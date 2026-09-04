State of Decay 3 Anteprima: Undead Labs evolve la sua formula con un'enfasi sul multiplayer e su una Peste in espansione

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Non capita spesso di poter vedere in anteprima un gioco in uno stand dedicato a un editore che sta per vendere lo sviluppatore coinvolto come parte delle sue ultime enormi misure di riduzione dei costi. Ma questo è stato proprio il caso del State of Decay 3 di Undead Labs, trovato nel nexus a porte chiuse di Xbox a Gamescom. Nonostante il futuro di Undead Labs chiaramente non sia allineato con la divisione gaming di Microsoft, il prossimo State of Decay 3 sarà comunque pubblicato da Xbox Game Studios, motivo per cui i due erano così strettamente allineati al salto tedesco di quest'anno.

Comunque, ho avuto il lusso di sedermi e giocare una parte di State of Decay 3. L'elemento pratico è seguito in realtà a una sessione di gioco guidata dagli sviluppatori, dove sono state introdotte molte delle nuove meccaniche e abbiamo potuto vedere come i responsabili di questo tre film hanno conquistato un nido di Peste, di cui entrerò più a fondo tra poco. In sostanza, ho avuto un assaggio di un'ora dell'esperienza State of Decay 3 e lasciate che vi spieghi fin dall'inizio che, se avete giocato i capitoli precedenti, questo prossimo capitolo vi sarà familiare.

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Lasciate che diplinete un quadro per chi non conosca la formula di State of Decay. I giocatori sono catapultati in un mondo aperto dove l'obiettivo è sopravvivere contro orde di non morti. Controlli i sopravvissuti reclutabili, accogliendoli nella tua base protetta, prima di iniziare missioni e compiti nel mondo più ampio dove l'obiettivo è trovare e raccogliere risorse per garantire che la base continui a funzionare e i sopravvissuti restino in salute. Il problema è che non hai un 'protagonista centrale' attorno a cui costruire tutto questo, ma piuttosto spostarti tra i diversi sopravvissuti, scegliendo chi giocare in base alla missione, poiché ognuno ha le proprie caratteristiche e abilità. L'ulteriore problema è che la morte permanente è attiva in State of Decay, il che significa che se uno dei tuoi sopravvissuti viene ucciso, non può essere resuscitato e viene semplicemente perso per sempre. Tenendo tutto questo in mente, devi sopravvivere in un paesaggio infetto (pensa a zombie potenziati) dove il pericolo si nasconde dietro ogni angolo.

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Per State of Decay 3, questo è ancora il cuore dell'esperienza. Undead Labs non sta riscrivendo la formula di State of Decay, ma sta semplicemente cercando di potenziare ed evolvere ciò che è già popolare. A tal fine, aspettatevi una maggiore varietà di nemici infetti; un mondo aperto più ampio con più punti di interesse da visitare e modi più semplici per muoversi; sopravvissuti con tratti e abilità più complessi; multiplayer cooperativo più profondo; e allo stesso modo una nuova meccanica importante nota come la Peste.

I primi punti menzionati sopra sono abbastanza autoesplicativi, ruotano principalmente attorno a dare al giocatore più opzioni e a chiedergli di affrontare il combattimento con una mentalità un po' più tattica. Non sei destinato a essere un vero Tank Dempsey o Frank West in State of Decay 3, e se non sei abile nel gestire orde infette e nidi di Peste, ti troverai presto sopraffatto e in balia di ceppi più specializzati di infetti, che sono più veloci, letali e resistenti di te. Ecco perché devi tendere trappole (incluso versare benzina intorno a un obiettivo prima di incendiarlo con un cocktail Molotov), e se giochi con amici, lavorare come unità per superare strategicamente il pericolo. Non è progettato per essere travolgente, ma è fondamentalmente costruito per essere impegnativo, specialmente nelle attività più oppressive.

E questo mi porta ai nidi della Peste e alla Peste in generale. In State of Decay 3, una delle meccaniche di gioco principali è la diffusione dell'infezione sulla mappa. Dovrai distruggere i nidi per frenare l'infezione, altrimenti travolgerà le tue basi e renderà le zone inospitali a causa del gran numero di infetti nelle vicinanze. È una meccanica di tiro alla fune, in cui combatti costantemente i nidi per fermare o eliminare la Peste, tutto prima che ricomparga altrove. Undead Labs ha spiegato che la diffusione della Peste si adatterà a seconda di quanti giocatori ci sono in una lobby e di quanto siano efficaci i giocatori nell'eliminarla, il che significa che se agisci come la Squadra A e distruggi i nidi della Peste, probabilmente spunteranno a un ritmo maggiore. Allo stesso modo, se sei più passivo, la diffusione rallenterà per permetterti di goderti il gioco come preferisci.

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Per quanto riguarda il multiplayer, State of Decay 3 cercherà di offrire server online persistenti, il che significa che un host non deve essere online affinché altri giocatori possano entrare in un mondo condiviso. Ci sarà una regolamentazione per garantire che un giocatore invitato non comprometta l'impegno più ampio di un gruppo, ma allo stesso tempo, in modo simile a Minecraft, il tuo gruppo di amici non deve accedere contemporaneamente per progredire e far progredire il tuo State of Decay 3 viaggio.

Poi ci sono anche i sopravvissuti, che hanno ancora tratti e abilità uniche ma ora anche elementi progressibili. Potresti reclutare un personaggio che è un eccellente tiratore ma che è un lupo solitario e manca del carisma necessario per fare vendite vantaggiose in un negozio. In State of Decay 3, quest'ultimo tratto può essere progressivo, permettendoti di 'migliorare' il carisma e ridurre il deficit nelle vendite, anche se sarà sempre la 'debolezza' del personaggio. Lo stesso vale per altri sopravvissuti che possono essere eccellenti nel mantenere la tua base ma faticano in forma fisica e in combattimento, rendendoli come ultima scelta quando si avventurano in un mondo aperto pericoloso. Il popolare equilibrio di State of Decay quando si tratta di costruire una comunità viene preservato pur venendo incoraggiato.

Il punto è che State of Decay 3 si sta rivelando un'evoluzione davvero promettente della formula creata originariamente da Undead Labs. Non sembra che sfidi molto la dinamica che i fan si aspettano, ma alla fine va bene dal mio punto di vista, dato che pochi giochi offrono un'esperienza di sopravvivenza da 'apocalisse zombie' come State of Decay ha fatto e continua a farlo. Non c'è ancora una tempistica precisa su quando State of Decay 3 arriverà, ma da quello che ho vissuto, il progetto è in una buona posizione con abbastanza contenuti e profondità meccanica da tenere coinvolti i fan, siano essi giocatori solitari o gruppi di amici.

In sostanza, se stai cercando un nuovo progetto di sopravvivenza in cui immergerti, assicurati di tenere State of Decay 3 sotto controllo.