abbiamo potuto provare, come uno in cui si segna passando la palla attraverso un canestro da basket, mostrato nell'ultimo trailer.

La mia impressione dopo averlo provato (tieni presente che sono durati solo 30 minuti) è positiva. È possibile che sia solo il fattore novità, e che il principale fascino sia semplicemente avere qualcosa di nuovo da fare. Vedo questa come una sorta di modalità party game, qualcosa in cui posso accedere e divertirmi un po' invece di stare lì frustrato per essere dominato da una squadra Leggenda completa in Ultimate Team. La grande domanda è come EA Sports riuscirà a mantenere i giocatori interessati per tutto il ciclo di vita del gioco. Quanti ci giocheranno per un po' e poi si annoieranno? Abbiamo già visto esempi di questo con Volta, e in parte anche con Rush, ovvero che i giocatori lo trovano fresco e divertente, ma la novità inizia lentamente a svanire giorno dopo giorno. Cosa mi terrà interessato a giocare sempre sempre gli stessi tipi di partita? EA Sports deve trovare il perfetto equilibrio per rendere il gioco gratificante.

Durante la presentazione di ieri, hanno rivelato che The Grounds presenterà temi diversi durante tutto l'anno. La prima è basata sulla Champions League, la seconda è "Scream" per Halloween, e quest'inverno avremo anche un look ispirato all'inverno. Questo significa che l'intero mondo aperto è pieno di decorazioni e altri elementi basati sul tema. Tra le altre cose, abbiamo visto che il mondo assumerà un'atmosfera più cupa per Halloween, con zucche disposte intorno a cui puoi sparare a pezzi. Questa è in realtà una delle poche cose che puoi fare nel mondo aperto oltre a correre e calciare palloni verso vari bersagli. Altrimenti, devi solo correre verso un campo da calcio, stare lì e fare la fila.

Il mondo è composto da tre diversi distretti; qui c'è Parkside, basato sull'Inghilterra.

Una delle domande più grandi che mi sono venute in mente è: potrebbe essere stata solo un'opzione nel menù? Invece di dover correre (o viaggiare velocemente) verso il tipo di partita che vuoi giocare, non avrebbe potuto essere semplicemente nel menu principale? I club sono sempre stati lì, ma ora dobbiamo entrare a The Grounds e poi correre fino alla clubhouse, dove Rush è uguale. Poi c'è un menu extra per le "partite di gruppo". Anche se mi sono divertito durante il breve periodo in cui ho giocato, e sicuramente è più divertente giocare con qualcuno che da soli, è difficile scrollarsi di dosso la sensazione che questo sia un altro modo per l'azienda di guadagnare. NBA 2K sembra già un grande centro commerciale con un po' di basket qua e là. The Grounds in EA Sports FC 27 avrà la stessa sensazione? Questo resta da vedere finché non avrò la possibilità di passare un po' di tempo significativo con la modalità, ma stanno dando molta importanza al fatto che hanno marchi ufficiali di abbigliamento per cui puoi comprare outfit da usare in gioco, insieme a camicie da match e abbigliamento generale. Questo è combinato con varie emote e potenziamenti per il tuo avatar.

"Questo tema della personalizzazione si estende in tutto The Grounds con molti nuovi modi per esprimersi in campo. Dagli outfit per i giorni di partita allo streetwear quotidiano, la moda calcistica è diventata una parte fondamentale del calcio moderno. In The Grounds, volevamo portare lo stesso livello di espressione personale, offrendoti nuovi modi per mostrare i tuoi successi e creare il tuo stile di football."

Mbappé non è solo un ragazzo simbolo; è anche un mentore nella sezione francese.

Il sistema di potenziamento del giocatore funziona scegliendo un archetipo e sbloccando bonus agli attributi salendo di livello o equipaggiando un bonus speciale. Puoi averne tre contemporaneamente, e possono essere generali o basati su giocatori reali specifici. Sono poi disponibili per un certo numero di incontri prima di sparire. I bonus ottenuti salendo di livello rimangono permanenti su tutti gli archetipi, quindi se inizi come "finisher" e raggiungi il livello dieci, sbloccherai un +1 in "finishing" e un +1 in "composture", che rimarrà anche se cambi archetipo. I potenziatori temporanei possono essere ottenuti tramite varie missioni o semplicemente acquistandoli.

In definitiva, questa è chiaramente la novità più importante che EA Sports ha introdotto nella serie da tempo, forse da quando è stato lanciato Ultimate Team. Purtroppo, come ho detto, ho avuto solo 30 minuti con The Grounds e non ci è stato permesso scattare foto della versione di anteprima da soli. Se ti stai chiedendo come siano le altre modalità di gioco, la prossima settimana ci sarà un'anteprima di tutte esse. Tuttavia, The Grounds è un buon inizio, anche se controverso. La modalità di gioco non sarà disponibile sulla generazione precedente di console, ma solo su PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series X/S.