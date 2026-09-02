Silent Hill: Townfall Anteprima: Resident Evil Requiem ha un candidato per il miglior survival horror del 2026?

HQ

Ai miei occhi, Silent Hill si è trovato in una posizione insolita negli ultimi anni. Mentre il remake di Silent Hill 2, gestito da Bloober Team, è stata un'esperienza eccellente sotto molteplici parametri, le altre iniziative del franchise sono state di qualità molto diversa. Abbiamo visto serie interattive dimenticabili come Silent Hill: Ascension e persino avventure su piccola scala che non hanno lasciato un segno particolarmente impressionante, come è stato il caso di Silent Hill: The Short Message. Poi c'è stato Silent Hill f nel 2025, un progetto con una premessa avvincente e che, a mio parere, mancava della raffinatezza e del taglio per potersi confrontare con i titani del genere survival horror. Conosco anche molti adorati Silent Hill f, ma ho trovato il gioco una regressione rispetto al brillante remake di Bloober Team.

Eccoci quindi qui, all'orizzonte di un progetto completamente nuovo di Silent Hill, questa volta guidato dallo sviluppatore Screen Burn e che cerca di ribaltare un po' la formula di Silent Hill offrendo una prospettiva in prima persona. Si chiama Silent Hill: Townfall, e da quello che ho visto di una versione preview offerta al Gamescom di quest'anno, questo è un gioco che non commetterà gli stessi errori di Silent Hill f e ti farà capire ancora una volta perché il genere horror è migliore quando Silent Hill è un contendente frequente.

HQ

L'ambientazione è St. Amelia, una pittoresca cittadina costiera scozzese dotata di tutti i marchi e gli elementi di design che ci si aspetterebbe se per caso conoscessi la zona. Aspettatevi case a schiera che si affacciano sul muro di mare, vicoli stretti che separano le varie strade e piccole attività commerciali che offrono forniture di base e fondamentali ai residenti vicini. A livello macro, è un'immagine piuttosto pittoresca che Screen Burn ha dipinto, che presto viene ridotta al livello di Silent Hill quando vi accorgete che le strade sono desolate e vuote, una fitta nebbia tiene in ostaggio l'area e creature terribili vagano per le strade.

Annuncio pubblicitario:

Tuttavia, l'immagine di Silent Hill, se vogliamo, non viene subito in mente con Silent Hill: Townfall. Può sembrare strano, ma l'apertura iniziale del gioco, forse grazie alla prospettiva in prima persona, ricorda un po' di più un Resident Evil moderno. La grafica e la grafica sono eccellenti, il protagonista Simon appare autentico, l'area più ampia di St. Amelia si distingue come un piacere da esplorare e c'è un'interattività implementata che altrimenti mancava in Silent Hill f. Che si tratti di chiamare un numero in una cabina telefonica per salvare la partita, o anche di dover essere più diretti e critici nella risoluzione degli enigmi per superare le sfide sul percorso; a volte puoi dimenticare di stare giocando a un gioco di Silent Hill.

E questo è aggravato dall'introduzione del CRTV, un piccolo televisore portatile che può essere sintonizzato su segnali radio per cogliere indizi sul mistero sottostante di questo gioco e persino per individuare i pericoli attraverso i muri. Si usa semplicemente avvicinando il CRTV davanti al volto di Simon, usando i grilletti per muovere un cursore per allinearlo con i segnali, e poi passando da uno all'altro per sfruttare il segnale 'sintonizzato'. Il CRTV è una caratteristica unica che rafforza notevolmente questo gioco, ma è anche qui che inizi a notare gli elementi in stile Silent Hill.

Per prima cosa, quando appaiono i nemici, non puoi sbagliarti: questo è un gioco di Silent Hill. Stiamo parlando di creature con elementi umanoidi cuciti insieme ad altri oggetti e parti insoliti per creare una biomassa contorta estratta direttamente dai tuoi incubi. Sono familiari nell'aspetto ai mostri che abbiamo visto in innumerevoli giochi di Silent Hill in passato, e da questo punto di vista, anche se Simon ha alcuni modi per respingerli usando assi di legno e altri strumenti da mischia, l'obiettivo principale di questo gioco è evitare questi ostili a tutti i costi usando la furtività e la CRTV a tuo vantaggio.

Annuncio pubblicitario:

L'altra area che ti fa notare il cuore di Silent Hill di Townfall viene dalla storia principale e da come seguiamo Simon mentre cerca di ricostruire un mistero su come sia finito sulle coste di St. Amelia, perché non ci siano altri residenti e come il suo partner sia collegato a tutto ciò. Come James Sunderland che segue frammenti di informazioni nel tentativo di trovare Mary, Simon viaggia per la città cercando principalmente Zoe, anche se scoprire di più sulla sua flebo e il braccialetto medico sono anche fili narrativi chiave.

Va detto che la demo era principalmente orientata alle fasi iniziali di Silent Hill: Townfall, in particolare nella parte del gioco dopo che Simon arriva al molo di St. Amelia e inizia la sua avventura. Per questo motivo, non posso commentare su come il combattimento diventi un elemento più importante nel complesso, o se vengano introdotte meccaniche e strumenti aggiuntivi per far evolvere l'avventura. Quello che posso dire è che la prospettiva in prima persona e l'assenza di un HUD funzionano benissimo per aumentare il fattore paura e la natura immersiva del gioco, il level design di St. Amelia è di altissimo livello e la presentazione complessiva è semplicemente premium. All'inizio di quest'anno abbiamo avuto un gioco survival horror eccezionale con Resident Evil Requiem, e da quello che ho visto di Silent Hill: Townfall finora, sembra davvero che Konami, Annapurna e Screen Burn stiano per offrire un concorrente capace e memorabile.

Un anno fa, ho lasciato la Gamescom 2025 parlando con entusiasmo di Resident Evil Requiem dopo aver finalmente provato a provare quel gioco, anche se solo per poco. Oggi, Konami mi ha rubato la scena, perché Silent Hill: Townfall sembra essere qualcosa di speciale, una vera aggiunta degna al mondo del survival horror. Se ti piacciono questi tipi di giochi, ti incoraggio a tenere d'occhio questo progetto, perché da quello che ho visto, sarà qualcosa di davvero divertente.