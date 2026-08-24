Call of Duty: Modern Warfare 4 Impressioni Beta: Un piccolo passo nella giusta direzione

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Sono ben consapevole che è ipocrita considerando la mia posizione sulle franchise annuali di giochi sportivi che sembrano non cambiare mai molto eppure offrono ogni anno nuovi capitoli best-seller. Sono ben consapevole che avere opinioni così compromettenti su una serie di giochi che, francamente, riflette le franchise sportive che ho imparato a detestare un po' è un po' negativa, ma nulla di tutto ciò cambia il fatto che ogni estate inizio a essere entusiasta per un nuovo gioco di Call of Duty. Man mano che le temperature iniziano a scendere, si sviluppa una fame profonda che mi ritrovo a sbavare per l'idea di passare decine d'ore in un'altra generazione di sparatutto da arena teso. Sono anche abbastanza consapevole da sapere che i giochi di Call of Duty non cambiano molto di anno in anno, eppure non riesco a trattenermi dall'entusiasmarmi per ciò che l'autunno potrebbe riservare. Lo so, lo so, la definizione di follia e tutto il resto...

Questo desiderio di un'altra era di Call of Duty tende a crescere durante agosto e porta alle prime beta del gioco, dove puoi assaggiare cosa porterà in tavola. Le beta sono di solito un ottimo metro di misura per capire se il gioco meriti o meno il tuo hype, e guardando indietro a Call of Duty: Black Ops 7 dell'anno scorso, ero abbastanza sicuro all'inizio che il gioco non sarebbe stato quello giusto per me. Quindi, qual è la mia posizione riguardo a Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

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Per prima cosa, c'è molto in gioco per essere buono in questo gioco. Beh... Anzi, non un disastro. Dopo il disastro che è stato Black Ops 7, Call of Duty ha bisogno di una vittoria, ma non alla stessa intensità di Battlefield con Battlefield 6, dato che francamente Call of Duty sarà sempre Call of Duty. Tuttavia, desidero disperatamente che questa serie torni in carreggiata, che torni ai momenti di massimo che ha raggiunto tra la fine degli anni 2010 e l'inizio degli anni 2020, un picco da cui continua a cadere puntata dopo puntata.

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Anche se il mio tempo passato a lavorare sulla beta di Modern Warfare 4 è stato decisamente più positivo rispetto all'alternativa a Black Ops 7, purtroppo non posso dire di essere ancora completamente convinto da questo capitolo in arrivo. Ci sono diversi miglioramenti chiave rispetto al gioco dell'anno scorso, ma non è il ritorno alle forme che speravo, però lasciatemi entrare in questo.

Per prima cosa, la missione Campagna di Entrenched sembra un miglioramento radicale rispetto a qualsiasi cosa offrisse Black Ops 7. È crudo, radicato, ancora un po' futuristico, ricco di scene d'azione, combattimenti tesi e frenetici, e anche alcune sequenze platform avvincenti. Dove Campaign di Black Ops 7 sembrava un incubo indotto dall'ayahuasca, questo appare più come un film d'azione alla Michael Bay, traboccante di cliché, "oorah", esplosioni e imprese eroiche da semi-dio. È esattamente quello che voglio da una missione della Campagna di Call of Duty (anche se vorrei che le placche di armatura non facessero parte della Campagna), quindi il pollice in su su su questo fronte, e incrociamo le dita che il resto della storia si accumuli fino a questo esempio.

Tuttavia, passando all'elemento multiplayer, le mie opinioni sono un po' più turbolente. È chiaro che questo gioco vuole sfruttare l'azione a terra che i fan hanno tanto desiderato, rifiutandosi del tutto di eliminare i movimenti e il ritmo frenetici e esagerati di Black Ops 7 e altri esempi più recenti di Call of Duty. Il risultato finale è un'esperienza multiplayer online che si muove alla velocità della luce, in cui voli per i livelli, scaraventandoti dietro gli angoli e annullando la scivolata per evitare il fuoco nemico, tagliando minacce e venendo abbattuto tu stesso in tre o quattro proiettili. In parole povere... È troppo veloce. La finestra di tempo per uccidere è troppo bassa, il movimento troppo rimbalzante e gommoso, il tiro è instabile e carente di precisione a causa di questa filosofia di design del movimento. È un altro esempio di gioco Call of Duty in cui dovrai essere sballato di Adderall e energy drink per riuscire a sopportare più di 45 minuti consecutivi di gioco online, soprattutto considerando che le modifiche proposte al matchmaking sembrano non aver avuto alcun effetto, facendo sembrare ogni singola partita pubblica non classificata come la Gara 9 del fine finale del weekend del campionato di Call of Duty.

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Poi ci sono le mappe. Quello che è stato mostrato finora non mi dà molta fiducia che la puntata di quest'anno avrà troppi (se non nessuno) membro della Hall of Fame tra le loro fila. Sono troppo piccoli, troppo veloci, mancano di un design intricato e creativo, e alla fine la forma attuale dell'esperienza multiplayer fa sì che ogni partita sembri una partita di Shipment 24/7. È incredibilmente divertente per i primi 15 minuti, e poi, quando l'adrenalina svanisce, è schiacciante per l'anima e mentalmente estenuante.

Ci sono miglioramenti da apportare all'HUD, che attualmente sembra un display a schermo di un gioco mobile, e la progressione è ancora una volta soffocante nel modo in cui è strutturato, con una filosofia di design centrale che ruota attorno ad accontentare l'1% dei giocatori che dedicano migliaia di ore al titolo e non le masse che vedranno il Combat Knife avere 30 livelli di progressione e semplicemente se ne andranno a vedere.

Tuttavia, non è tutto pessimista. The Gunsmith continua a essere una suite di personalizzazione ben costruita che funziona efficacemente, il gunplay, pur essendo vivace, è comunque di altissimo livello con pochi rivali in tutto il mondo degli sparatutto, la grafica è eccellente e le prestazioni (almeno su console) sono brillanti, offrendo un gameplay fluido e reattivo in cui si passa a malapena due minuti ad aspettare che succeda qualcosa. Inoltre, si potrebbe sostenere che la beta sia il momento migliore per giocare a un Call of Duty, dato che nessuna delle opzioni cosmetiche folli e ridicole ha preso il sopravvento. So che Activision ha promesso di eliminare queste sciocchezze in Modern Warfare 4, ma ha anche promesso di allontanarsi dal matchmaking basato sulle abilità (SBMM) nelle partite non classificate, eppure eccoci qui...

La mia ultima nota riguardo alla beta è meno una critica a Modern Warfare 4 e più a Call of Duty, ed è riguardo al launcher. Esatto. Cosa. Fa schifo. Ci sono poche cose in tutto il design dei videogiochi che attualmente detesto più del launcher di Call of Duty, che occupa troppo spazio in un disco di archiviazione, è una seccatura per installare nuovi contenuti, mi dà opzioni per saltare tra titoli Call of Duty attuali e passati che non ho mai avuto motivo di usare, e ogni volta che voglio accedere a uno dei giochi, deve 'riavviare per applicare nuovi aggiornamenti'... Il mondo sarebbe davvero un posto migliore senza il lanciatore di Call of Duty.

Quindi sì, un mix di cose contrastanti, si potrebbe dire. Lo stato attuale di Call of Duty: Modern Warfare 4 non mi lascia piatto e deluso come i weekend beta di Black Ops 7, ma non riesce nemmeno a lasciarmi un enorme ottimismo. Questo gioco sarà di nuovo popolare, come tutti i giochi di Call of Duty, ed è anche un passo nella giusta direzione, ma è un passo molto più piccolo di quanto sperassi e non sono convinto che questo gioco sarà sufficiente a riparare i danni che Black Ops 7 ha infine causato alla saga e alla fanbase.