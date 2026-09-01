1001 Threads of Mizan Imitazioni pratiche: Spider-Man incontra Aladdin

Mi ha sorpreso quando il direttore del gioco di Threads of Mizan ha detto che una delle più grandi ispirazioni del gioco è Marvel's Spider-Man. L'avventura cooperativa ambientata in una versione fantastica della Via della Seta non ha subito evocato immagini di Spidey che si aggira per New York come paragoni, ma quando ho potuto provare il gioco ho subito capito cosa intendessero gli sviluppatori.

1001 Threads of Mizan, nel caso ti fossi perso la rivelazione di ONL, è un nuovo gioco d'azione/avventura cooperativo di MBC Game Studio. Il mondo sta per essere sopraffatto da un re malvagio, deciso a riscrivere le storie per farsi passare per l'eroe, cambiando così il corso della storia. Il nostro obiettivo è ovviamente impedire che ciò accada, affrontando alcuni boss colossali in combattimento in terza persona, così come in aria grazie al nostro tappeto volante.

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Il tappeto volante è il punto forte di Tales of Mizan, dalla breve demo che abbiamo fatto. L'azione e il combattimento sono familiari a chi ha già giocato a un'esperienza d'azione/avventura in terza persona. Puoi colpire con attacchi leggeri, attacchi più potenti e specializzati per la tua classe, abilità, e difensivamente hai opzioni di parata e schivata, con una parata perché oggi tutto deve avere una funzione di parata. È quasi una formula sfiorante, ma poi, tra un incontro e l'altro contro la legione di carne da mangione di un jinn, puoi volare in alto sull'aria sul tuo tappeto volante. Il modo in cui il tappeto si muove inizialmente è un po' indomabile, ma una volta che ci prendi la mano la sensazione è simile a quella di lanciare ragnatele per New York nei giochi Spider-Man di Insomniac. Puoi accelerare, virare, rotolare e usare il tappeto per contrastare alcuni attacchi dei boss. Non è una cavalcatura, o un compagno, se la mente salta subito a qualcosa come il tappeto di Aladino o il mantello di Doctor Strange.

Invece, il tappeto è uno strumento, ma probabilmente mi affezionerò molto nel corso del gioco. Dalla demo, sembrava che Threads of Mizan optasse per un ciclo basato sulle sessioni, in cui scegli un boss, lo abbatti e ripeti più e più volte finché non ti stanchi della struttura. Non è così, secondo gli sviluppatori, e invece Threads of Mizan è un gioco pensato per essere battuto. Non servono nemmeno un paio di amici per affrontare l'avventura se non li vuoi. Invece, MBC Game Studio opta per un approccio single-player che è migliore con gli amici. Questo è diventato chiaro durante la nostra sessione di gioco, in cui ci hanno raggiunto un altro membro della stampa e il direttore del gioco. Anche se potevo stare a guardare e sopravvivere da solo, collaborando con la squadra riuscivamo a fare molti più danni e a battere qualsiasi avversario in modo molto più efficiente.

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Ci sono tre classi tra cui scegliere in Threads of Mizan. Ognuna offre cose diverse, dato che MBC Game Studio vuole evitare l'omogeneità delle classi come la peste. Detto ciò, puoi costruire il tuo personaggio per scegliere uno stile diverso. Ad esempio, se volessi un duellante più difensivo, saresti libero di esplorare come funziona. Nella nostra demo, le tre classi erano ottimizzate per fare ciò che sanno fare meglio. Ho giocato con Yusara, il personaggio più focalizzato sulla distanza, che non infligge tanti danni come il duellante né ha tanta salute quanto il tank, ma può sedersi in fondo all'arena e semplicemente colpire frecce. Questo funziona sia per i codardi che non vogliono entrare in mischia, sia per chi vuole attirare l'attenzione del nemico. In più occasioni sono riuscito a far allontanare un boss da un compagno a terra così che il mio altro compagno potesse rianimarlo.

A parte il volare sul tappeto, dove Threads of Mizan ha davvero brillato nella sua breve demo è stata la grande e colossale battaglia contro il boss. Abbiamo combattuto contro Nazjush, la donna scheletrica a quattro braccia del trailer. Lanciava pietre, abbatté un intero sistema di grotte intorno a noi e sparava pietre appuntite come se fossero proiettili di mitragliatrice. La lotta con il boss si è ridotta a schivare e colpire alcuni punti deboli, ma guardarla da quell'angolazione riduttiva sarebbe un torto all'arena cinematografica, alle animazioni e alla musica di Threads of Mizan.

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Se ho una preoccupazione, è che questo gioco trovi il suo pubblico. Threads of Mizan sta entrando nello spazio d'azione cooperativa, che è già piuttosto saturo. Il gameplay è divertente e cinematografico, ma a parte il tappeto, è qualcosa che molti giocatori conosceranno. Pubblicare qualsiasi gioco oggi è una questione di lancio, eppure rimarrò cautamente ottimista riguardo a 1001 Threads of Mizan, proprio come fanno gli sviluppatori.